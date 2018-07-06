29 июля в истории 29 июля именины празднуют: Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия.

Международный день тигра

День работников торговли

Знаменательные события

1586 - город Тюмень был основан московскими воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным

1696 - московско-казацким войском была захвачена турецкая крепость Азов

1836 - в Париже на площади Звезды (ныне - Шарля де Голля) торжественно открыта Триумфальная арка

1914 - отменены VI летние Олимпийские игры VI летние Олимпийские игры по решению МОК

1921 - член нацистской партии НСДАП Адольф Гитлер выбился в ее лидеры

1941 - Румыния, воспользовавшись поддержкой Гитлера, объявила о присоединении Бессарабии и Буковины, которые были оккупированы СССР в 1940 году

1941 - разногласия между Сталиным и генералом Жуковым: последний отказался защищать Киев "до конца", за данную позицию был уволен с поста начальника Генштаба

1948 - в Лондоне открылись Летние Олимпийские игры

1954 - опубликован "Властелин колец" - первая часть знаменитой трилогии Дж. Р. Р. Толкина

1963 - состоялся первый полет самолета Ту-134

1967 - американцы продолжают терпеть неудачи во Вьетнаме: в результате пожара на авианосце "Форрестол" погибли 134 человека

1974 - Юрий Владимирович Андропов (председатель КГБ СССР) отдал приказ о создании группы "Альфа" - элитное подразделение для борьбы с терроризмом

1974 - духовный сан получили 11 женщин в США, это был открытый вызов церковному уставу

1981 - состоялась свадьба наследника британского престола Чарльза принца Уэльского и леди Дианы Спенсер

1990 - советский город Калинин был вновь переименован в Тверь

1994 – Парламент Украины прекратил приватизацию в республике

29 июля родились

1817 - Иван Айвазовский, известный русский живописец, маринист и баталист,

1865 - Андрей Шептицкий, Митрополи́т Андре́й, предстоятель Украинской грекокатолической церкви в 1900—1944 годах, Митрополит Галицкий, блюститель Киевского митрополичего престола

1883 - Бенито Муссолини, итальянский политический деятель, идеолог фашизма

1900 - Филипп Голиков советский военачальник, Маршал Советского Союза

1905 - Владимир Гаврилович Бондарчук, украинский советский учёный—геолог, педагог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик, ректор Киевского государственного университета

1905 - Клара Боу американская актриса, звезда немого кино

1915 - Павел Кадочников советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР 1925 Микис Теодоракис греческий композитор и политический деятель

1916 - Бадд Беттикер, американский режиссёр

1918 - Дмитриевич Дудинцев, советский писатель Владимир (в своем творчестве критиковал засилье бюрократии в СССР).

1921 - Крис Маркер, французский режиссёр, фотограф и писатель

1923 - Борис Павлович Бугаев, советский лётчик, позже военный и государственный деятель

1941 - Дэвид Уорнер, английский актёр, лауреат многочисленных премий в кинематографе

1945 - Мирча Луческу, румынский футболист и футбольный тренер (по настоящему заявил о себе в Европе, после того как с украинским футбольным клубом "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА)

1954 - Игорь Крутой, российский композитор, продюсер музыкального конкурса "Новая волна" в Юрмале

1981 - Фернандо Алонсо, талантливый испанский гонщик, двукратный чемпион мира и действующий пилот формулы-1

1994 – Анна Бессонова, украинская гимнастка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике 2007 года, двукратный бронзовый олимпийский призер Олимпийских игр 2004 и 2008 годов

Умерли 29 июля

1856 - Роберт Шуман немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик

1890 - Винсент ван Гог голландский художник-постимпрессионист

1937 - Сергий Васильков епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Новосибирский (1935-1937) 1938 - Николай Крыленко советский государственный деятель, один из организаторов сталинских репрессий 1979 - Герберт Маркузе немецкий и американский философ и социолог

1980 - Филипп Голиков советский военачальник, Маршал Советского Союза

1999 - Анатолий Соловьяненко, украинский оперный певец, лирико-драматический тенор, Лауреат премии имени Т.Г. Шевченко, Народный артист СССР.