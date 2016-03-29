5 августа в истории 5 августа День ангела празднуют: Виталий, Анна, Аполлон, Трофим.

Международный день светофора

Знаменательные события

1583 - на острове Ньюфаундленд была основана первая английская колония в Северной Америке, основатель - английский мореплаватель Хемфри Гилберт

1772 - королевство Речь Посполитая подверглась разделу со стороны России, Пруссии и Австрии

1789 - во Франции отменено крепостное право

1861 - телесные наказания были отменены в армии США

1914 - первые в мире электрические светофоры были установлены в Кливленде (США)

1919 - Нестор Махно объявил о создании Революционно-повстанческой армии Украины

1941 - началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков

1955 - был спущен с конвейера миллионный автомобиль "Фольксваген 2"

1963 - Великобритания, СССР и США подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой

1964 - американцы начали бомбить Северный Вьетнам (операция "Пронзающая стрела"), это стало началом Вьетнамской войны

1965 - между Индией и Пакистаном разгорелась война из-за приграничных территорий

1966 - вышел культовый альбом в истории рок-музыки «Revolver» группы «The Beatles»

1980 - по языковому принципу Бельгия была разделена на три автономные провинции

5 августа родились

1812 - Нестор Амбодик-Максимович, ученый – энциклопедист, один из основоположников акушерства и фитотерапии

1844 - Илья Репин русский, украинский художник, живописец, мемуарист

1850 - Ги де Мопассан французский писатель

1860 - Луис Уэйн, английский художник (на своих картинах представлял котов в неожиданных образах)

1864 - Евгений Николаевич Чириков, русский писатель, драматург и публицист

1866 - Владимир Николаевич Леонтович, будущий украинский политический деятель, меценат, литератор, издатель

1868 - Борис Александрович Тураев, русский историк, основоположник египтологии в России.

1890 - Наум Габо русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства

1893 - Вера Холодная русская актриса немого кино

1898 - Василий Иванович Лебедев-Кумач, советский поэт

1905 - Артем Микоян советский авиаконструктор, академик

1906 - Джон Хьюстон американский режиссер, сценарист и актер

1907 - Эжен Гийевик, французский поэт, лауреат крупных литературных премий, экономист

1911 - Николай Курчев советский альпинист, собиратель альпинистского фольклора

1930 - Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек ступивший на Луну

1960 - Богословская Инна Германовна, украинский политик

1968 - Марин Ле Пен, французский политик

Умерли 5 августа

1895 - Фридрих Энгельс немецкий философ, один из основоположников марксизма

1904 - Христоф Зигварт немецкий философ-логик, психологист

1932 - Саша Черный русский поэт-сатирик

1962 - Мэрилин Монро американская киноактриса и певица

1983 - Джоан Робинсон английский экономист и общественный деятель

1991 - Соитиро Хонда японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda»

2000 -Туллио Крали итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи

2002 - Франсиско Колоане чилийский писатель

2006 - Арон Гуревич российский историк и культуролог.