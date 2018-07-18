6 августа в истории

Знаменательные события
1806 - Священная Римская империя прекратила свое существование
1807 - Россия, Пруссия и Франция подписали Тильзитський мир - были признаны завоевания Наполеона в Центральной Европе
1889 - прошел последний бой боксёров без перчаток
1889 - появилась первая в мире гостиница ("Савой") с ванной в каждом номере, построена была в Лондоне
1890 - в Нью-Йорке прошла первая казнь через электрический стул, казнен убийца Уильям Кеммлер
1914 - в Австро-Венгрии был создан легион Украинских сечевых стрельцов
1915 - в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов»
1932 - американцы соединили озёра Эри и Онтарио (Северная Америка) каналом Велланд
1932 - открылся первый Венецианский кинофестиваль (старейший кинофорум в мире, организованный по инициативе Бенито Муссолини)
1940 - во время сталинских репрессий был арестован советский учёный-генетик, ботаник, селекционер и географ Николай Вавилов
1945 - на японский город Хиросима сброшена атомная бомба
1961 - советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос
1963 - донецкий «Шахтер» в третий раз подряд вышел в финал Кубка СССР
1991 - появился первый интернет-сервер
1996 - Чеченские сепаратисты, боевики начинают штурм города Грозный
1997 - "Apple Computer Inc" получила 150 миллионов долларов инвестиций от "Microsoft"
2002 - была взломана компьютерная сеть министерства обороны Японии
6 августа родились
1651 - Реншильд Карл Густав, шведский фельдмаршал, талантливый военачальник
1795 - Генрих Розе,основатель новой аналитической химии
1798 - Павел Демидов русский предприниматель, меценат и благотворитель
1809 - Альфред Теннисон, английский поэт (вел свой род от королевской династии Плантагенетов)
1856 - Аполлинарий Васнецов, живописец и график
1881 - Александер Флеминг,шотландский бактериолог, изобретатель пенициллина
1890 - Пятаков Юрий Леонидович, украинский государственный деятель, первый руководитель компартии
1904 - Тихон Работнов советский и российский эколог и геоботаник, Заслуженный профессор МГУ
1928 - Энди Уорхол, культовая персона в истории поп-арт-движения и современного искусства
1937 - Чарли Хейден, американский джазовый контрабасист и композитор
1963 - Кевин Митник, наиболее разыскиваемый компьютерный преступник в США, в настоящее время специалист по безопасности информации
1970 - Найт Шьямалан американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения
1972 - Джери Холлиуэлл, певица и бывшая участница группы "Spice Girls»
Умерли 6 августа
1657 – Богдан Зиновий Хмельницкий, гетман Войска Запорожского
1585 - Ермак Аленин казачий атаман, «покоритель Сибири»
1660 - Диего Веласкес испанский художник
1796 - Дэвид Алан шотландский живописец
1837 - Павел Шиллинг русский ученый, востоковед и изобретатель
1925 - Григорий Котовский советский военный и политический деятель, командир Красной Армии
2012 - Валентин Черных советский и российский сценарист, драматург, продюсер, педагог.