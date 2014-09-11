4 августа в истории

Знаменательные события
1662 - в Москве произошел «Медный бунт» - массовое восстание посадских людей против выпуска медных денег
1668 - день рождения шампанского
1687 - выдающийся государственный деятель И. Мазепа избран гетманом Левобережной Украины
1774 - в бою с турками Михаил Кутузов получил тяжелое ранение
1777 - в Лондоне открыт первый в мире цирк
1783 - Россия и Грузия подписали Георгиевский трактат, по итогам которого Грузия признала протекторат Российской империи
1879 - Германия присоединила Эльзас и Лотарингию
1902 - под рекой Темзой открыт Гринвичский пешеходный туннель длиной 370 метров
1903 - повстанцы в г. Крушево провозгласили создание независимой Македонии
1912 - был совершен пассажирский перелёт через пролив Ла-Манш (Английский канал)
1914 - Первая мировая война: Великобритания объявила войну Германии
1914 - во Львове был основан Союз освобождения Украины (сокращенно − СОУ)
1922 - американский изобретатель Александр Белл был похоронен, в знак признательности заслуг Белла в течение минуты 13 миллионов телефонов по всей Северной Америке молчали
1984 - государство Верхняя Вольта в Африке сменило название на Буркина-Фасо ("страна достойных людей")
1995 - Хорватия и пятый корпус Армии Республики Босния и Герцеговина начали войну (Операция "Буря") против Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния
2006 - Виктор Федорович Янукович уже во второй раз стал Премьер-министром Украины
4 августа родились
1521 - Урбан VII, папа римский (его правление продолжалось всего лишь 12 дней)
1769 - Василий Петрович Стасов, архитектор, мастер русского стиля
1854 - Заньковецкая Мария Константиновна, украинская актриса и театральная деятельница
1859 - Кнут Гамсун, норвежский писатель (горячо поддерживал нацистов за что позднее был подвергнут преследованиям, восхищался Гитлером)
1878 - Антон Крушельницкий - украинский писатель, литературовед, выдающийся литературный критик, а также талантливый педагог
1901 - Луи Армстронг, американский джазовый музыкант, трубач и певец
1929 - Ясир Арафат, один из известнейших радикальных политических деятелей второй половины XX века
1954 - Кинах Анатолий Кириллович, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, экс-премьер-министр
1955 - Билли Боб Торнтон, американский актёр, сценарист, режиссёр и певец
1961 - Барак Обама, 44-й президент США, Нобелевский лауреат, первый в истории США темнокожий президент
Умерли 4 августа
1598 - Уильям Сесил английский государственный деятель эпохи Елизаветы I
1875 - Ганс Христиан Андерсен датский поэт и прозаик, писатель-сказочник
1900 - Исаак Левитан русский живописец-пейзажист
1930 - Зигфрид Вагнер немецкий дирижер и композитор
1978 - Лиля Брик российский литератор, возлюбленная Владимира Маяковского
1983 - Юрий Левитан советский диктор всесоюзного радио, Народный артист СССР.
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