31 июля в истории

Знаменательные события
1498 - испанский мореплаватель Христофор Колумб во время Третьей экспедиции открыл остров Тринидад
1605 - в Кремле венчан на царство «Димитрий Иванович», более известный как Лжедмитрий I
1919 - была одобрена Веймарская конституция, по которой Германия стала республикой
1919 - белогвардейская Добровольческая армия Деникина занимает Киев
1924 - использование украинского языка было запрещено поляками в государственных учреждениях Восточной Галиции
1937 - НКВД СССР проводит массовые репрессии в Чечне: тысячи жителей арестованы
1944 - погиб французский писатель, поэт и профессиональный лётчик Антуан де Сент-Экзюпери (обломки его самолета Локхид P-38 "Лайтнинг" были найдены в 2000 году)
1954 - руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле
1956 - в СССР начинается строительство знаменитых "хрущёвок" (малогабаритное бюджетное жилье было возведено в краткие сроки и "с горем пополам" служит до сих пор)
1961 - Израиль принял миллионного иммигранта (множество людей всеми правдами и неправдами бежали из СССР)
1965 - Парламент Великобритании запретил рекламу сигарет на телевидении
1991 - состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой «пирамиды» АО «МММ»
1994 - украинский легкоатлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом - 6,14 м
31 июля родились
1704 - Габриэль Крамер швейцарский математик
1768 - Прасковья Жемчугова русская актриса и певица
1800 - Фридрих Велер немецкий химик
1906 - Вера Марецкая советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
1914 - Луи Де Фюнес, французский киноактёр и режиссёр
1915 - Герберт Аптекер, американский историк-марксист, политический активист и публицист
1919 - итальянский писатель Примо Леви (впервые в литературе поднял тематику Холокоста в годы Второй мировой войны)
1930 - Олег Попов советский артист цирка, клоун, актер, Народный артист СССР
1936 - Анатолий Тоболяк, советский и российский писатель
1937 - российская и советская эстрадная певица Эдита Пьеха
1944 - Роберт Мертон, американский экономист и лауреат Нобелевской премии
1945 - Ян Табачник, советский и украинский эстрадный композитор, виртуоз игры на аккордеоне
1945 - Леонид Якубович советский и российский телеведущий, актер, продюсер, сценарист, Народный артист РФ
1962 - Уэсли Снайпс, известный голливудский актер
1964 - C.C.Catch, немецкая певица в стиле поп и диско
1965 - Джоан Кэтлин Роулинг, самая популярная писательница на сегодняшний день (автор книг о Гарри Поттере)
1973 – Олег Винник, украинский певец
Умерли 31 июля
1784 - Дени Дидро французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик
1849 - Шандор Петефи венгерский поэт и революционный деятель
1875 - Эндрю Джонсон 17-й президент США (1865-1869), государственный и политический деятель
1886 - Ференц Лист венгерский музыкант, композитор
1944 - Антуан де Сент-Экзюпери французский писатель и летчик
1953 - Николай Зелинский русский химик, один из основоположников органического катализа и нефтехимии.