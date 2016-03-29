25 июля в истории 25 июля именины празднуют: Полина, Арсений, Гавриил, Иван, Михаил, Федор.

Знаменательные события

326 - римский император Константин отказался от празднований по языческому обычаю, а именно запретил вынос языческих идолов

1139 - Португалия впервые стала королевством, постарался граф Португалии Альфонс I и провозгласил себя королём

1261 - пала Латинская империя, созданная после IV крестового похода: император Михаил VIII Палеолог без боя занимает Константинополь и восстанавливает греческий контроль над городом

1567 - был основан город Каракас, на сегодня является столицей Венесуэлы

1587 - на деятельность Ордена иезуитов в Японии был наложен запрет, а самим монахам приказали покинуть страну в течение 20 дней

1687 - Иван Мазепа был избран гетманом Украины

1708 - по приказу гетмана Ивана Мазепы казнен украинский государственный деятель Василий Кочубей

1794 - в Париже казнен французский поэт Андре Мари Шенье

1826 - трагическая развязка восстания декабристов, были казнены лидеры: П. И. Пестель, С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский

1907 - в Англии организовано скаутское движение

1942 - началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ)

1943 - дуче Бенито Муссолини в результате переворота был смещён и арестован.

1947 - в Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов

1952 - Пуэрто-Рико вошло в состав США, о данном событии объявил Конгресс

1963 – Великобритания, СССР и США подписали договор о запрете ядерных испытаний в воздухе, открытом космосе и под водой

1978 - начало практики искусственного оплодотворения в Англии: родился первый человек зачатый в результате применения данной репродуктивной технологии

1984 – Светлана Савицкая стала первой женщиной – космонавтом, которая вышла в открытый космос

1992 - открылись XXV летние Олимпийские игры в Барселоне (Испания)

2000 - сверхзвуковой авиалайнер "Конкорд" (совместная разработка французов и англичан) терпит крушение при вылете из парижского аэропорта Шарль де Голль

2008 - визит Вселенского патриарха Варфоломея I в Украину

2017 – националистические силы Украины объявили бессрочную акцию «Черный список» для ликвидации в Украине колаборационного бизнеса

25 июля родились

1575 - Кристоф Шейнер немецкий астроном, физик и математик

1789 - Михаил Загоскин русский писатель-романист, драматург, комедиограф

1853 - Дэвид Беласко американский драматург и режиссер

1867 - Марсель Журне французский оперный певец

1882 - Пантелеймон Александрович Голосов, русский архитектор (знаменитые работы: здание библиотеки имени В. И. Ленина в Москве и здание почтамта в Харькове)

1894 - Гаврило Принцип, один из самых знаменитых террористов XX век (его убийство наследника австрийского престола послужило поводом к Первой мировой войне)

1905 - Элиас Канетти, болгарский писатель, за роман "Ослепление" удостоился Нобелевской премии по литературе (в литературе продолжал традиции философа и мыслителя Ф. Кафки).

1921 – Иван Долинский, украинский канадский поэт

1924 - Паисий Святогорец, один из самых уважаемых греческих старцев и духовных светил греческого народа XX век

1929 - Василий Шукшин, известный русский писатель, автор юмористических рассказов, кинорежиссёр и актёр

1934 - Клод Зиди, знаменитый французский кинорежиссёр, комедиограф (срежиссировал эксцентрическую комедию "Астерикс и Обеликс против Цезаря")

1935 - Лилиана Алешникова, советская актриса театра и кино

1947 - Александр Милинкевич, белорусский политический и общественный деятель (один из немногих, кто рискуя жизнью оказывает сопротивление тоталитарному режиму Александра Лукашенко)

1954 – Теленко Богдан Петрович, украинский журналист, публицист, общественный деятель

1959 - Фёдор Фёдорович Черенков, футболист, легендарный игрок московского клуба "Спартак"

1967 - Мэтт Леблан американский актер

Умерли 25 июля

1708 – Василий Кочубей, украинский государственный политический деятель, Генеральный писарь Войска Запорожского, генеральный судья, представитель запорожского рода Кочубеев

1826 – Кондрат Рылеев, российский поэт и революционер-декабрист, один из немногочисленных российских приверженцев идеи национального освобождения Украины

1834 - Сэмюэл Кольридж английский поэт-романтик, критик и философ

1846 - Людовик I Бонапарт король Голландии (1806-1810), брат Наполеона I Бонапарта

1865 - Джеймс Бэрри английский врач, первая женщина-хирург, прожившая жизнь под мужским именем 1

1934 – Нестор Махно, украинский монархист, руководитель повстанческих отрядов

1942 - Александр Лизюков советский военачальник, Герой Советского Союза

1955 - Исаак Дунаевский советский композитор, Народный артист РСФСР

1972 - Леонид Енгибаров советский артист цирка, клоун-мим

1980 - Владимир Высоцкий советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х

1991 - Лазарь Каганович советский партийный и государственный деятель

1996 - Микаэл Таривердиев советский и российский композитор, Народный артист РСФСР

2008 - Михаил Пуговкин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.