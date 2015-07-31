2 августа в истории

Знаменательные события
216 до н. э. - великий военачальник древности, карфагенский полководец Ганнибал при Каннах нанёс самое тяжёлое поражение римлянам за всю их историю (эта битва: входит в 30-ку самых кровопролитных битв в истории человечества)
338 до н. э. - битва при Херонее - афиняне и беотийцы терпят поражение от армии Филиппа II, правителя Македонии
461 - император Западной Римской империи Майориан был свергнут и убит своим офицером Рицимером, данное событиие считают началом конца империи
1713 - начало колонизации Канады
1776 - 13 североамериканских колоний подписали Декларацию независимости и таким образом де-юре отделились от Британской империи
1790 - была проведена первая перепись населения США (население государства составило около 4 млн. человек, причем из них приблизительно шестая часть была рабами)
1812 - на южноукраинский город Одессу обрушилась эпидемия чумы, в результате скончался каждый 9-й житель города
1824 - в Нью-Йорке появилась Пятая авеню, где в настоящее время расположены самые фешенебельные магазины
1906 - основан гранд португальского футбола - клуб "Порту"
1914 - император Российской империи Николай II своим манифестом объявил войну Германии.
1930 - в СССР на учениях Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант
1933 - завершено строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро
1940 - Северная Буковина, а также Хотинский, Акерманский и Измаилский уезды Бессарабии были включены в состав УССР
1946 - основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН)
1989 - трагедия на Главпочтамте Киева, которая привела к гибели 11 человек
1953 – в Киеве открыли детскую железную дорогу
2014 – суд Тбилиси заочно арестовал экс-президента Михаила Саакашвили за превышение служебных полномочий
2017 – в США обеими Палатами Конгресса был принят закон о противодействии агрессии России, Ирана и КНДР
2 августа родились
1696 - Махмуд I, султан Турции (вел войны с переменным успехом с австрийцами, русскими и персами).
1733 - Михаил Михайлович Щербатов, русский общественный и государственный деятель
1832 - Генри Олкотт, основатель и первый глава Теософского общества
1834 - Фредерик Огюст Бартольди, французский скульптор, автор Статуи свободы
1871 - Джон Слоан, американский художник - импрессионист
1905 - Мирна Лой американская актриса
1912 - Энн Дворак американская киноактриса
1928 - Луиджи Колани, немецкий дизайнер-концептуалист, основатель био-дизайна
1929 - Валерий Аграновский, российский журналист и писатель
1930 - Леонид Линник советский офтальмолог, доктор медицинских наук
1932 - Питер О’Тул, английский актёр, множество раз номинировался на "Оскар" но ни разу его не получил
1934 - Валерий Быковский советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза
1939 - Уэс Крэйвен, культовый режиссёр в жанре ужасов (известные фильмы: "Кошмар на улице Вязов", "И у холмов есть глаза")
1945 - Георгий Мовсесян советский и российский композитор-песенник, Народный артист России
1972 - Илья Кнабенгоф, российский музыкант, автор песен и писатель, лидер рок-группы "Пилот"
Умерли 2 августа
1788 - Томас Гейнсборо английский живописец и гравер
1799 - Жак-Этьенн Монгольфье французский изобретатель, создатель воздушного шара
1921 - Энрико Карузо итальянский оперный певец (тенор)
1922 - Александр Белл американский ученый, изобретатель и бизнесмен, основоположник телефонии
1923 - Уоррен Гардинг 29-й президент США (1921-1923), государственный и политический деятель
1945 - Пьетро Масканьи итальянский композитор
1961 – Билецкий Александр иванович, украинский литературовед
1976 - Фриц Ланг немецкий кинорежиссер
2011 - Андрей Капица советский географ и геоморфолог.
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