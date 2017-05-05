30 июля в истории

Знаменательные события
1419 - Пражская дефенестрация (члены городского совета были выброшены через окно разьяренной толпой гуситов), Гуситских войн
1729 - в Северной Америке основан город Балтимор - крупнейший город американского штата Мэриленд
1768 - началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука
1792 - на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза»
1840 – Николай І запретил употребление названия «Беларусь», заменив его на «Губернии Северо-Западного края»
1895 - во Львове был открыт музей Научного Общества имени Т. Шевченко
1898 - в Москве появилась городская канализация
1900 - Британское правительство запретило детям работать в шахтах
1920 - полковник Евгений Коновалец создал Украинскую Военную Организацию (УВО)
1932 - Десятые Олимпийские игры начались в Лос-Анджелесе (ввиду того, что был разгар финансового кризиса многие страны и участники не смогли принять участия в соревнованиях
1938 - автомобильный промышленник Генри Форд получил от нацистов Железный крест германского орла
1948 - в Ливерпуле начала работу первая радиолокационная станция
1954 - Элвис Пресли дал первые концерты в Мемфисе штат Теннесси
1975 - в Хельсинки открылся заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
1984 - мыльная опера "Санта-Барбара" дебютирует на телевидении (американский канал NBC), самый длинный сериал в мире
1991 - Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке
30 июля родились
1511 - Джорджо Вазари итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма
1754 - Серафим Саровский великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец
1768 - Федор Биберштейн немецкий ученый-ботаник и путешественник
1796 - Никита Муравьев русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов
1818 - Эмили Бронте английская поэтесса
1862 - Николай Юденич российский военный деятель, один из руководителей Белого движения
1863 - Генри Форд, основатель корпорации "Форд Мотор", человек который поставил производство автомобилей на конвейер
1919 - Эд Йост американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата
1914 - Павел Иванович Муравский, украинский хоровой дирижёр и педагог, Герой Украины. Народный артист Украинской ССР, профессор КГК имени П. И. Чайковского, почётный академик Национальной академии искусств Украины
1925 - Антуан Дюамель, французский кинокомпозитор (написал музыку более чем к 90 фильмам)
1929 - Вернер Тюбке немецкий художник
1945 - Дэвид Сэнборн американский саксофонист и композитор
1947 - Арнольд Шварценеггер, американский киноактёр и государственный деятель, обладатель ряда премий по бодибилдингу
1948 - Жан Рено, французский актёр, сыграл главную роль в фильме на века - "Леон-киллер".
1950 - Габриэле Сальваторес, итальянский режиссёр (получил "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке)
1953 - Александр Николаевич Баландин, российский космонавт
1958 - Кейт Буш английская певица, композитор и музыкант
1961 - Лоренс Фишберн, американский актёр (сыграл роль Морфеуса в классике фантастики "Матрица")
1964 - Юрген Клинсманн, немецкий футболист и тренер, в настоящее время является тренером сборной США по футболу
1970 - Кристофер Нолан, американский режиссёр (известен своими гениальными фильмами: "Тёмный рыцарь", "Начало", "Престиж", "Бэтмен: Начало" и другие)
1974 - Хилари Суонк, американская актриса и двукратная обладательница премии "Оскар" (сыграла роль транссексуала в "Парни не плачут", которая была признана одной из ста величайших киноролей всех времён)
Умерли 30 июля
1898 - Отто фон Бисмарк германский государственный деятель, 1-й канцлер Германской империи (1871-1890)
1918 – Иван Матвеевич Стешенко, украинский общественный деятель, педагог, литературовед, писатель
1944 - Николай Поликарпов советский авиаконструктор
1978 - Умберто Нобиле итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал
1994 - Евгений Клячкин советский бард, автор-исполнитель
2006 – Владимир Дахно, украинский кинорежиссер и художник-аниматор
2007 - Микеланджело Антониони итальянский кинорежиссер и сценарист
2007 - Ингмар Бергман шведский кинорежиссер.
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