5 августа в истории

Знаменательные события
1583 - на острове Ньюфаундленд была основана первая английская колония в Северной Америке, основатель - английский мореплаватель Хемфри Гилберт
1772 - королевство Речь Посполитая подверглась разделу со стороны России, Пруссии и Австрии
1789 - во Франции отменено крепостное право
1861 - телесные наказания были отменены в армии США
1914 - первые в мире электрические светофоры были установлены в Кливленде (США)
1919 - Нестор Махно объявил о создании Революционно-повстанческой армии Украины
1941 - началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков
1955 - был спущен с конвейера миллионный автомобиль "Фольксваген 2"
1963 - Великобритания, СССР и США подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой
1964 - американцы начали бомбить Северный Вьетнам (операция "Пронзающая стрела"), это стало началом Вьетнамской войны
1965 - между Индией и Пакистаном разгорелась война из-за приграничных территорий
1966 - вышел культовый альбом в истории рок-музыки «Revolver» группы «The Beatles»
1980 - по языковому принципу Бельгия была разделена на три автономные провинции
5 августа родились
1812 - Нестор Амбодик-Максимович, ученый – энциклопедист, один из основоположников акушерства и фитотерапии
1844 - Илья Репин русский, украинский художник, живописец, мемуарист
1850 - Ги де Мопассан французский писатель
1860 - Луис Уэйн, английский художник (на своих картинах представлял котов в неожиданных образах)
1864 - Евгений Николаевич Чириков, русский писатель, драматург и публицист
1866 - Владимир Николаевич Леонтович, будущий украинский политический деятель, меценат, литератор, издатель
1868 - Борис Александрович Тураев, русский историк, основоположник египтологии в России.
1890 - Наум Габо русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства
1893 - Вера Холодная русская актриса немого кино
1898 - Василий Иванович Лебедев-Кумач, советский поэт
1905 - Артем Микоян советский авиаконструктор, академик
1906 - Джон Хьюстон американский режиссер, сценарист и актер
1907 - Эжен Гийевик, французский поэт, лауреат крупных литературных премий, экономист
1911 - Николай Курчев советский альпинист, собиратель альпинистского фольклора
1930 - Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек ступивший на Луну
1960 - Богословская Инна Германовна, украинский политик
1968 - Марин Ле Пен, французский политик
Умерли 5 августа
1895 - Фридрих Энгельс немецкий философ, один из основоположников марксизма
1904 - Христоф Зигварт немецкий философ-логик, психологист
1932 - Саша Черный русский поэт-сатирик
1962 - Мэрилин Монро американская киноактриса и певица
1983 - Джоан Робинсон английский экономист и общественный деятель
1991 - Соитиро Хонда японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании «Honda»
2000 -Туллио Крали итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи
2002 - Франсиско Колоане чилийский писатель
2006 - Арон Гуревич российский историк и культуролог.
25 июля именины празднуют: Полина, Арсений, Гавриил, Иван, Михаил, Федор....
7 ноября именины празднуют: Валерий, Афанасий, Марк, Мария....
Сумской писатель Аркадий Поважный привез в Париж землю с родины мятежного командарма....