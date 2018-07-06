28 июля в истории

Знаменательные события
1586 - в Англию впервые привезены клубни картофеля
1794 - были казнены революционеры Максимиллиан Робеспьер и Луи Антуан Сен-Жюст
1834 - открытие Киевского университета им. св. Владимира (в настоящее время Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)
1862 - начало золотой лихорадки в США: найдено золото в штате Монтана
1844 - вдова Александра Пушкина Наталья Николаевна обвенчалась с Петром Ланским
1858 - отпечатки пальцев впервые использованы в криминалистике
1896 - основан город Майами во Флориде (в настоящее время крупный туристический центр на атлантическом побережье)
1914 - начало Первой мировой войны (первый глобальный военный конфликт)
1916 - начало борьбы с наркотрафиком: в Англии запрещен ввоз опиума и кокаина
1944 - Брест освобожден от фашистских войск
1964 - международная конфронтация СССР и Китая: Мао Цзэдун отказался от предложения генсека Никиты Хрущёва участвовать в Международной конференции коммунистических и рабочих партий
1980 - Владимир Высоцкий был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве, проститься с известным писателем и актером пришли тысячи людей
1984 - открылись XXIII летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США)
1986 – Михаил Горбачев заявил о начале вывода войск из Афганистана
1989 - марксизм был отброшен Правительством Мозамбика, как государственная идеология
1994 - Молдавская республика приняла конституцию
28 июля родились
1804 - Людвиг Фейербах, выдающийся немецкий философ (известен своими философскими размышлениями в отношении религии и вопросов мироздания)
1822 - Аполлон Григорьев, русский поэт, литературный и театральный критик
1866 - Беатрис Поттер английская детская писательница и художник
1887 - Марсель Дюшан французский и американский художник
1900 - Владимир Шнейдеров советский путешественник, режиссер, телеведущий, Народный артист РСФСР
1902 - Карл Поппер, английский философ, основоположник философской концепции критического рационализма
1904 - Павел Алексеевич Черенков, советский физик и лауреат Нобелевской премии по физике
1906 - украинский художник Федор Павлович Решетников
1909 - Энне Бурда, создательница журнала "Burda moden" (журнал ориентирован на женщин, которые желают выглядеть элегантно и за небольшие деньги)
1922 - Жак Пикар, швейцарский океанолог (один из двух людей, кто побывал на дне Марианской впадины)
1923 - Владимир Басов советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист России
1926 - Инна Макарова советская и российская актриса, Народная артистка СССР
1929 - Жаклин Кеннеди первая леди США (1961-1963)
1934 - Илья Александрович Авербах, советский кинорежиссёр и сценарист
1937 - Виктор Мережко, российский сценарист и актёр
1943 - Ричард Райт британский пианист и клавишник, участник группы «Pink Floyd»
1943 - Марианна Вертинская советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР 1951 - Наталья Белохвостикова советская и российская актриса кино, Народная артистка РСФСР
1954 - Уго Чавес, президент Венесуэлы (известен своими резкими высказываниями, на международной арене проводит конфронтационный курс в отношении США)
1972 - Элизабет Беркли, американская модель и актриса телевидения
Умерли 28 июля
1015 - Владимир Креститель правитель Руси, великий князь Киевский (978-1015)
1741 - Антонио Вивальди итальянский композитор, скрипач, педагог, дирижер
1750 - Иоганн Себастьян Бах немецкий композитор и органист
1794 - Максимилиан Робеспьер французский революционер, глава якобинцев
1910 - Клавдий Степанов русский живописец и общественный деятель
1960 - Этель Лилиан Войнич английская писательница, автор романа «Овод».