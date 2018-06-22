18 июля в истории 18 июля именины празднуют: Варвара, Анна, Арнольд, Афанасий, Василий, Елизавета, Кирилл, Сергей, Степан, Федор.

Международный день Нельсона Манделы

Знаменательные события

64 - пожар в Риме: город в итоге сгорел дотла

1325 - ацтеки основали посреди озера Тескоко город Теночтитлан, ставший столицей ацтекской империи

1870 - принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского

1898 - основан один из старейших испанских футбольных клубов - Атлетик Бильбао

1915 - во время Первой мировой войны австрийская подводная лодка в Адриатическом море атаковала итальянский крейсер "Джузеппе Гарибальди" и потопила его

1925 - впервые опубликована "Mein Kampf" (Моя борьба) Адольфа Гитлера

1932 - Турция вступила в Лигу Наций и стала ее 56-м членом

1941 - немецкая авиация уничтожила железнодорожный состав на станции Лычково в Новгородской области, эвакуировавший из блокадного Ленинграда около 2000 детей

1946 - возобновлен в эмиграции Союз украинской молодежи

1947 - Британская Индия из рук короля Великобритании Георг VI получает независимость

1957 - в США начали отмечаеть национальный праздник: День Хот-дога

1968 - основана компания "Intel" (в настоящее время международная корпорация, занимающая ведущие позиции в области компьютерных технологий)

1985 - создан первый «Тетрис»

1995 - около стен Софийского собора в Киеве похоронен украинский Патриарх Владимир

18 июля родились

1552 - Рудольф II, император Священной Римской империи (покровительствовал алхимикам и занимался изучением оккультных наук).

1635 - Роберт Гук, английский математик и химик, один из "отцов" физики, прекрасный экспериментатор .

1821 - Полина Виардо французская оперная певица, педагог

1853 - Гендрик Антон Лоренц, голландский физик, нобелевский лауреат (создал классическую электронную теорию и на основании ее объяснил множество явлений)

1871 - Джакомо Балла, итальянский художник, один из основоположников итальянского футуризма

1886 - Емельян Иванович Волох, известный украинский военный деятель

1893 - Анна Книппер (Тимирева) русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака

1895 - Ольга Спесивцева русская балерина

1898 - Василий Иванович Казаков, советский военачальник, маршал артиллерии (предложил ряд идей при организации позиционной оброны, то есть окопной войны)

1909 - Андрей Громыко советский государственный и политический деятель, дипломат

1911 - Хьюм Кронин американский актер и сценарист

1918 - Нельсон Мандела, президент ЮАР (1994-1999), Нобелевский лауреат, один из самых известных активистов в борьбе за права человека (за свои политические взгляды отсидел в тюрме 27 лет)

1918 - Василий Иванович Забашта, украинский долгожитель, художник, профессор Киевского художественного института

1922 - Томас Сэмюэл Кун, известный американский историк и философ науки (пытался объяснить научный прогресс человечества)

1926 - Маргарет Лоренс, канадская писательница (в своих произведениях анализировала место женщины в обществе)

1933 - Евгений Евтушенко советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер

1937 - Хантер Томпсон американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики

1938 - Пол Верхувен,американский режиссёр голландского происхождения поставил знаменитую эротическую киноленту "Основной инстинкт" с Шарон Стоун в главной роли

1938 – Станислав Жуковский, украинский поэт, ререводчик

1956 - Любовь Казарновская советская и российская оперная певица (сопрано), профессор, общественный деятель

1957 - Александр Титов, русский музыкант, гитарист культовых русских рок-групп "Аквариум" и "Кино"

Умерли 18 июля

1610 - Микеланджело да Караваджо, итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко

1650 - Кристоф Шейнер, немецкий астроном, физик и математик

1721 - Жан Антуан Ватто, французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо

1762 - Петр III Федорович, российский император (в 1762 году)

1817 - Джейн Остин, английская романистка

1916 – Мидловский Сидор, украинский актер, театральный деятель, писатель

1927 - Василий Поленов, русский художник-передвижник, мастер пейзажной и жанровой живописи

1982 - Роман Якобсон, русский и американский языковед, филолог, родоначальник русского структурализма

1988 - Нико (Криста Пэффген), немецкая певица, актриса и модель.