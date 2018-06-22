60 грн за доллар - бред или скорое будущее?

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, вероятность негативного сценария на горизонте трех лет для украинской экономики весьма велика в случае наступления глобального экономического кризиса, вызванного масштабной торговой войной между крупнейшим экономиками мира. Такой кризис, по его мнению, "будет означать падение цен на сырье, что в свою очередь приведет к существенному падению гривны".
Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин отметил, что в случае перехода США и Китая к заявленным торговым ограничениям в размере $200 млрд, экспорт украинского сырья в КНР существенно снизится. "В результате – падение выручки и экспортного притока, и это может подтолкнуть курс на значительно более высокие уровни", - считает эксперт.
"Я боюсь, что курс может преодолеть отметку в 35 грн/$1 уже в 2019 году при активном развитии кризисных явлений в мировой экономике. А, может, даже еще больше", - отметил Шевчишин.
В свою очередь член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран считает, что курс гривны может составить 29,7 грн/$1 уже к концу 2018 года, "если мировая конъюнктура не развернется в нашу пользу".
Напомним, партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман считает, что новый мировой финансовый кризис, вызванный оттоком капиталов из развивающихся рынков в США, может привести к падению курса украинской национальной валюты до 60 грн/$1.
Источник: "Апостроф"