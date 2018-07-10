Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:0512

1 августа в истории

1 августа именины празднуют: Евгения, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.

День инкассатора 

Знаменательные события

1461 - представитель Йоркской линии Плантагенетов Эдуард IV стал королем Англии
1619 - английские колонии в Америке начали ввозить африканских рабов для работы на своих плантациях
1774 - английским химик Джозеф Пристли открыл химический элемент кислород, также он известен как открыватель углекислого газа
1780 - Швеция заявила о своём постоянном нейтралитете (то есть в мирное время страна обязалась не участвовать ни в каких военных блоках, а в военное время проводить одинаковую политику в отношении воюющих сторон)
1789 - русский полководец А. В. Суворов наносит поражение туркам в сражении под Фокшанами
1798 - английский флот адмирала Нельсона наносит французам сокрушительное поражение в битве у острова Абукир
1903 - Серафим Саровский причислен к лику святых

1914 - Россия вступила в Первую мировую войну

1923 – Совнарком Украины принял решение о начале украинизации

1924 - в Аргентине было основано украинское культурное общество «Просвита»

1936 - Открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине (Германия)
1941 - гитлеровцы на оккупированной территории Западной Украины создали дистрикт "Галиция" с центром во Львове

1941 – выпущен первый джип

1964 - впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк»
1977 - на Львовской площади города Киева был открыт Центральный дом художника

1981 - начал вещание на телевидении музыкальный канал "MTV"
2010 - была обнаружена подводная река в Чёрном море (имеет глубину около 35 м, ширину 1 км и длину около 60 км)
2010 - вступила в действие Конвенция о кассетных боеприпасах (использование данного оружия приводит в основном к гибели мирного населения)

1 августа родились

10 до н. э. – Клавдий, римский император (ранее пять раз занимал должность консула)
1744 - Жан Ламарк,  французский биолог  (пытался создать стройную теорию эволюции)
1779 - Фрэнсис Скотт Ки, автор текста государственного Гимна США, юрист и поэт
1905 - Ада Войцик, советская киноактриса
1819 - Герман Мелвилл американский писатель 1905 Ада Войцик советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР
1922 - Алексей Глазырин, советский актёр театра и кино
1923 - Картер Браун, англо-австралийский писатель, мастер детективного жанра.
1923 - Валентина Леонтьева советская телеведущая, Народная артистка СССР
1935 - Виктор Иосифович Славкин, писатель и драматург
1936 - Ив Сен-Лоран, знаменитый французский кутюрье
1949 - Курманбек Бакиев, президент Республики Кыргызстан

1976 - Максим Спиридонов российский предприниматель, создатель интернет-проектов

 Умерли 1 августа

 1137 - Людовик VI Толстый король Франции (1108-1137), пятый из династии Капетингов

1787 - Альфонсо Лигуори итальянский священник, католический епископ, теолог

 1812 - Яков Кульнев русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года

 1895 - Генрих Зибель немецкий историк и политический деятель

1913 - Леся Украинка украинская писательница, поэтесса и переводчица

 1943 - Лидия Литвяк советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза

1957 - Павел Челищев русский художник

1961 – Борис Гмыря, украинский оперный и камерный певец

1997 - Святослав Рихтер советский и российский пианист, Народный артист СССР.

Общество Инкассаторы
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.