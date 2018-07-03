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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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26 июля в истории

26 июля именины День ангела празднуют: Вероника, Гавриил, Степан, Юлиан.

День эсперанто
День парашютиста 

Знаменательные события

657 - распри в арабском мире: армия шиитов терпит поражение от мусульман-суннитов в битве у Сиффина (командующий суннитов применил хитрость: приказал своим солдатам наколоть страницы Корана на копья и атаковать врага, в результате суеверный шиитский военачальник отступил)
1708 - возле Белой Церкви был казнен украинский полковник Василий Кочубей, приказ отдал гетман Иван Мазепа, который заподозрил полковника в желании донести Петру I об измене самого Мазепы
1722 - английские колонии обнародовали декларацию, в которой объявлялась война индейцам, при этом за скальп индейца было обещано от 15 до 100 фунтов
1858 - первый еврей (Барон Ротшильд) стал членом английского парламента
1887 - вышел первый учебник международного языка эсперанто (на русском языке)
1908 - в США создано Федеральное бюро расследований (ФБР)
1909 - из порта Натал в Южной Африке выходит и пропадает без вести английский пассажирский пароход Waratha, имея на борту около 300 человек
1914 - подготовка к Первой мировой войне: Австро-Венгрия объявила всеобщую

1941 - день основания Украинского общества помощи Родине в Канаде

 мобилизацию и начала стягивать войска к границе с Российской империей
1951 - во время раскопок в Великом Новгороде обнаружена первая берестяная грамота
1953 - на Кубе началось национальное восстание во главе с Фиделем Кастро

1965 - Мальдивские Острова провозглашают независимость и отделяются от Великобритании
1974 - Франция провела ядерные испытания на атолле Муруроа, всего было проведено около 181 ядерного взрыва
1956 - Президент Египта Гамаль Абдель Насер национализировал Суэцкий канал, что позднее привело к войне с западными державами

26 июля родились

1842 - Альфред Маршалл, английский экономист, лидер неоклассического направления в экономической науке,.
1856 - Джордж Бернард Шоу,  второй (после Шекспира) по популярности драматург в английском театре, лауреат Нобелевской премии по литературе и обладатель премии "Оскар" 
1875 - шКарл Густав Юнг, вейцарский психиатр, основатель аналитической психологии
1880 - Владимир Кириллович Винниченко, выдающийся государственный деятель и писатель
1881 - Давид Петрович Штеренберг, известный русский и советский художник, живописец и график
1894 - Олдос Хаксли, английский писатель, автор романа-антиутопии "О дивный новый мир"

1900 - Гавриил Михайлович Пустовойт,  украинский художник, иллюстратор, педагог
1908 - Сальвадор Альенде чилийский государственный и политический деятель, президент Чили (1970-1973)
1928 - Стэнли Кубрик, великий американский кинорежиссёр
1938 - Дмитрий Павлов советский и российский эколог, ученый, ихтиолог, академик РАН
1943 - Мик Джаггер, вокалист группы "The Rolling Stones"
1959 - Кевин Спейси,  американский киноактёр, обладатель 2-х оскаров (сыграл в скандальном фильме "Красота по-американски")
1964 - Сандра Буллок,  американская актриса, играла в известных фильмах "Скорость", "Пока ты спал", "Разрушитель", "28 дней"
1970 - Андрей Григорьев-Аполлонов, русский певец, солист группы "Иванушки International"

Умерли 26 июля

 1750 - Василий Татищев российский историк, экономист и государственный деятель

1941 - Бенджамин Ли Уорф американский лингвист и этнограф

1952 - Эва Перон первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона

1963 – Николай Асеев, поэт, автор сценария к фильму «Броненосец «Потемкин»»

1972 - Николай Рабинович советский дирижер и музыкальный педагог

 1976 - Абрам Роом советский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист РСФСР

1976 - Николай Носов советский детский писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист

1984 - Джордж Гэллап американский ученый, автор научных методов изучения общественного мнения 
2006 – Онишко Анатолий, украинский поэт, переводчик.

Общество Эсперанто
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