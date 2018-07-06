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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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28 июля в истории

28 июля именины празднуют: Юлия, Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор.

День крещения Киевской Руси — Украины
День PR-специалиста
День Новогорода-Волынского
День Феодосии 

Знаменательные события

1586 - в Англию впервые привезены клубни картофеля

1794 - были казнены революционеры Максимиллиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст
1834 - открытие Киевского университета им. св. Владимира (в настоящее время Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)
1862 - начало золотой лихорадки в США: найдено золото в штате Монтана
1844 - вдова Александра Пушкина Наталья Николаевна обвенчалась с Петром Ланским
1858 - отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике

1896 - основан город Майами во Флориде (в настоящее время крупный туристический центр на атлантическом побережье)
1914 - начало Первой мировой войны (первый глобальный военный конфликт)
1916 - начало борьбы с наркотрафиком: в Англии запрещен ввоз опиума и кокаина
1944 - Брест освобожден от фашистских войск
1964 - международная конфронтация СССР и Китая: Мао Цзэдун отказался от предложения генсека Никиты Хрущёва участвовать в Международной конференции коммунистических и рабочих партий
1980 - Владимир Высоцкий был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, проститься с известным писателем и актером пришли тысячи людей
1984 - открылись XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США)
1986 – Михаил Горбачев заявил о начале вывода войск из Афганистана

1989 - марксизм был отброшен Правительством Мозамбика, как государственная идеология
1994 - Молдавская республика приняла конституцию

28 июля родились

1804 - Людвиг Фейербах, выдающийся немецкий философ (известен своими философскими размышлениями в отношении религии и вопросов мироздания)
1822 - Аполлон Григорьев,  русский поэт, литературный и театральный критик
1866 - Беатрис Поттер английская детская писательница и художник

1887 - Марсель Дюшан французский и американский художник

1900 - Владимир Шнейдеров советский путешественник, режиссер, телеведущий, Народный артист РСФСР
1902 - Карл Поппер,  английский философ, основоположник философской концепции критического рационализма
1904 - Павел Алексеевич Черенков, советский физик и лауреат Нобелевской премии по физике
1906 - украинский художник Федор Павлович Решетников
1909 - Энне Бурда, создательница журнала "Burda moden" (журнал ориентирован на женщин, которые желают выглядеть элегантно и за небольшие деньги)
1922 - Жак Пикар, швейцарский океанолог (один из двух людей, кто побывал на дне Марианской впадины)
1923 - Владимир Басов советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России

 1926 - Инна Макарова советская и российская актриса, Народная артистка СССР

1929 - Жаклин Кеннеди первая леди США (1961-1963)
1934 - Илья Александрович Авербах, советский кинорежиссёр и сценарист
1937 - Виктор Мережко, российский сценарист и актёр
1943 - Ричард Райт британский пианист и клавишник, участник группы «Pink Floyd»

1943 - Марианна Вертинская советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР 1951 - Наталья Белохвостикова советская и российская актриса кино, Народная артистка РСФСР
1954 - Уго Чавес, президент Венесуэлы  (известен своими резкими высказываниями, на международной арене проводит конфронтационный курс в отношении США)
1972 - Элизабет Беркли, американская модель и актриса телевидения

Умерли 28 июля

 1015 - Владимир Креститель правитель Руси, великий князь Киевский (978-1015)

1741 - Антонио Вивальди итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер

1750 - Иоганн Себастьян Бах немецкий композитор и органист

1794 - Максимилиан Робеспьер французский революционер, глава якобинцев

1910 - Клавдий Степанов русский живописец и общественный деятель

1960 - Этель Лилиан Войнич английская писательница, автор романа «Овод». 

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