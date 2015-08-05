3 августа в истории

Знаменательные события
1492 - началась первая экспедиция Христофора Колумба
1546 - был повешен французский издатель Этьен Доле за печатание работ гуманистов
1775 -, императрицей Екатериной ІІ был издан царский манифест, который официально ликвидировал запорожское козачество
1799 - российские военные корабли впервые свободно прошли через проливы Босфор и Дарданеллы, Турция предоставила данное право
1921 - русский поэт Серебряного века Николай Гумилев был арестован петроградскими чекистами
1927 - между Берлином (Германия) и Буэнос-Айресом (Аргентина) впервые проведён сеанс телефонной связи
1932 - дуче Италии Бенито Муссолини нагнетает обстановку в стране: он объявил борьбу с пацифизмом (движение за мир)
1943 - началась партизанская операция «Рельсовая война»
1950 - Совет Безопасности ООН заблокировал вступление Китая в ООН
1958 - впервые в истории американская подлодка «Наутилус» достигла Северного полюса
1960 - Франция предоставила независимость африканскому государству Нигер
1980 - XXII Олимпийские игры торжественно закрылись в Москве (игры стали известны тем, что около 50 стран бойкотировали их проведение, в знак протеста против ввода советских войск в Афганистан)
1988 - немецкий летчик-любитель Матиас Руст досрочно выпущен из советской тюрьмы: попал туда за то, посадил самолет на Красной площади.
1990 - США объявили о направлении в район Ирака ВМС
1995 - талибы в районе Кандагара захватили экипаж, совершившего экстренную посадку, самолёта Ил-76 (на основании этих событий был снят фильм "Кандагар")
2000 – Верховный суд Чили лишил неприкосновенности Августо Пиночето
3 августа - родились
1803 - Пакстон Джозеф, создатель Хрустального дворца в Лондоне, английский садовый архитектор
1819 – Григорий Галаган, украинский общественный деятель
1872 - Хокон VII, король Норвегии в годы Второй мировой войны возглавил движение Сопротивления против нацистов
1903 - Хабиб Бургиба, политический деятель и первый президент Туниса (имел должность пожизненный президент, провел в стране ряд успешных реформ, потерял власть в ходе "Жасминовой революции")
1904 - Клиффорд Дональд Саймак,один из основателей современной американской фантастики, блестящий писатель в жанре фэнтези
1905 - Борис Васильевич Курчатов, знаменитый советский радиохимик
1910 - Вацлав Дворжецкий советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
1910 - Дональд Биссет английский детский писатель, художник, киноактер и театральный режиссер
1924 - Анатолий Алексин советский и российский писатель и общественный деятель
1925 – Владимир Верменич, украинский композитор, хоровой дирежер
1934 - Жонас Савимби, политический деятель, лидер Фронта Национального Освобождения Анголы, партизан (погиб сражаясь с правительственными войсками)
1935 - Георгий Степанович Шонин, генерал-лейтенант авиации, советский космонавт
1935 - Мария Биешу молдавская и советская оперная и камерная певица, педагог, Народная артистка СССР
1940 - известный голливудский актер Мартин Шин
1963 - Джеймс Гетфилд, американский гитарист и певец группы "Metallica"
1967 - Матье Кассовиц, французский актёр, режиссёр и сценарист
Умерли 3 августа
1934 - Владимир Дуров русский дрессировщик и цирковой артист
1968 - Константин Рокоссовский советский военачальник, Маршал Советского Союза
1971 - Георгий Бабакин советский инженер-конструктор, создатель советских луноходов
1994 - Иннокентий Смоктуновский советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
1998 - Альфред Шнитке советский композитор, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР
2008 - Александр Солженицын русский писатель, публицист, Нобелевский лауреат
2009 - Зиновий Высоковский советский и российский актер театра, кино и эстрады.
С 1 июля 2015 года деятельность по производству, импорту, экспорту, оптовой и розничной торговли пивом подлежит обязательному лицензированию на общих...
Предприниматели Сумщины, которые торговали в розницу пивом без реализации других алкогольных напитков, получили первые 133 лицензий на торговлю данным продуктом....