27 июля в истории 27 июля День ангела празднуют: Василий, Владимир.

День системного администратора

Знаменательные события

1147 - Климентий Смолятич был избран Митрополитом русской (украинской) церкви

1586 - табак впервые попал в Великобританию, завез его английский пират Уолтер Рэли

1656 - Бенедикт Спиноза изгнан из иудейской общины Амстердама и предан анафеме

1672 - гетман Правобережной Украины Петр Дорошенко со своим казацким войском разбил поляков около села Четвертиновка (село Тростянецкого района Винницкой области Украины)

1694 - в Великобритании основан главный финансовый орган страны - Центральный Банк Англии

1794 - во Франции произошел Термидорианский переворот

1830 - во Франции началась Июльская буржуазная революция

1890 - из револьвера смертельно ранил себя в грудь голландский художник Винсент ван Гог

1900 - день рождения гамбургера

1921 - впервые получен инсулин: выделил данный гормон канадский физиолог и врач Ф. Бантинг за что был удостоен Нобелевской премии

1930 - лидеры профсоюзов США призвали бойкотировать товары из СССР

1945 - русский писатель А. Солженицын получил 8 лет исправительно-трудовых лагерей за антисоветские взгляды и пропаганду

1983 - в Португалии посольство Турции подверглось террористической атаке

1988 - ожирение объявлено общенациональной проблемой здравоохранения США

1990 - Гагаузия законом Парламента Молдавии лишилась автономии

2002 – Скниловская трагедия, во время авиашоу в Скниловском аэропорту, потерпел крушение Су- 27, убив 78 человек и ранив более 100 человек

2006 - корпорация Intel представила первый процессор линейки Core 2 (поколение микропроцессоров архитектуры х86)

2012 - открылись XXX летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания)

27 июля родились

1612 - Мурад IV, 17-й султан Османской империи, отличался необузданными нравами и жестокостью, и что удивительно полководческим талантом (вел успешные войны с армянами, казаками, венецианцами и персами).

1768 - Шарлотта Корде французская дворянка, жирондистка, убийца Жана-Поля Марата

1784 - Денис Давыдов, русский поэт, предводитель партизанской войны против войск Наполеона во времена Отечественной войны 1812 г.

1801 - Джордж Биддель Эри, английский математик и астроном

1824 - Александр Дюма младший, французский драматург и прозаик

1831 - Людвиг Нобель шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля

1850 - Лафкадио Хирн, американский писатель, специалист по японской литературе, переводчик

1853 - Владимир Короленко русский писатель, журналист, публицист и общественный деятель

1882 - Джеффри Де Хавилленд, английский авиаконструктор, лётчик-испытатель и предприниматель

1889 - Вера Каралли русская балерина, актриса кино и балетный педагог

1903 - Николай Черкасов советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1904 - Людмила Руденко советская шахматистка, 2-я чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер

1911 - Николай Кузнецов советский разведчик, Герой Советского Союза

1923 - Масутацу Ояма, основатель стиля Кеокусинкай в карате, выдающийся мастер и преподаватель каратэ, обладатель 10 дана

1936 - Марис Лиепа советский артист балета

1965 - Хосе Луис Чилаверт, вратарь сборной Парагвая по футболу и ее бессменый лидер на протяжении многих лет.

1980 - Илья Тюрин, русский поэт и прозаик

1964 - Юрий Хой советский рок-музыкант, лидер группы «Сектор Газа»

Умерли 27 июля

1841 - Михаил Лермонтов русский поэт, прозаик, драматург, художник, офицер

1844 - Джон Дальтон английский ученый, член Лондонского королевского общества

1873 - Федор Тютчев русский поэт, дипломат, консервативный публицист

1946 - Гертруда Стайн американская писательница

1988 - Фрэнк Замбони американский инженер, изобретатель ледового комбайна

2013 - Илья Сегалович российский программист, предприниматель, один из основателей компании «Яндекс».