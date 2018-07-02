21 июля в истории

Знаменательные события
1545 - в акте ревизии Кременецкого замка впервые упоминаются нынешние села на Тернопольщине
1613 - в России венчался на царство родоначальник династии Романовых - Михаил Федорович
1711 - Петр I в ходе Прутского похода в европейские владения Турции оказался в окружении
1773 - Орден иезуитов был запрещен папой римским Климентом XIV
1774 - Российская и Османская империи подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который завершил Русско-турецкую войну 1768—1774 (по его итогам Россия резко увеличила свое влияние на Балканском полуострове)
1804 - в России принят первый цензурный устав Первый цензурный устав, который определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве – с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания
1917 - российский политический деятель А.Ф. Керенский возглавил переходное Временное правительство.
1918 - в надежде образовать татарское ханство крымские татары, обратились за помощью к Германии
1925 - Советский Союз вступил в Международную метрическую конвенцию (данная организация занимается вопросами метрологии и стандартизации)
1941 - в ходе Второй мировой войны немецкая авиация (люфтваффе) начинает бомбить Москву
1954 - Франция проигрывает войну в Индокитае и идет на подпись Женевских соглашений
1969 - человек впервые ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11»
1970 - египтяне окончили строительство (длилось 11 лет) Асуанской плотины - крупнейшей комплексной гидротехнической системы сооружений в стране
1992 - Сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и отправился в Одессу с целью войти в состав ВМС Украины
1999 - торжествуют арабские законы в Ингушетии: мужчинам разрешено иметь четырёх жён
2007 - выход седьмой книги о Гарри Поттере "Дары Смерти" на английском языке
21 июля родились
356 до н.э. - Александр Македонский македонский царь, полководец
1620 - Жан Пикар, французский астроном (пришел к выводу что Земля не имеет точной формы шара, установил размер планеты Земля)
1816 - Пол Джулиус Рейтер, основатель крупнейшего мирового информационного агентства "Рейтер"
1835 - Дезире Арто французская певица бельгийского происхождения
1897 - Василий Соколовский советский военачальник, Маршал Советского Союза
1899 - Эрнест Хемингуэй американский писатель
1906 - Елена Телига, великая украинская поэтесса
1907 – Олег Ольжич, украинский поэт, археолог и политический деятель
1910 - Владимир Касатонов советский военачальник, адмирал флота
1910 - Владимир Серов, русский художник, лауреат Сталинских премий, его кисти принадлежат картины "Ходоки у Ленина", "Декрет о мире"
1911 - Маршалл Маклюэн, канадский писатель, получил известность благодаря интересным авторским работам в области теории коммуникации
1925 - Глеб Стриженов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
1929 - Петр Щербаков советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
1938 – Нани Баригвадзе, грузинская певица
1938 - Валентина Федоровна Калиновская, украинская балерина, хореограф, педагог, солистка Киевского театра оперы и балеты имени Тараса Шевченко
1948 - Михаил Задорнов советский и российский писатель-сатирик, драматург, актер
1951 - Робин Уильямс (знаменитая Миссис Даутфайр), американский актёр и продюсер
1954 - Сипер Михаил Саулович, поэт и бард
1956 - Майкл Коннелли, американский писатель, автор многих бестселлеров в области детективной литературы
1969 - Авраам Руссо, российский эстрадный певец
1971 - Нонна Гришаева, российская актриса театра и кино, телеведущая
Умерли 21 июля
1796 - Роберт Бернс шотландский поэт, фольклорист
1941 – Богдан Лепкий, украинский писатель
1948 - Аршиль Горки американский художник, один из основателей «абстрактного сюрреализма»
1970 - Михаил Герасимов советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук
2004 - Эдвард Льюис американский генетик, Нобелевский лауреат
2006 - Та Мок камбоджийский политический деятель, последний руководитель Красных Кхмеров.