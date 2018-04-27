22 июля в истории 22 июля именины празднуют: Кирилл, Александр, Андрей, Иван, Константин, Михаил, Федор.

Международный день бокса

Знаменательные события

1099 - крестоносцы образовали Иерусалимское королевство, Готфрид Бульонский был избран его главой

1795 – в Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец «Останкино»

1819 – премьера пьесы Ивана Котляревско «Наталка Полтавка»

1894 - в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования

1918 - чтобы предотвратить потрясения в экономике России, Совнарком выпустил декрет о борьбе со спекуляцией

1921 - украинский писатель Остап Вишня опубликовал в газете "Селянська правда" свой первый фельетон

1927 - празднует свой день рождения флагман итальянского футбола клуб "Рома"

1942 - советские войска оставляют Свердловск. Полная оккупация Украины

1944 - основан Международный валютный фонд (кредитная организация при ООН, предоставляющая денежные средства развивающимся странам при дефиците государственного бюджета, в обмен на выполнение определенных требований)

1946 - был одобрен и принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данное событие произошло на Международной конференции здравоохранения (Нью-Йорк, 19-22 июля)

1959 - первый вылет пассажирского самолёта Ан-10, в его конструировании принимал непосредственное участие Олег Константинович Антонов (в конструкции были допущены некоторые неточности, что привело к нескольким катастрофам)

1986 - в британских государственных школах отменены телесные наказания, соответствующее решение приняла палата общин английского парламента

1997 - православная церковь не может добиться преференций в России, так как Президент Борис Ельцин в этот день блокировал принятие закона о религии, дающий православному духовенству определенные привилегии

2011 - национальная трагедия в Норвегии: взрыв в Осло около здания норвежского правительства (8 человек погибли, множество раненых) и стрельба в молодежном лагере на острове Утёйя (68 человек убиты и многие ранены)

22 июля родились

1596 - Михаил Федорович Романов, первый царь из рода Романовых, (династия Романовых правила в России на протяжении более 300 лет)

1713 - Жак-Жермен Суффло, известный французский архитектор (построил церковь Сент-Женевьев в Париже, которая позднее стала усыпальницей выдающихся людей Франции)

1795 - Габриель Ламе, французский математик, (разработал общую теорию криволинейных координат).

1822 - Грегор Мендель австрийский биолог, основоположник генетики

1854 - Мария Заньковецкая, знаменитая украинская

1887 - Густав Герц, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии 1925 года

1891 - Сергей Пилипенко, украинский баснописец и публицист

1895 - Павел Осипович Сухой, гениальный советский авиаконструктор, создатель реактивных самолётов Су

1916 - Ирен Голицына итальянский модельер

1945 – Юрий Рыбчинский, поэт - песенник

1946 - Борис Эйфман советский и российский хореограф, балетмейстер

1946 - Мирей Матье французская певица

1947 - Дэнни Гловер, американский киноактёр

1949 - Джуна Давиташвили советская и российская целительница, астролог

1951 - Олег Газманов советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, Народный артист России 1955 - Уиллем Дефо американский актер театра и кино

1962 - Виктор Дейсун, талантливый украинский художник

1966 - Иван Охлобыстин, российский актёр и даже священник, звезда знаменитого комедийного сериала "Интерны"

Умерли 22 июля

1826 - Джузеппе Пьяцци итальянский астроном, монах Ордена театинцев

1932 - Реджинальд Фессенден канадский и американский изобретатель

1934 - Джон Диллинджер американский преступник, самый знаменитый грабитель банков

1958 - Михаил Зощенко русский и советский писатель

1985 - Ярвинен Матти Хенрик финский легкоатлет (метатель копья), олимпийский чемпион

2001 - Мария Гороховская советская гимнастка, олимпийская чемпионка

2007 - Александр Татарский советский и российский режиссер, художник, продюсер, аниматор

2012 - Богдан Ступка российский и украинский актер театра и кино, Народный артист СССР и Украины.