22 июля в истории

Знаменательные события
1099 - крестоносцы образовали Иерусалимское королевство, Готфрид Бульонский был избран его главой
1795 – в Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино»
1819 – премьера пьесы Ивана Котляревско «Наталка Полтавка»
1894 - в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования
1918 - чтобы предотвратить потрясения в экономике России, Совнарком выпустил декрет о борьбе со спекуляцией
1921 - украинский писатель Остап Вишня опубликовал в газете "Селянська правда" свой первый фельетон
1927 - празднует свой день рождения флагман итальянского футбола клуб "Рома"
1942 - советские войска оставляют Свердловск. Полная оккупация Украины
1944 - основан Международный валютный фонд (кредитная организация при ООН, предоставляющая денежные средства развивающимся странам при дефиците государственного бюджета, в обмен на выполнение определенных требований)
1946 - был одобрен и принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данное событие произошло на Международной конференции здравоохранения (Нью-Йорк, 19-22 июля)
1959 - первый вылет пассажирского самолёта Ан-10, в его конструировании принимал непосредственное участие Олег Константинович Антонов (в конструкции были допущены некоторые неточности, что привело к нескольким катастрофам)
1986 - в британских государственных школах отменены телесные наказания, соответствующее решение приняла палата общин английского парламента
1997 - православная церковь не может добиться преференций в России, так как Президент Борис Ельцин в этот день блокировал принятие закона о религии, дающий православному духовенству определенные привилегии
2011 - национальная трагедия в Норвегии: взрыв в Осло около здания норвежского правительства (8 человек погибли, множество раненых) и стрельба в молодежном лагере на острове Утёйя (68 человек убиты и многие ранены)
22 июля родились
1596 - Михаил Федорович Романов, первый царь из рода Романовых, (династия Романовых правила в России на протяжении более 300 лет)
1713 - Жак-Жермен Суффло, известный французский архитектор (построил церковь Сент-Женевьев в Париже, которая позднее стала усыпальницей выдающихся людей Франции)
1795 - Габриель Ламе, французский математик, (разработал общую теорию криволинейных координат).
1822 - Грегор Мендель австрийский биолог, основоположник генетики
1854 - Мария Заньковецкая, знаменитая украинская
1887 - Густав Герц, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1925 года
1891 - Сергей Пилипенко, украинский баснописец и публицист
1895 - Павел Осипович Сухой, гениальный советский авиаконструктор, создатель реактивных самолётов Су
1916 - Ирен Голицына итальянский модельер
1945 – Юрий Рыбчинский, поэт - песенник
1946 - Борис Эйфман советский и российский хореограф, балетмейстер
1946 - Мирей Матье французская певица
1947 - Дэнни Гловер, американский киноактёр
1949 - Джуна Давиташвили советская и российская целительница, астролог
1951 - Олег Газманов советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, Народный артист России 1955 - Уиллем Дефо американский актер театра и кино
1962 - Виктор Дейсун, талантливый украинский художник
1966 - Иван Охлобыстин, российский актёр и даже священник, звезда знаменитого комедийного сериала "Интерны"
Умерли 22 июля
1826 - Джузеппе Пьяцци итальянский астроном, монах Ордена театинцев
1932 - Реджинальд Фессенден канадский и американский изобретатель
1934 - Джон Диллинджер американский преступник, самый знаменитый грабитель банков
1958 - Михаил Зощенко русский и советский писатель
1985 - Ярвинен Матти Хенрик финский легкоатлет (метатель копья), олимпийский чемпион
2001 - Мария Гороховская советская гимнастка, олимпийская чемпионка
2007 - Александр Татарский советский и российский режиссер, художник, продюсер, аниматор
2012 - Богдан Ступка российский и украинский актер театра и кино, Народный артист СССР и Украины.
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