60 грн за доллар - бред или скорое будущее? Украинской гривне эксперты предрекают обвал уже в 2019 году: названы цифры и причины. Курс гривны может обвалиться до 35 грн/$1 и гораздо ниже в случае неблагоприятной для Украины конъюнктуры на мировом рынке.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, вероятность негативного сценария на горизонте трех лет для украинской экономики весьма велика в случае наступления глобального экономического кризиса, вызванного масштабной торговой войной между крупнейшим экономиками мира. Такой кризис, по его мнению, "будет означать падение цен на сырье, что в свою очередь приведет к существенному падению гривны".

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что в случае перехода США и Китая к заявленным торговым ограничениям в размере $200 млрд, экспорт украинского сырья в КНР существенно снизится. "В результате – падение выручки и экспортного притока, и это может подтолкнуть курс на значительно более высокие уровни", - считает эксперт.

"Я боюсь, что курс может преодолеть отметку в 35 грн/$1 уже в 2019 году при активном развитии кризисных явлений в мировой экономике. А, может, даже еще больше", - отметил Шевчишин.

В свою очередь член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран считает, что курс гривны может составить 29,7 грн/$1 уже к концу 2018 года, "если мировая конъюнктура не развернется в нашу пользу".

Напомним, партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман считает, что новый мировой финансовый кризис, вызванный оттоком капиталов из развивающихся рынков в США, может привести к падению курса украинской национальной валюты до 60 грн/$1.