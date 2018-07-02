23 июля в истории 23 июля именины празднуют: Даниил, Александр, Георгий, Леонтий, Петр.

Всемирный день китов и дельфинов

Знаменательные события

971 – Киевская Русь и Византийская империя подписали мирный договор

1711 - Петр Первый был вынужден пойти на подписание Прутского договора, по которому Османская империя возвращала себе Азов, а Московское царство брало обязательство разрушить крепость Таганрог

1774 - крестьянская армия Емельяна Пугачева взяла Казань

1881 - в бельгийском городе Льеже была учреждена Международная федерация гимнастики – FIG (от французского – Federation Internationale de Gymnastique), старейшая в мире спортивная организация

1888 - выдающемуся украинцу Богдану Хмельницкому открыли памятник в Киеве

1900 – открылось Парижское метро

1901 - немецкий микробиолог и врач Роберт Кох "обвинил" крыс в распространении бубонной чумы

1944 - советские войска освободили печально известный концентрационный лагерь смерти Майданек (территория Польши)

1952 - в Египте произошел военный переворот

1965 – премьера киноленты Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

1974 - в Греции свергнута диктатура военной хунты (режим "чёрных полковников")

1975 - советским рыболовецким кораблям запрещено заходить в морские порты Канады

1979 - иранский духовный лидер аятолла Хомейни запретил трансляцию музыки в связи с тем, что это развращает молодёжь

1985 - были поставлены на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь"

1990 - Леонид Кравчук избран председателем Верховной Рады УССР

1992 - независимости от Грузии добилась Абхазия: данное решение было принято на заседании Верховного Совета Абхазии

23 июля родились

1401 - Франческо Сфорца, талантливый военачальник, основатель династии правителей Милана

1649 - Климент XI, папа римский (1700—1721 гг.) его правление отмечалось активными внешнеполитическими происками

1792 - Петр Вяземский русский поэт и критик

1866 - Франческо Чилеа итальянский композитор

1883 - Густав Кафка австрийский философ и психолог

1884 - Эмиль Яннингс, немецкий актёр и продюсер.

1888 - Рэймонд Чандлер, американский писатель, один из соавторов жанра "крутого детектива"

1892 - Хайле Селассие, император Эфиопии, I (возглавлял борьбу против итальянских захватчиков во время итало-эфиопской войны 1935—1936 годов)

1892 - Владимир Климов советский ученый в области авиационного моторостроения, конструктор, академик

1915 - Михаил Матусовский советский поэт-песенник

1921 - Юрий Катин-Ярцев советский актер театра и кино, педагог, Народный артист РСФСР

1933 - Ричард Роджерс британский архитектор

1946 - Александр Кайдановский советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, педагог

1961 - Вуди Харрельсон, американский киноактёр

1961 - Мартин Гор, английский музыкант и гитарист, участник группы "Depeche Mode"

1973 - Моника Левински, любовница президента США Билла Клинтона (их связь едва не привела к импичменту Клинтона)

1976 - Юдит Полгар, венгерская шахматистка, самый юный гроссмейстер в истории

1989 - Дэниел Рэдклифф, британский актёр театра и кино, получил известность благодаря исполнению роли Гарри Поттера

Умерли 23 июля

1373 - Святая Бригитта Шведская католическая святая, основательница ордена бригитток

1645 - Михаил Федорович Романов русский царь (1613-1645), первый царь из династии Романовых

1757 - Доменико Скарлатти итальянский композитор и клавесинист

1885 - Улисс Симпсон Грант 18-й президент США (1869-1877), военный и политический деятель, генерал армии

1916 - Уильям Рамзай английский химик, Нобелевский лауреат

1926 - Виктор Васнецов русский художник, мастер живописи на исторические и фольклорные сюжеты

1991 - Нора Галь советская переводчица и литературный критик

2006 - Андрей Разбаш российский телеведущий, режиссер, продюсер

2012 - Салли Райд американский астронавт, первая американская женщина-космонавт.