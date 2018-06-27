Протесты, пиво и новый лимузин: как Хельсинки приняли первых лиц США и РФ

Встреча американского и российского лидеров в президентском дворце Хельсинки должна была стартовать в 13:00. Но борт Владимира Путина приземлился только в 13:00 с опозданием на полчаса, хоть к месту встречи хозяин Кремля и прибыл первым. Опоздания для российского президента уже норма – исключениями не стали даже его встречи с Королевой Елизаветой II и Папой Римским. Стоит ли в этом усматривать скрытый подтекст, ведь западная пресса часто писала, что Путин опаздывает только к тем, кого не уважает? Если руководствоваться этой логикой, то Трампа Путин уважает больше, чем Обаму, на встречу к которому в 2012 опоздал на 40 минут. Но, похоже, сенсацию из этого сделали только российские СМИ и соцсети, американские опозданию Путина особого значения не придали.

Накануне в столице Финляндии прошли многотысячные акции протестов против саммита Трампа и Путина под лозунгами "Остановите войну, не людей" и "Make peace great again" ("Сделайте мир снова великим" по аналогии с лозунгом Трампа "Make America great again").

Специально под саммит, судя по сообщениям местной прессы, перекрыли чуть ли не полгорода, а улицы украшали специальные борды с надписями на русском и английском "Господин президент, добро пожаловать на землю свободной прессы"

По словам посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова, молодежная ячейка одной из провластных партий Финляндии обратилась к Путину с призывом и по Украине, написав на плакате: "Президент Путин: остановите свою незаконную оккупацию Украины".

Символично подготовились и бары, которые специально к саммиту президентов РФ и США выпустили пиво с изображениями Трампа и Путина на этикетках, протягивающих друг другу кулаки.

Правда, чем-то новым это не стало. Накануне исторического саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре местные бары и кафе угощали бургерами "КНДР-США" и коктейлями "Трамп" голубого цвета на основе американского бурбона, и "Ким" с корейским напитком соджу (аналог водки) красного цвета.

Для заезда кортежей сразу за высоким кованым забором у президентского дворца в Хельсинки поставили белый тент, который закрывался белой "шторой". Сначала журналисты подшучивали, мол, все из-за Путина, который привез в Хельсинки свой новенький бронированный лимузин, поэтому его и закрывали "шторой", чтобы журналисты не рассмотрели деталей. Но, в конце концов, организаторы саммита пояснили, что это в целях безопасности первых лиц США и России – скрытых смыслов здесь искать не стоит.

На входе в президентский дворец президентов США и РФ встречал их финский коллега Саули Ниинистьо, провожая в холл для совместных протокольных фото "на ногах" и сидя в креслах. И вот тут-то журналистам было, где разгуляться в поисках символизма и скрытых смыслов. Сайт "Сегодня" насчитал всего шесть таких.

Во-первых, СМИ зафиксировали, что рукопожатие Трампа и Путина длилось ровно три секунды.

Во-вторых, журналисты решили, что российский президент немного приуныл, заходя в холл для протокольных фото и рукопожатий. Да и внешний Путина в целом был не очень: непрезентабельный костюм, который на нем плохо сидел, вероятно, из-за бронежилета под пиджаком (конечно, это были шутки пользователей соцсетей), и туфли с каблучком (рост Трампа 190 см, Путина – 170 см).

В-третьих, первая леди США Мелания, сопровождавшая супруга на протокольных фото, была одета в легкое пальто Gucci желтого цвета (в +27 градусов на улице). В этом журналисты усмотрели скрытый смысл, мол, в платье такого же желтого цвета J Mendel Мелания была на встрече с британским премьером Терезой Мэй.

В-четвертых, уже сидя в креслах перед началом переговоров тет-а-тет, корреспондент SkyNews Марк Стоун написал в своем Twitter, что Трамп, улыбнувшись, подмигнул Путину. Но при этом американский президент выглядел очень напряженным, скрестив руки. Его российский коллега, наоборот, казался расслабленным.

В-пятых, на фото и видео со встречи в расширенном составе за обедом на кожаном портфеле пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова журналисты подметили запрещенную в Украине георгиевскую ленту.

И, наконец, в-шестых, на итоговой пресс-конференции Путин подарил Трампу футбольный мяч с ЧМ, заявив: "Теперь этот мяч на его стороне США – ЧМ-2026 будет проводиться именно в США". Правда, американские журналисты уже "потролили" своего президента, мол, не нужно было передавать этот мяч сразу Мелании, так как Путин мог спрятать там жучок.

Проговорили два часа, результатов нет: почему президенты не подписали декларацию

Пока президентов фотографировали перед их переговорами с глазу на глаз, они сказали пару слов для прессы.

Владимир Путин был немногословен, заявив лишь, что настало время обстоятельно поговорить как о двусторонних отношениях США и РФ, так и по различным болевым точкам в мире. Дональд Трамп, напротив, не только кратко очертил повестку дня саммита, но и расплылся в комплиментах России и Путину лично за "хорошо проведенный ЧМ по футболу".

Собственно, с очередных комплиментов в адрес Путина по "well done" (хорошо проведенного) Мундиаля началась и итоговая пресс-конференция президентов.

Переговоры Трампа и Путина тет-а-тет продлились чуть более двух часов, а если быть точными – 2 часа 10 минут, что на 6 минут короче их прошлогодних переговоров на саммите G20 в Гамбурге. Причем, по информации источников CNN, Трамп лично попросил о встрече с Путиным с глазу на глаз, как и на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Это вызвало настоящую бурю эмоций и негатива оппозиционно настроенных по отношению к Трампу американских СМИ. В ходе вчерашних ТВ-эфиров они всерьез обсуждали риск того, что при личной встрече бывший "кгб-шник" Путин может неправильно интерпретировать или даже перекрутить некоторые излишне эмоциональные высказывания Трампа. Как это уже было на саммите НАТО в Брюсселе, когда сначала одни СМИ со ссылками на источники сообщили, что Трамп угрожал выходом из НАТО, позже другие – что его неправильно поняли.

Но сюрпризов не произошло. Пока глава российского МИДа Сергей Лавров описывал прошедший саммит как "лучше, чем супер", по лицам Дональда Трампа и Владимира Путина можно было прочитать полное разочарование. Бывший посол США в России Майкл Макфол тут же написал в своем Twitter: "Насколько ужасным был этот "саммит"? Лавров говорит, переговоры прошли "лучше чем супер". Это звучит как полная капитуляция с нашей стороны".

С первых слов двух президентов на пресс-конференции по итогам переговоров стало понятно, что ни по одному вопросу прогресса они не достигли, а отношения Москвы и Вашингтона остались на уровне вчерашнего твита Трампа, если не хуже: "Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США, а теперь и из-за "охоты на ведьм".

"Охотой на ведьм" Дональд Трамп называет продолжающееся в США расследование о вмешательстве России в американские президентские выборы. Именно эта тема и стала главной на итоговой пресс-конференции в Хельсинки. В ответе на вопрос одного из американских журналистов Трамп не только отрицал вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, но и поставил под сомнение работу американских спецслужб.

"Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она. Он (Путин – Авт.) был чрезвычайно сильным и мощным, отрицая это. Но мне интересно, почему ФБР никогда не смотрели сервер (13 июля замгенпрокурора США выдвинул обвинения против 12 сотрудников ГРУ во взломе серверов Нацкомитета демократов – Авт.). Почему в ФБР сказали, что они должны были рассмотреть то, что произошло в офисе Национального комитета? Я об этом писал в Twitter и говорил об этом в соцсетях: а где сервер? Я хочу знать, где этот сервер, и что он есть. Исходя из этого, все, что я могу сделать – только задать вопрос. 33 тысячи электронных писем просто исчезли, просто пропали. Это позор", – заявил Дональд Трамп.

Очень четко слова американского президента в эфире CNN прокомментировал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский: "Можем ли мы доверять человеку, который доверяет Путину больше, чем ФБР?". А директор Центра "Нова Европа" Алена Гетьманчук написала в своем Facebook: "Похоже, Трамп окончательно поставил крест на золотом правиле американской внешней политики: "политика заканчивается там, где начинается вода". То есть, за океан внутренних американских противоречий не выносим…".

Но, наверное, больше чем ответ Дональда Трампа о том, что он верит в Путину, когда речь заходит о вмешательстве России в выборы, сразило наповал вот это заявление Владимира Путина: "Да, я хотел (чтобы президентские выборы в США выиграл Трамп – Авт.). Потому что он говорил о нормализации отношений с Россией". А по поводу обвинений американской генпрокуратуры в отношении 12 россиян во взломе серверов демократов, Путин предложил спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование о вмешательстве, направить в Россию запрос и, если его одобрят, провести личные допросы людей, которых он считает виновными.

Ну а в конце президент РФ добавил: "Я ведь тоже работал в разведке… У вас есть например господин Сорос, который вообще везде вмешивается".

Сенатор-республиканец Марко Рубио, комментируя хельсинский саммит, сказал, что никогда не сомневался во вмешательстве России в американские президентские выборы. По его словам, разведывательное сообщество собрало беспрецедентное количество доказательств против России.

"Владимир Путин не заинтересован в улучшении отношений с США, потому что рассматривает мировую геополитику, как битву сильных и слабых. Он считает, что единственный способ сделать Россию сильнее – сделать слабее Америку", – считает Марко Рубио.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн и вовсе назвал выступление Трампа на итоговой пресс-конференции в Хельсинки самым худшим на памяти всех американских президентов.

Бывший координатор политики санкций в Госдепе, эксперт Atlantic Council Дэниэл Фрид назвал итоговую пресс-конференцию Трампа и Путина ужасающей. По его словам, у Путина была повестка и план, у Трампа, судя по его комментариям, не было ничего. Дэниэл Фрид подчеркивает, что нет ничего плохого в том, что Трамп искал встречи с Путиным, нет ничего плохого в стремлении улучшить отношения с Россией.

"Трамп был прав, предлагая потенциальные области, в которых два правительства могут добиваться прогресса: ядерное нераспространение и контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и плохое поведение Ирана на Ближнем Востоке. Но Трамп, похоже, полагал, что США должны заплатить за российское сотрудничество даже в тех сферах, где интересы пересекаются, в форме молчаливого согласия на агрессию России против друзей США и самих США", – считает Дэниэл Фрид.

Да, ужасных вещей, о которых говорит Фрид, как признание Крыма "российским", или приостановка военных учений в Польше и странах Балтии, Трамп Путину не пообещал. По крайней мере, с его слов на итоговой пресс-конференции мы этого не услышали. Хотя когда кортежи президентов уже отъехали от президентского дворца в Хельсинки, российские телеканалы показали отрывок интервью Владимира Путина уже после итоговой пресс-конференции с Дональдом Трампом. Между строк российский президент назвал главную тему переговоров с американским коллегой – санкции. Недвузначно Путин сказал Трампу, что если тот так болеет за американскую экономику, есть отличный способ ее поднять – взаимная торговля и инвестиции. Но, увы, все это ограничено сегодняшним санкционным режимом.

"Трамп санкции не отменил, но при этом он вместе с Путиным сделал неожиданный ход: выдвинута идея создания группы лидеров бизнеса двух стран для содействия развитию экономических связей. Это важный сигнал из Белого дома: теперь все, что не запрещено санкциями, выглядит разрешенным. Россия, таким образом, перестает быть в принципе токсичной, а введенные против нее ограничения останутся лишь отдельными, пусть серьезными, препятствиями", – пишет в статье "Товарищи по отпору. С чем Трамп и Путин вышли с саммита" директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

То, что Трамп на встречу с Путин поехал неподготовленным, было видно невооруженным глазом. Однако если американский президент считал, что вот так наскоком он сможет добиться реального прогресса на российском направлении, говорит о недальновидности его планов и слабости его внешнеполитической команды.

"По большому счету Трамп повторяет ошибку почти всех своих предшественников, которые начинали свои президентские сроки с попытки наладить сотрудничество с российским руководством. Это по-своему переживал и Джордж Буш-младший, и Барак Обама… Свои грабли нужны и Дональду Трампу. Почему так происходит? Почему демократия с большой историей и общественной памятью не может каждому новому президенту передать нужный на российском направлении опыт? Это ключевой вопрос в этой истории", – сказал сайту "Сегодня" первый замдиректора Центра "Нова Европа" Сергей Солодкий.

Хоть прошедший саммит в Хельсинки, как его описали американские эксперты и политики, и был ужасным, но это лишь первый кирпичик на пути выстраивания американо-российского диалога. А следующая встреча с Трампом, по словам Путина, может пройти уже на полях саммита G20 в Аргентине в этом ноябре.

Кристина Зеленюк,"Сегодня"