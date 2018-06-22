18 июля в истории

Знаменательные события
64 - пожар в Риме: город в итоге сгорел дотла
1325 - ацтеки основали посреди озера Тескоко город Теночтитлан, ставший столицей ацтекской империи
1870 - принят догмат о непогрешимости (безошибочности) Папы Римского
1898 - основан один из старейших испанских футбольных клубов - Атлетик Бильбао
1915 - во время Первой мировой войны австрийская подводная лодка в Адриатическом море атаковала итальянский крейсер "Джузеппе Гарибальди" и потопила его
1925 - впервые опубликована "Mein Kampf" (Моя борьба) Адольфа Гитлера
1932 - Турция вступила в Лигу Наций и стала ее 56-м членом
1941 - немецкая авиация уничтожила железнодорожный состав на станции Лычково в Новгородской области, эвакуировавший из блокадного Ленинграда около 2000 детей
1946 - возобновлен в эмиграции Союз украинской молодежи
1947 - Британская Индия из рук короля Великобритании Георг VI получает независимость
1957 - в США начали отмечаеть национальный праздник: День Хот-дога
1968 - основана компания "Intel" (в настоящее время международная корпорация, занимающая ведущие позиции в области компьютерных технологий)
1985 - создан первый «Тетрис»
1995 - около стен Софийского собора в Киеве похоронен украинский Патриарх Владимир
18 июля родились
1552 - Рудольф II, император Священной Римской империи (покровительствовал алхимикам и занимался изучением оккультных наук).
1635 - Роберт Гук, английский математик и химик, один из "отцов" физики, прекрасный экспериментатор .
1821 - Полина Виардо французская оперная певица, педагог
1853 - Гендрик Антон Лоренц, голландский физик, нобелевский лауреат (создал классическую электронную теорию и на основании ее объяснил множество явлений)
1871 - Джакомо Балла, итальянский художник, один из основоположников итальянского футуризма
1886 - Емельян Иванович Волох, известный украинский военный деятель
1893 - Анна Книппер (Тимирева) русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака
1895 - Ольга Спесивцева русская балерина
1898 - Василий Иванович Казаков, советский военачальник, маршал артиллерии (предложил ряд идей при организации позиционной оброны, то есть окопной войны)
1909 - Андрей Громыко советский государственный и политический деятель, дипломат
1911 - Хьюм Кронин американский актер и сценарист
1918 - Нельсон Мандела, президент ЮАР (1994-1999), Нобелевский лауреат, один из самых известных активистов в борьбе за права человека (за свои политические взгляды отсидел в тюрме 27 лет)
1918 - Василий Иванович Забашта, украинский долгожитель, художник, профессор Киевского художественного института
1922 - Томас Сэмюэл Кун, известный американский историк и философ науки (пытался объяснить научный прогресс человечества)
1926 - Маргарет Лоренс, канадская писательница (в своих произведениях анализировала место женщины в обществе)
1933 - Евгений Евтушенко советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер
1937 - Хантер Томпсон американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики
1938 - Пол Верхувен,американский режиссёр голландского происхождения поставил знаменитую эротическую киноленту "Основной инстинкт" с Шарон Стоун в главной роли
1938 – Станислав Жуковский, украинский поэт, ререводчик
1956 - Любовь Казарновская советская и российская оперная певица (сопрано), профессор, общественный деятель
1957 - Александр Титов, русский музыкант, гитарист культовых русских рок-групп "Аквариум" и "Кино"
Умерли 18 июля
1610 - Микеланджело да Караваджо, итальянский живописец, один из крупнейших мастеров барокко
1650 - Кристоф Шейнер, немецкий астроном, физик и математик
1721 - Жан Антуан Ватто, французский живописец, основоположник и крупнейший мастер стиля рококо
1762 - Петр III Федорович, российский император (в 1762 году)
1817 - Джейн Остин, английская романистка
1916 – Мидловский Сидор, украинский актер, театральный деятель, писатель
1927 - Василий Поленов, русский художник-передвижник, мастер пейзажной и жанровой живописи
1982 - Роман Якобсон, русский и американский языковед, филолог, родоначальник русского структурализма
1988 - Нико (Криста Пэффген), немецкая певица, актриса и модель.