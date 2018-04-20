20 июля в истории 20 июля именины празднуют: Станислав, Васса, Герман, Евдокия, Сергей.

Международный день шахмат

Международный день торта

Знаменательные события

1653 - русские послы прибыли в Чигирин и объявили гетману Б. Хмельницкому о согласии русского царя взять под своё покровительство запорожское казачество

1797 - впервые исполнен гимн «Еще Польска не сгинела...» («Еще Польша не погибла...»)

1893 - в Российской империи власти ввели монополию на продажу вина - "винная монополия" ("казённая продажа питей")

1917 - зарегистрирована торговая марка по производству автомобилей, двигателей и даже велосипедов "BMW"

1920 – Совнарком УССР принял постановление о создании первого научно-исследовательского медицинского института

1920 - Красная армия заняла Вильнюс, случилось это в рамках войны с Польшей

1923 - Президиумом ВУЦВК было утверждено постановление Совнаркома Украинской Социалистической Советской Республики об объявлении города Харькова столицей УССР

1924 - в Париже была основана Международная шахматная федерация — FIDE

1926 – Екатеринославль переименован в Днепропетровск

1936 - Турция ратифицировала Конвенцию Монтрё и получила под свою юрисдикцию проливы Дарданеллы и Босфор с условием соблюдать нормы международного морского права

1941 - прошла реорганизация в органах безопасности СССР - НКГБ и НКВД были объединены в единый Наркомат внутренних дел

1944 - кульминация "заговора генералов" (в числе заговорщиков были офицеры из вермахта и абвера) - неудачное покушение на жизнь Адольфа Гитлера

1969 - американская космическая программа по высадке на Луну заканчивается успехом - аппарат "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на спутник Земли

1974 - турецкие войска вторглись на Кипр, разбив территорию острова на два государства: Республику Кипр и непризнанную международным сообществом Турецкую Республику Северного Кипра

20 июля родились

1304 - Франческо Петрарка, один из величайших деятелей итальянского Ренессанса, ученик монаха-еретика Варлаама Калабрийского

1804 - Сэр Ричард Оуэн, английский зоолог и палеонтолог, последователь линнеевских традиций в современной биологии, первым употребил слово "динозавр"

1822 - Грегор Иоганн Мендель, австрийский биолог и ботаник (заложил основы генетики, открыл закономерности наследования моногенных признаков - получили название Законы Менделя)

1847 - Макс Либерман, немецкий художник и график, один из главных представителей импрессионизма

1880 - Герман Кайзерлинг, немецкий философ и писатель

1882 - Николай Гартман, немецкий философ, основоположник критической (или новой) онтологии.

1888 - Абрахам Зельман Ваксман, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, открыл стрептомицин

1891 - Владимир Володин советский актер театра и кино, блистательный комик, Народный артист РСФСР

1906 - Илья Мазурук советский полярный летчик, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза

1919 - Эдмунд Хиллари, новозеландский альпинист, первый покоритель Эвереста, рыцарь ордена Британской империи

1924 - Татьяна Лиознова советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народная артистка СССР 1928 - Минас Аветисян армянский художник

1930 - Олег Анофриев, телеведущий, автор и исполнитель песен

1931 - Марина Попович советский военный летчик-испытатель, полковник-инженер, профессор, уфолог

1938 - Алексей Герман советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер

1938 - Натали Вуд американская киноактриса

1940 - Давид Тухманов советский и российский композитор, пианист и дирижер, Народный артист России 1941 - Людмила Чурсина советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

1981 – Анна Яблонская, украинский русскоязычный драматург, поэтесса, прозаик, журналист

Умерли 20 июля

1816 - Гаврила Державин русский поэт эпохи Просвещения, представитель классицизма

1872 - Владимир Раевский русский поэт, публицист, декабрист

1913 - Всеволод Руднев офицер русского флота, контр-адмирал, герой Русско-японской войны

1926 - Феликс Дзержинский советский государственный и политический деятель, революционер, основатель ВЧК

1937 - Гульельмо Маркони итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, Нобелевский лауреат 1973 - Брюс Ли американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств

1973 - Михаил Исаковский советский поэт

1990 – Сергей Параджанов, украинский и армянский кинорежиссер, народный артист УССР

1994 – Михаил Черешневский, скульптор монументалист, резчик по дереву, педагог, общественный деятель.