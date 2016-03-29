25 июля в истории

Знаменательные события
326 - римский император Константин отказался от празднований по языческому обычаю, а именно запретил вынос языческих идолов
1139 - Португалия впервые стала королевством, постарался граф Португалии Альфонс I и провозгласил себя королём
1261 - пала Латинская империя, созданная после IV крестового похода: император Михаил VIII Палеолог без боя занимает Константинополь и восстанавливает греческий контроль над городом
1567 - был основан город Каракас, на сегодня является столицей Венесуэлы
1587 - на деятельность Ордена иезуитов в Японии был наложен запрет, а самим монахам приказали покинуть страну в течение 20 дней
1687 - Иван Мазепа был избран гетманом Украины
1708 - по приказу гетмана Ивана Мазепы казнен украинский государственный деятель Василий Кочубей
1794 - в Париже казнен французский поэт Андре Мари Шенье
1826 - трагическая развязка восстания декабристов, были казнены лидеры: П. И. Пестель, С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский
1907 - в Англии организовано скаутское движение
1942 - началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ)
1943 - дуче Бенито Муссолини в результате переворота был смещён и арестован.
1947 - в Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов
1952 - Пуэрто-Рико вошло в состав США, о данном событии объявил Конгресс
1963 – Великобритания, СССР и США подписали договор о запрете ядерных испытаний в воздухе, открытом космосе и под водой
1978 - начало практики искусственного оплодотворения в Англии: родился первый человек зачатый в результате применения данной репродуктивной технологии
1984 – Светлана Савицкая стала первой женщиной – космонавтом, которая вышла в открытый космос
1992 - открылись XXV летние Олимпийские игры в Барселоне (Испания)
2000 - сверхзвуковой авиалайнер "Конкорд" (совместная разработка французов и англичан) терпит крушение при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль
2008 - визит Вселенского патриарха Варфоломея I в Украину
2017 – националистические силы Украины объявили бессрочную акцию «Черный список» для ликвидации в Украине колаборационного бизнеса
25 июля родились
1575 - Кристоф Шейнер немецкий астроном, физик и математик
1789 - Михаил Загоскин русский писатель-романист, драматург, комедиограф
1853 - Дэвид Беласко американский драматург и режиссер
1867 - Марсель Журне французский оперный певец
1882 - Пантелеймон Александрович Голосов, русский архитектор (знаменитые работы: здание библиотеки имени В. И. Ленина в Москве и здание почтамта в Харькове)
1894 - Гаврило Принцип, один из самых знаменитых террористов XX век (его убийство наследника австрийского престола послужило поводом к Первой мировой войне)
1905 - Элиас Канетти, болгарский писатель, за роман "Ослепление" удостоился Нобелевской премии по литературе (в литературе продолжал традиции философа и мыслителя Ф. Кафки).
1921 – Иван Долинский, украинский канадский поэт
1924 - Паисий Святогорец, один из самых уважаемых греческих старцев и духовных светил греческого народа XX век
1929 - Василий Шукшин, известный русский писатель, автор юмористических рассказов, кинорежиссёр и актёр
1934 - Клод Зиди, знаменитый французский кинорежиссёр, комедиограф (срежиссировал эксцентрическую комедию "Астерикс и Обеликс против Цезаря")
1935 - Лилиана Алешникова, советская актриса театра и кино
1947 - Александр Милинкевич, белорусский политический и общественный деятель (один из немногих, кто рискуя жизнью оказывает сопротивление тоталитарному режиму Александра Лукашенко)
1954 – Теленко Богдан Петрович, украинский журналист, публицист, общественный деятель
1959 - Фёдор Фёдорович Черенков, футболист, легендарный игрок московского клуба "Спартак"
1967 - Мэтт Леблан американский актер
Умерли 25 июля
1708 – Василий Кочубей, украинский государственный политический деятель, Генеральный писарь Войска Запорожского, генеральный судья, представитель запорожского рода Кочубеев
1826 – Кондрат Рылеев, российский поэт и революционер-декабрист, один из немногочисленных российских приверженцев идеи национального освобождения Украины
1834 - Сэмюэл Кольридж английский поэт-романтик, критик и философ
1846 - Людовик I Бонапарт король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта
1865 - Джеймс Бэрри английский врач, первая женщина-хирург, прожившая жизнь под мужским именем 1
1934 – Нестор Махно, украинский монархист, руководитель повстанческих отрядов
1942 - Александр Лизюков советский военачальник, Герой Советского Союза
1955 - Исаак Дунаевский советский композитор, Народный артист РСФСР
1972 - Леонид Енгибаров советский артист цирка, клоун-мим
1980 - Владимир Высоцкий советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х
1991 - Лазарь Каганович советский партийный и государственный деятель
1996 - Микаэл Таривердиев советский и российский композитор, Народный артист РСФСР
2008 - Михаил Пуговкин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
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