2 августа в истории 2 августа именины празднуют: Илья, Александр, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Константин. Кузьма, Леонтий, Петр, Сергей, Тихон, Федор.

День аэромобильных войск (День десантника)

Знаменательные события

216 до н. э. - великий военачальник древности, карфагенский полководец Ганнибал при Каннах нанёс самое тяжёлое поражение римлянам за всю их историю (эта битва: входит в 30-ку самых кровопролитных битв в истории человечества)

338 до н. э. - битва при Херонее - афиняне и беотийцы терпят поражение от армии Филиппа II, правителя Македонии

461 - император Западной Римской империи Майориан был свергнут и убит своим офицером Рицимером, данное событиие считают началом конца империи

1713 - начало колонизации Канады

1776 - 13 североамериканских колоний подписали Декларацию независимости и таким образом де-юре отделились от Британской империи

1790 - была проведена первая перепись населения США (население государства составило около 4 млн. человек, причем из них приблизительно шестая часть была рабами)

1812 - на южноукраинский город Одессу обрушилась эпидемия чумы, в результате скончался каждый 9-й житель города

1824 - в Нью-Йорке появилась Пятая авеню, где в настоящее время расположены самые фешенебельные магазины

1906 - основан гранд португальского футбола - клуб "Порту"

1914 - император Российской империи Николай II своим манифестом объявил войну Германии.

1930 - в СССР на учениях Московского военного округа был впервые высажен воздушный десант

1933 - завершено строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро

1940 - Северная Буковина, а также Хотинский, Акерманский и Измаилский уезды Бессарабии были включены в состав УССР

1946 - основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН (ВФАСООН)

1989 - трагедия на Главпочтамте Киева, которая привела к гибели 11 человек

1953 – в Киеве открыли детскую железную дорогу

2014 – суд Тбилиси заочно арестовал экс-президента Михаила Саакашвили за превышение служебных полномочий

2017 – в США обеими Палатами Конгресса был принят закон о противодействии агрессии России, Ирана и КНДР

2 августа родились

1696 - Махмуд I, султан Турции (вел войны с переменным успехом с австрийцами, русскими и персами).

1733 - Михаил Михайлович Щербатов, русский общественный и государственный деятель

1832 - Генри Олкотт, основатель и первый глава Теософского общества

1834 - Фредерик Огюст Бартольди, французский скульптор, автор Статуи свободы

1871 - Джон Слоан, американский художник - импрессионист

1905 - Мирна Лой американская актриса

1912 - Энн Дворак американская киноактриса

1928 - Луиджи Колани, немецкий дизайнер-концептуалист, основатель био-дизайна

1929 - Валерий Аграновский, российский журналист и писатель

1930 - Леонид Линник советский офтальмолог, доктор медицинских наук

1932 - Питер О’Тул, английский актёр, множество раз номинировался на "Оскар" но ни разу его не получил

1934 - Валерий Быковский советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза

1939 - Уэс Крэйвен, культовый режиссёр в жанре ужасов (известные фильмы: "Кошмар на улице Вязов", "И у холмов есть глаза")

1945 - Георгий Мовсесян советский и российский композитор-песенник, Народный артист России

1972 - Илья Кнабенгоф, российский музыкант, автор песен и писатель, лидер рок-группы "Пилот"

Умерли 2 августа

1788 - Томас Гейнсборо английский живописец и гравер

1799 - Жак-Этьенн Монгольфье французский изобретатель, создатель воздушного шара

1921 - Энрико Карузо итальянский оперный певец (тенор)

1922 - Александр Белл американский ученый, изобретатель и бизнесмен, основоположник телефонии

1923 - Уоррен Гардинг 29-й президент США (1921-1923), государственный и политический деятель

1945 - Пьетро Масканьи итальянский композитор

1961 – Билецкий Александр иванович, украинский литературовед

1976 - Фриц Ланг немецкий кинорежиссер

2011 - Андрей Капица советский географ и геоморфолог.