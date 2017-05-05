30 июля в истории 30 июля День ангела празднуют: Марианна, Леонид, Маргарита, Марина.

Международный день дружбы

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Знаменательные события

1419 - Пражская дефенестрация (члены городского совета были выброшены через окно разьяренной толпой гуситов), Гуситских войн

1729 - в Северной Америке основан город Балтимор - крупнейший город американского штата Мэриленд

1768 - началось первое кругосветное путешествие капитана Джеймса Кука

1792 - на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза»

1840 – Николай І запретил употребление названия «Беларусь», заменив его на «Губернии Северо-Западного края»

1895 - во Львове был открыт музей Научного Общества имени Т. Шевченко

1898 - в Москве появилась городская канализация

1900 - Британское правительство запретило детям работать в шахтах

1920 - полковник Евгений Коновалец создал Украинскую Военную Организацию (УВО)

1932 - Десятые Олимпийские игры начались в Лос-Анджелесе (ввиду того, что был разгар финансового кризиса многие страны и участники не смогли принять участия в соревнованиях

1938 - автомобильный промышленник Генри Форд получил от нацистов Железный крест германского орла

1948 - в Ливерпуле начала работу первая радиолокационная станция

1954 - Элвис Пресли дал первые концерты в Мемфисе штат Теннесси

1975 - в Хельсинки открылся заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе

1984 - мыльная опера "Санта-Барбара" дебютирует на телевидении (американский канал NBC), самый длинный сериал в мире

1991 - Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке

30 июля родились

1511 - Джорджо Вазари итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма

1754 - Серафим Саровский великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец

1768 - Федор Биберштейн немецкий ученый-ботаник и путешественник

1796 - Никита Муравьев русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов

1818 - Эмили Бронте английская поэтесса

1862 - Николай Юденич российский военный деятель, один из руководителей Белого движения

1863 - Генри Форд, основатель корпорации "Форд Мотор", человек который поставил производство автомобилей на конвейер

1919 - Эд Йост американский воздухоплаватель, создатель современного теплового аэростата

1914 - Павел Иванович Муравский, украинский хоровой дирижёр и педагог, Герой Украины. Народный артист Украинской ССР, профессор КГК имени П. И. Чайковского, почётный академик Национальной академии искусств Украины

1925 - Антуан Дюамель, французский кинокомпозитор (написал музыку более чем к 90 фильмам)

1929 - Вернер Тюбке немецкий художник

1945 - Дэвид Сэнборн американский саксофонист и композитор

1947 - Арнольд Шварценеггер, американский киноактёр и государственный деятель, обладатель ряда премий по бодибилдингу

1948 - Жан Рено, французский актёр, сыграл главную роль в фильме на века - "Леон-киллер".

1950 - Габриэле Сальваторес, итальянский режиссёр (получил "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке)

1953 - Александр Николаевич Баландин, российский космонавт

1958 - Кейт Буш английская певица, композитор и музыкант

1961 - Лоренс Фишберн, американский актёр (сыграл роль Морфеуса в классике фантастики "Матрица")

1964 - Юрген Клинсманн, немецкий футболист и тренер, в настоящее время является тренером сборной США по футболу

1970 - Кристофер Нолан, американский режиссёр (известен своими гениальными фильмами: "Тёмный рыцарь", "Начало", "Престиж", "Бэтмен: Начало" и другие)

1974 - Хилари Суонк, американская актриса и двукратная обладательница премии "Оскар" (сыграла роль транссексуала в "Парни не плачут", которая была признана одной из ста величайших киноролей всех времён)

Умерли 30 июля

1898 - Отто фон Бисмарк германский государственный деятель, 1-й канцлер Германской империи (1871-1890)

1918 – Иван Матвеевич Стешенко, украинский общественный деятель, педагог, литературовед, писатель

1944 - Николай Поликарпов советский авиаконструктор

1978 - Умберто Нобиле итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал

1994 - Евгений Клячкин советский бард, автор-исполнитель

2006 – Владимир Дахно, украинский кинорежиссер и художник-аниматор

2007 - Микеланджело Антониони итальянский кинорежиссер и сценарист

2007 - Ингмар Бергман шведский кинорежиссер.