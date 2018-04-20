20 июля в истории

Знаменательные события
1653 - русские послы прибыли в Чигирин и объявили гетману Б. Хмельницкому о согласии русского царя взять под своё покровительство запорожское казачество
1797 - впервые исполнен гимн «Еще Польска не сгинела...» («Еще Польша не погибла...»)
1893 - в Российской империи власти ввели монополию на продажу вина - "винная монополия" ("казённая продажа питей")
1917 - зарегистрирована торговая марка по производству автомобилей, двигателей и даже велосипедов "BMW"
1920 – Совнарком УССР принял постановление о создании первого научно-исследовательского медицинского института
1920 - Красная армия заняла Вильнюс, случилось это в рамках войны с Польшей
1923 - Президиумом ВУЦВК было утверждено постановление Совнаркома Украинской Социалистической Советской Республики об объявлении города Харькова столицей УССР
1924 - в Париже была основана Международная шахматная федерация — FIDE
1926 – Екатеринославль переименован в Днепропетровск
1936 - Турция ратифицировала Конвенцию Монтрё и получила под свою юрисдикцию проливы Дарданеллы и Босфор с условием соблюдать нормы международного морского права
1941 - прошла реорганизация в органах безопасности СССР - НКГБ и НКВД были объединены в единый Наркомат внутренних дел
1944 - кульминация "заговора генералов" (в числе заговорщиков были офицеры из вермахта и абвера) - неудачное покушение на жизнь Адольфа Гитлера
1969 - американская космическая программа по высадке на Луну заканчивается успехом - аппарат "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на спутник Земли
1974 - турецкие войска вторглись на Кипр, разбив территорию острова на два государства: Республику Кипр и непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра
20 июля родились
1304 - Франческо Петрарка, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса, ученик монаха-еретика Варлаама Калабрийского
1804 - Сэр Ричард Оуэн, английский зоолог и палеонтолог, последователь линнеевских традиций в современной биологии, первым употребил слово "динозавр"
1822 - Грегор Иоганн Мендель, австрийский биолог и ботаник (заложил основы генетики, открыл закономерности наследования моногенных признаков - получили название Законы Менделя)
1847 - Макс Либерман, немецкий художник и график, один из главных представителей импрессионизма
1880 - Герман Кайзерлинг, немецкий философ и писатель
1882 - Николай Гартман, немецкий философ, основоположник критической (или новой) онтологии.
1888 - Абрахам Зельман Ваксман, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, открыл стрептомицин
1891 - Владимир Володин советский актер театра и кино, блистательный комик, Народный артист РСФСР
1906 - Илья Мазурук советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза
1919 - Эдмунд Хиллари, новозеландский альпинист, первый покоритель Эвереста, рыцарь ордена Британской империи
1924 - Татьяна Лиознова советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народная артистка СССР 1928 - Минас Аветисян армянский художник
1930 - Олег Анофриев, телеведущий, автор и исполнитель песен
1931 - Марина Попович советский военный летчик-испытатель, полковник-инженер, профессор, уфолог
1938 - Алексей Герман советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер
1938 - Натали Вуд американская киноактриса
1940 - Давид Тухманов советский и российский композитор, пианист и дирижер, Народный артист России 1941 - Людмила Чурсина советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
1981 – Анна Яблонская, украинский русскоязычный драматург, поэтесса, прозаик, журналист
Умерли 20 июля
1816 - Гаврила Державин русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма
1872 - Владимир Раевский русский поэт, публицист, декабрист
1913 - Всеволод Руднев офицер русского флота, контр-адмирал, герой Русско-японской войны
1926 - Феликс Дзержинский советский государственный и политический деятель, революционер, основатель ВЧК
1937 - Гульельмо Маркони итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, Нобелевский лауреат 1973 - Брюс Ли американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств
1973 - Михаил Исаковский советский поэт
1990 – Сергей Параджанов, украинский и армянский кинорежиссер, народный артист УССР
1994 – Михаил Черешневский, скульптор монументалист, резчик по дереву, педагог, общественный деятель.
20 апреля День ангела празднуют: Даниил, Георгий, Петр....