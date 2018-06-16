Анекдоты недели - 154

- Коля, а ты до меня ухаживал за кем-нибудь?
- Да, ухаживал. За скотиной... Но это так, без любви…
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Студентов в медицинские вузы набирают по почерку.
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Самую страшную магнитную бурю перенес инженер Сидоров, который подарил жене на 20-летие супружеской жизни магнитик на холодильник.
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Я до утреннего кофе - ноль процентов энергии.
Я после чашечки кофе - ноль процентов энергии + тахикардия.
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Женщина! Накорми мужчину рыбой, и он будет сыт всего лишь один день.
Научи его ловить рыбу - и ты избавишься от него на все выходные!
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Как сообщает Гидрометцентр, на ближайшей неделе нас ждет аномальная погода - температура будет соответствовать климатической норме.
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- Коля все тянет с оформлением брака...
- Ну и брось ты его, Наташ! Если он так медлит с браком - представляешь, как он будет тянуть с разводом?
***
Вовочка, шесть лет, вернулся со школы.
- Мама, в школе на стене спортзала написано "физрук - мудак!".
- И что?
- Я хочу спросить, а кто такой "физрук"?
***
- Ты что такой нервный?
- Да развожусь я... Не знаю, как сказать об этом родителям...
- Почему?
- Да я еще не говорил им, что женился...
***
- Важнейший элемент в диете для похудения - это сон!
- Это как?
- Вовремя не уснула - обожралась пирожками!
***
В автобусе бабуля удивленно рассматривает девицу с тату из иероглифов.
- Че пялишься, старая? В твое время татушек не было?
- Доця, в мое время все было. Я китайский преподаю, вот и пытаюсь понять, почему у тебя на шее написано "повторно не замораживать".
***
- Блин, я жирная! Фу! Как противно!
- Милая, не стоит так грубо, у тебя только задница жирная и шея немного, не наговаривай на себя.
- Вообще-то я на себя бульон пролила... Че ты там сказал?!!!
***
- Алло, это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку?
- Да! А шо, вы её нашли?!
- Ещё таки нет… Но хотелось бы получить аванс…
***
- Изя, шо ты делаешь?
- Учу алфавит Брайля для слепых.
- Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь!
- Тогда я таки смогу читать, не включая электричество…
***
Мужик в больнице - весь загипсованный, забинтованный с ног до головы, руки-ноги на растяжках. Сосед по палате сочувственно спрашивает:
- Что же с вами случилось?
- Я выпил немного пива и врезался в гараж.
- Бедняга! Машина, наверное, вдребезги?
- Да нет, я шел пешком...
- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение...
- Они, наверное, еще водку не пробовали....
Классная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимается, жена успевает выключить компьютер и телевизор, повязать передник, положить мобильник... И стоит...
Когда бабушка говорит: "Я тебе борщ налила, сметану сам положишь", это ловушка.
Там нет места для сметаны....
- Сема: не надувайте резиновую женщину слишком быстро. А не то получится - дама готова к сексу, а у вас...
Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили....