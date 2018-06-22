В четвертую годовщину катастрофы MH17 о нынешней ситуации

Четыре года назад в небе над Донбассом был сбит самолет Боинг 777 Малазийских авиалиний, выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур. На борту самолета было 298 человек – все погибли.

С тех пор, уже было проведено международное расследование, выводы которого признали международные организации. Но виновные так и не наказаны.

Расследование

24 мая 2018 года международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского Боинга объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО Вооруженных сил Российской Федерации, которая базируется в российском городе Курск.

Был отслежен маршрут Бука с территории России в Украину и названы имена военных, которые провели выстрел.

Нидерланды и Австралия возложили на РФ ответственность за катастрофу МН17, и обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Признать свою вину в атаке на самолет призвал Россию Европейский союз, НАТО, США идругие.

Позиция России

Кремль отрицает все обвинения. Министерство обороны РФ отвергло утверждения о причастности к авиакатастрофе российских военных, заявив, что ни один российский ЗРК границу Украины никогда не пересекал.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета, которой был сбит Боинг, не принадлежала России. Он подчеркнул, что в расследовании нет ничего, чтобы могло бы внушать доверие. “Если не будет полноценного расследования, то конечно, нам будет трудно принять выводы той комиссии, которая работает без нашего участия”, — заявил Путин.

Российские официальные лица выдвигали различные версии произошедшего, состоящие в том, что малайзийский лайнер был сбит украинской ракетой класса «земля-воздух» или «воздух-воздух» или «самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25».

Про украинский боевой самолёт, замеченный якобы “в коридоре гражданского самолета” рассказал тоже президент Путин, ссылаясь на “украинского авиадиспетчера испанского происхождения”. Позже СМИ выяснили, что этим якобы “диспетчером” был испанский мошенник, который с 2009 года живет в Бухаресте и, как он сам говорит, получал от россиян деньги, чтобы писать про Украину. Испанец утверждает, что получил от Russia Today 48 тысяч долларов за эту роль.

Позиция Украины

Именно Россия должна понести ответственность за теракт с самолетом рейса MH17 считает президент Украины Петр Порошенко.

"Четвертая годовщина трагедии MH17. Склоняем головы в скорби и молимся с семьями 298 трагически погибших. Совместная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом БУК, который принадлежал русским войскам и был доставлен с РФ. Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, Украина и впредь будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии.

"Верю в установление истины и достижение справедливости. Все причастные к этому теракту должны быть привлечены к ответственности и понести наказание" - заявил президент.

Правительство Нидерландов не возлагает на Украину ответственности за катастрофу с малайзийским Боингом в 2014 году над Донбассом. "По мнению правительства, на сегодняшний день не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство", - заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

По словам Блока, "отчет Совета безопасности Нидерландов, результаты расследования совместной следственной группы, информация из открытых источников и собственные исследования, в том числе юридические, также не дают никаких оснований говорить об ответственности Украины".

Блок подчеркнул важную роль Украины в расследовании катастрофы. "Юридическое сотрудничество с Украиной в рамках совместной следственной группы имеет большое значение для эффективности уголовного расследования", - заявил министр.

Компенсации

Россия должна выплатить компенсации семьям 38 австралийцев, погибших в результате катастрофы рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, заявил министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Группа из 270 родственников нидерландских жертв катастрофы MH17 подаст жалобу против России в Европейский суд по правам человека, заявил их американский адвокат Джерри Скиннер.

Голландцы таким образом присоединятся к жалобе по этому же делу от имени 33 малазийцев, австралийцев и новозеландцев, которая была подана в суд раньше.

270 человек являются родственниками по меньшей мере 130 жертв, из которых 100 погибших были нидерландцами.

Скиннер не уточнил суммы компенсаций, которая может достичь миллионов. Адвокат обратил внимание на то, что Европейский суд по правам человека является единственным судом, который может рассматривать жалобы физических лиц против России.

Россия считает неуместным ультимативный подход Австралии и Нидерландов в отношении компенсаций. "Уже на этой стадии российская сторона должна согласиться вступить в переговоры с Австралией и Нидерландами для согласования размера компенсации. Один-в-один логика, которая была применена в так называемом "деле Скрипаля", когда было сказано, что очень вероятно, что это сделали россияне", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поэтому давайте признайте свою вину, а расследование будем продолжать, оно до сих пор не закончено", - добавил он, назвав это "соблазном поиграть на русофобии", "отвлечь внимание общественности".

Будет суд

Тем временем, в Нидерландах все готово для начала суда по делу о крушении Боинга. Подписаны необходимые договоры с Украиной об уголовном преследовании подозреваемых. Устранены все юридические препятствия для их участия в судебном процессе по видеосвязи и для исполнения приговора, который будет вынесен Гаагским судом. О том, когда начнется суд, никакой информации пока нет.

Источник: "Корреспондент"