21 июля в истории 21 июля День Ангела празднуют: Татьяна, Александр, Дмитрий.

Знаменательные события

1545 - в акте ревизии Кременецкого замка впервые упоминаются нынешние села на Тернопольщине

1613 - в России венчался на царство родоначальник династии Романовых - Михаил Федорович

1711 - Петр I в ходе Прутского похода в европейские владения Турции оказался в окружении

1773 - Орден иезуитов был запрещен папой римским Климентом XIV

1774 - Российская и Османская империи подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, который завершил Русско-турецкую войну 1768—1774 (по его итогам Россия резко увеличила свое влияние на Балканском полуострове)

1804 - в России принят первый цензурный устав Первый цензурный устав, который определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве – с момента подачи автором рукописи издателю и до выхода из типографии готового тиража издания

1917 - российский политический деятель А.Ф. Керенский возглавил переходное Временное правительство.

1918 - в надежде образовать татарское ханство крымские татары, обратились за помощью к Германии

1925 - Советский Союз вступил в Международную метрическую конвенцию (данная организация занимается вопросами метрологии и стандартизации)

1941 - в ходе Второй мировой войны немецкая авиация (люфтваффе) начинает бомбить Москву

1954 - Франция проигрывает войну в Индокитае и идет на подпись Женевских соглашений

1969 - человек впервые ступил на поверхность Луны. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир американского корабля «Аполлон-11»

1970 - египтяне окончили строительство (длилось 11 лет) Асуанской плотины - крупнейшей комплексной гидротехнической системы сооружений в стране

1992 - Сторожевой корабль Черноморского флота СКР-112 поднял украинский флаг и отправился в Одессу с целью войти в состав ВМС Украины

1999 - торжествуют арабские законы в Ингушетии: мужчинам разрешено иметь четырёх жён

2007 - выход седьмой книги о Гарри Поттере "Дары Смерти" на английском языке

21 июля родились

356 до н.э. - Александр Македонский македонский царь, полководец

1620 - Жан Пикар, французский астроном (пришел к выводу что Земля не имеет точной формы шара, установил размер планеты Земля)

1816 - Пол Джулиус Рейтер, основатель крупнейшего мирового информационного агентства "Рейтер"

1835 - Дезире Арто французская певица бельгийского происхождения

1897 - Василий Соколовский советский военачальник, Маршал Советского Союза

1899 - Эрнест Хемингуэй американский писатель

1906 - Елена Телига, великая украинская поэтесса

1907 – Олег Ольжич, украинский поэт, археолог и политический деятель

1910 - Владимир Касатонов советский военачальник, адмирал флота

1910 - Владимир Серов, русский художник, лауреат Сталинских премий, его кисти принадлежат картины "Ходоки у Ленина", "Декрет о мире"

1911 - Маршалл Маклюэн, канадский писатель, получил известность благодаря интересным авторским работам в области теории коммуникации

1925 - Глеб Стриженов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

1929 - Петр Щербаков советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1938 – Нани Баригвадзе, грузинская певица

1938 - Валентина Федоровна Калиновская, украинская балерина, хореограф, педагог, солистка Киевского театра оперы и балеты имени Тараса Шевченко

1948 - Михаил Задорнов советский и российский писатель-сатирик, драматург, актер

1951 - Робин Уильямс (знаменитая Миссис Даутфайр), американский актёр и продюсер

1954 - Сипер Михаил Саулович, поэт и бард

1956 - Майкл Коннелли, американский писатель, автор многих бестселлеров в области детективной литературы

1969 - Авраам Руссо, российский эстрадный певец

1971 - Нонна Гришаева, российская актриса театра и кино, телеведущая

Умерли 21 июля

1796 - Роберт Бернс шотландский поэт, фольклорист

1941 – Богдан Лепкий, украинский писатель

1948 - Аршиль Горки американский художник, один из основателей «абстрактного сюрреализма»

1970 - Михаил Герасимов советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук

2004 - Эдвард Льюис американский генетик, Нобелевский лауреат

2006 - Та Мок камбоджийский политический деятель, последний руководитель Красных Кхмеров.