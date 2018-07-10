1 августа в истории 1 августа именины празднуют: Евгения, Дмитрий, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.

День инкассатора

Знаменательные события

1461 - представитель Йоркской линии Плантагенетов Эдуард IV стал королем Англии

1619 - английские колонии в Америке начали ввозить африканских рабов для работы на своих плантациях

1774 - английским химик Джозеф Пристли открыл химический элемент кислород, также он известен как открыватель углекислого газа

1780 - Швеция заявила о своём постоянном нейтралитете (то есть в мирное время страна обязалась не участвовать ни в каких военных блоках, а в военное время проводить одинаковую политику в отношении воюющих сторон)

1789 - русский полководец А. В. Суворов наносит поражение туркам в сражении под Фокшанами

1798 - английский флот адмирала Нельсона наносит французам сокрушительное поражение в битве у острова Абукир

1903 - Серафим Саровский причислен к лику святых

1914 - Россия вступила в Первую мировую войну

1923 – Совнарком Украины принял решение о начале украинизации

1924 - в Аргентине было основано украинское культурное общество «Просвита»

1936 - Открылись XI летние Олимпийские игры в Берлине (Германия)

1941 - гитлеровцы на оккупированной территории Западной Украины создали дистрикт "Галиция" с центром во Львове

1941 – выпущен первый джип

1964 - впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк»

1977 - на Львовской площади города Киева был открыт Центральный дом художника

1981 - начал вещание на телевидении музыкальный канал "MTV"

2010 - была обнаружена подводная река в Чёрном море (имеет глубину около 35 м, ширину 1 км и длину около 60 км)

2010 - вступила в действие Конвенция о кассетных боеприпасах (использование данного оружия приводит в основном к гибели мирного населения)

1 августа родились

10 до н. э. – Клавдий, римский император (ранее пять раз занимал должность консула)

1744 - Жан Ламарк, французский биолог (пытался создать стройную теорию эволюции)

1779 - Фрэнсис Скотт Ки, автор текста государственного Гимна США, юрист и поэт

1905 - Ада Войцик, советская киноактриса

1819 - Герман Мелвилл американский писатель 1905 Ада Войцик советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР

1922 - Алексей Глазырин, советский актёр театра и кино

1923 - Картер Браун, англо-австралийский писатель, мастер детективного жанра.

1923 - Валентина Леонтьева советская телеведущая, Народная артистка СССР

1935 - Виктор Иосифович Славкин, писатель и драматург

1936 - Ив Сен-Лоран, знаменитый французский кутюрье

1949 - Курманбек Бакиев, президент Республики Кыргызстан

1976 - Максим Спиридонов российский предприниматель, создатель интернет-проектов

Умерли 1 августа

1137 - Людовик VI Толстый король Франции (1108-1137), пятый из династии Капетингов

1787 - Альфонсо Лигуори итальянский священник, католический епископ, теолог

1812 - Яков Кульнев русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года

1895 - Генрих Зибель немецкий историк и политический деятель

1913 - Леся Украинка украинская писательница, поэтесса и переводчица

1943 - Лидия Литвяк советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза

1957 - Павел Челищев русский художник

1961 – Борис Гмыря, украинский оперный и камерный певец

1997 - Святослав Рихтер советский и российский пианист, Народный артист СССР.