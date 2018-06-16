Анекдоты недели - 154 Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при планировании своих доходов.

- Коля, а ты до меня ухаживал за кем-нибудь?

- Да, ухаживал. За скотиной... Но это так, без любви…

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Студентов в медицинские вузы набирают по почерку.

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Самую страшную магнитную бурю перенес инженер Сидоров, который подарил жене на 20-летие супружеской жизни магнитик на холодильник.

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Я до утреннего кофе - ноль процентов энергии.

Я после чашечки кофе - ноль процентов энергии + тахикардия.

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Женщина! Накорми мужчину рыбой, и он будет сыт всего лишь один день.

Научи его ловить рыбу - и ты избавишься от него на все выходные!

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Как сообщает Гидрометцентр, на ближайшей неделе нас ждет аномальная погода - температура будет соответствовать климатической норме.

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- Коля все тянет с оформлением брака...

- Ну и брось ты его, Наташ! Если он так медлит с браком - представляешь, как он будет тянуть с разводом?

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Вовочка, шесть лет, вернулся со школы.

- Мама, в школе на стене спортзала написано "физрук - мудак!".

- И что?

- Я хочу спросить, а кто такой "физрук"?

***

- Ты что такой нервный?

- Да развожусь я... Не знаю, как сказать об этом родителям...

- Почему?

- Да я еще не говорил им, что женился...

***

- Важнейший элемент в диете для похудения - это сон!

- Это как?

- Вовремя не уснула - обожралась пирожками!

***

В автобусе бабуля удивленно рассматривает девицу с тату из иероглифов.

- Че пялишься, старая? В твое время татушек не было?

- Доця, в мое время все было. Я китайский преподаю, вот и пытаюсь понять, почему у тебя на шее написано "повторно не замораживать".

***

- Блин, я жирная! Фу! Как противно!

- Милая, не стоит так грубо, у тебя только задница жирная и шея немного, не наговаривай на себя.

- Вообще-то я на себя бульон пролила... Че ты там сказал?!!!

***

- Алло, это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку?

- Да! А шо, вы её нашли?!

- Ещё таки нет… Но хотелось бы получить аванс…

***

- Изя, шо ты делаешь?

- Учу алфавит Брайля для слепых.

- Зачем?! Ты ведь прекрасно видишь!

- Тогда я таки смогу читать, не включая электричество…

***

Мужик в больнице - весь загипсованный, забинтованный с ног до головы, руки-ноги на растяжках. Сосед по палате сочувственно спрашивает:

- Что же с вами случилось?

- Я выпил немного пива и врезался в гараж.

- Бедняга! Машина, наверное, вдребезги?

- Да нет, я шел пешком...