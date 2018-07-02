Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:09107

21 июля в истории

21 июля День Ангела празднуют: Татьяна, Александр, Дмитрий.

Знаменательные события
1545 - в акте ревизии Кременецкого замка впервые упоминаются нынешние села на Тернопольщине

1613 - в России венчался на царство родоначальник династии Романовых - Михаил Федорович

1711 -  Петр I в ходе Прутского похода в европейские владения Турции оказался в окружении

1773 - Орден иезуитов был запрещен папой римским Климентом XIV
1774 - Российская и Османская империи подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который завершил Русско-турецкую войну 1768—1774  (по его итогам Россия резко увеличила свое влияние на Балканском полуострове)
1804 - в России принят первый цензурный устав Первый цензурный устав, который определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве – с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания
1917 - российский политический деятель А.Ф. Керенский возглавил переходное Временное правительство.
1918 - в надежде образовать татарское ханство крымские татары, обратились за помощью к Германии
1925 - Советский Союз вступил в Международную метрическую конвенцию (данная организация занимается вопросами метрологии и стандартизации)
1941 - в ходе Второй мировой войны немецкая авиация (люфтваффе) начинает бомбить Москву
1954 - Франция проигрывает войну в Индокитае и идет на подпись Женевских соглашений
1969  - человек впервые ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11»
1970 - египтяне окончили строительство (длилось 11 лет) Асуанской плотины - крупнейшей комплексной гидротехнической системы сооружений в стране
1992 - Сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и отправился в Одессу с целью войти в состав ВМС Украины
1999 - торжествуют арабские законы в Ингушетии: мужчинам разрешено иметь четырёх жён
2007 - выход седьмой книги о Гарри Поттере "Дары Смерти" на английском языке

21 июля родились

356 до н.э. - Александр Македонский македонский царь, полководец

1620 - Жан Пикар, французский астроном (пришел к выводу что Земля не имеет точной формы шара, установил размер планеты Земля)
1816 - Пол Джулиус Рейтер, основатель крупнейшего мирового информационного агентства "Рейтер"
1835 - Дезире Арто французская певица бельгийского происхождения

1897 - Василий Соколовский советский военачальник, Маршал Советского Союза

1899 - Эрнест Хемингуэй американский писатель

1906 - Елена Телига, великая украинская поэтесса 

1907 – Олег Ольжич, украинский поэт, археолог и политический деятель

1910 - Владимир Касатонов советский военачальник, адмирал флота
1910 - Владимир Серов, русский художник, лауреат Сталинских премий, его кисти принадлежат картины "Ходоки у Ленина", "Декрет о мире"
1911 - Маршалл Маклюэн, канадский писатель, получил известность благодаря интересным авторским работам в области теории коммуникации
1925 - Глеб Стриженов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

 1929 - Петр Щербаков советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1938 – Нани Баригвадзе, грузинская певица

1938 - Валентина Федоровна Калиновская, украинская балерина, хореограф, педагог, солистка Киевского театра оперы и балеты имени Тараса Шевченко

1948 - Михаил Задорнов советский и российский писатель-сатирик, драматург, актер
1951 - Робин Уильямс (знаменитая Миссис Даутфайр), американский актёр и продюсер
1954 - Сипер Михаил Саулович, поэт и бард
1956 - Майкл Коннелли,  американский писатель, автор многих бестселлеров в области детективной литературы
1969 - Авраам Руссо, российский эстрадный певец
1971 - Нонна Гришаева, российская актриса театра и кино, телеведущая

Умерли 21 июля

 1796 - Роберт Бернс шотландский поэт, фольклорист

1941 – Богдан Лепкий, украинский писатель

1948 - Аршиль Горки американский художник, один из основателей «абстрактного сюрреализма»

1970 - Михаил Герасимов советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук

2004 - Эдвард Льюис американский генетик, Нобелевский лауреат

2006 - Та Мок камбоджийский политический деятель, последний руководитель Красных Кхмеров. 

Общество Валентина Телига
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.