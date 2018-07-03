24 июля в истории 24 июля День Ангела празднуют: Ольга, Аркадий, Елена.

Знаменательные события

971 - византийский император Иоанн Цимисхий и киевский князь Святослав под Доростолом заключили почётный мир по условиям которого Византийская империя присоединила к себе болгарские земели

1701 - французский колониальный администратор Антуан Кадиллак основал торговую факторию Детройт (в настоящее время город является крупным промышленным центром)

1728 - известный мореплаватель и первооткрыватель Витус Беринг на корабле "Св. Гавриил" отплыл с Камчатки

1790 - императрица Екатерина II повелела отдать под суд русского философа и писателя А. Радищева (автора "Путешествий из Петербурга в Москву")

1918 – Гетман Павел Скоропадский законодательно утвердил обязательную воинскую повинность и криминальную ответственность за превышение максимально установленных цен и спекуляцию

1942 - в ходе Второй мировой войны немецкие войска заняли г. Ростов-на-Дону (это событие предопределило начало войны за Кавказ)

1945 - во время Потсдамской конференции Гарри Трумэн сообщил Иосифу Сталину о создании в США нового сверхмощного «супер-оружия»

1948 - СССР ввел блокаду по суше между Западной Германией и Берлином, западные державы вынуждены были ответить установлением воздушного моста (до 30 сентября 1949 года)

1949 - немецкий писатель Томас Манн возвращается в Германию (его разлука с Родиной длилась 16 лет).

1981 - правительство Италии запретило деятельность всех масонских лож и тайных обществ

1990 - отменен введенный пять лет назад запрет ("сухой закон") на продажу алкоголя в СССР

1990 – впервые перед зданием Киевского горсовета рядом с государственным флагом УССР был повешен национальный сине-голубой флаг

24 июля родились

1770 - Александр Дмитриевич Балашов, генерал, русский государственный и военный деятель

1783 - Симон Боливар, борец за независимость латиноамериканских колоний Испании, генерал

1790 - во Франции впервые в истории было документально зафиксировано падение метеорита на Землю

1783 - Симон Боливар венесуэльский политический деятель, национальный герой Венесуэлы

1802 - Александр Дюма (отец) французский писатель и драматург

1828 - Николай Гаврилович Чернышевский, автор знаменитого романа и извечного русского вопроса "Что делать?", русский революционер

1857 - Хенрик Понтоппидан, датский писатель-романист

1860 - Альфонс Муха, известный чешский художник, мастер росписи афиш

1864 - Франк Ведекинд, немецкий поэт и драматург

1901 - Игорь Ильинский, советский актёр театра и кино

1905 - Анатоль-Юлиан Курдыдык, украинский поэт и писатель

1912 - Николай Гриценко советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1921 - Билли Тейлор американский пианист-виртуоз и композитор

1942 - Ирина Мирошниченко советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка РСФСР

1952 - Гас Ван Сент американский кинорежиссер, сценарист и продюсер

1957 - Шавкат Мирзиёев узбекский государственный деятель, Президент Узбекистана (с 2016 года)

1963 - Карл Мэлоун, знаменитый американский баскетболист (один из 50 лучших баскетболистов в истории НБА)

1969 - Дженнифер Лопес, известная американская актриса и певица

Умерли 24 июля

969 - Княгиня Ольга великая княгиня Киевская (945-964), супруга князя Игоря

1862 - Мартин Ван Бюрен 8-й президент США (1837–1841), американский политический и государственный деятель

1910 - Архип Куинджи русский художник, мастер пейзажной живописи

1927 - Акутагава Рюноскэ японский писатель, классик новой японской литературы

1954 – Максим Рыльский, украинский поэт, переводчик, публицист

1974 - Джеймс Чедвик английский физик, открывший нейтрон, Нобелевский лауреат

1992 - Гавриил Илизаров советский хирург-ортопед, профессор

2000 - Анатолий Фирсов советский хоккеист, олимпийский чемпион

2003 - Ия Арепина советская и российская актриса театра и кино

2016 - Орест Субтельный, канадський историк украинского происхождения, автор труда «Мазепинці: український сепаратизм XVIII ст».