4 августа в истории 4 августа именины празднуют: Корнилий (Корней), Алексей, Зинаида, Мария, Михаил.

Знаменательные события

1662 - в Москве произошел «Медный бунт» - массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег

1668 - день рождения шампанского

1687 - выдающийся государственный деятель И. Мазепа избран гетманом Левобережной Украины

1774 - в бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение

1777 - в Лондоне открыт первый в мире цирк

1783 - Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, по итогам которого Грузия признала протекторат Российской империи

1879 - Германия присоединила Эльзас и Лотарингию

1902 - под рекой Темзой открыт Гринвичский пешеходный туннель длиной 370 метров

1903 - повстанцы в г. Крушево провозгласили создание независимой Македонии

1912 - был совершен пассажирский перелёт через пролив Ла-Манш (Английский канал)

1914 - Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии

1914 - во Львове был основан Союз освобождения Украины (сокращенно − СОУ)

1922 - американский изобретатель Александр Белл был похоронен, в знак признательности заслуг Белла в течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали

1984 - государство Верхняя Вольта в Африке сменило название на Буркина-Фасо ("страна достойных людей")

1995 - Хорватия и пятый корпус Армии Республики Босния и Герцеговина начали войну (Операция "Буря") против Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния

2006 - Виктор Федорович Янукович уже во второй раз стал Премьер-министром Украины

4 августа родились

1521 - Урбан VII, папа римский (его правление продолжалось всего лишь 12 дней)

1769 - Василий Петрович Стасов, архитектор, мастер русского стиля

1854 - Заньковецкая Мария Константиновна, украинская актриса и театральная деятельница

1859 - Кнут Гамсун, норвежский писатель (горячо поддерживал нацистов за что позднее был подвергнут преследованиям, восхищался Гитлером)

1878 - Антон Крушельницкий - украинский писатель, литературовед, выдающийся литературный критик, а также талантливый педагог

1901 - Луи Армстронг, американский джазовый музыкант, трубач и певец

1929 - Ясир Арафат, один из известнейших радикальных политических деятелей второй половины XX века

1954 - Кинах Анатолий Кириллович, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, экс-премьер-министр

1955 - Билли Боб Торнтон, американский актёр, сценарист, режиссёр и певец

1961 - Барак Обама, 44-й президент США, Нобелевский лауреат, первый в истории США темнокожий президент

Умерли 4 августа

1598 - Уильям Сесил английский государственный деятель эпохи Елизаветы I

1875 - Ганс Христиан Андерсен датский поэт и прозаик, писатель-сказочник

1900 - Исаак Левитан русский живописец-пейзажист

1930 - Зигфрид Вагнер немецкий дирижер и композитор

1978 - Лиля Брик российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского

1983 - Юрий Левитан советский диктор всесоюзного радио, Народный артист СССР.