6 августа в истории 6 августа именины празднуют: Глеб, Анатолий, Афанасий, Борис, Давид, Иван, Илларион, Кристина, Николай, Роман.

Международный день «Врачи мира за мир»

Знаменательные события

1806 - Священная Римская империя прекратила свое существование

1807 - Россия, Пруссия и Франция подписали Тильзитський мир - были признаны завоевания Наполеона в Центральной Европе

1889 - прошел последний бой боксёров без перчаток

1889 - появилась первая в мире гостиница ("Савой") с ванной в каждом номере, построена была в Лондоне

1890 - в Нью-Йорке прошла первая казнь через электрический стул, казнен убийца Уильям Кеммлер

1914 - в Австро-Венгрии был создан легион Украинских сечевых стрельцов

1915 - в ходе Первой мировой войны произошло событие, известное как «Атака мертвецов»

1932 - американцы соединили озёра Эри и Онтарио (Северная Америка) каналом Велланд

1932 - открылся первый Венецианский кинофестиваль (старейший кинофорум в мире, организованный по инициативе Бенито Муссолини)

1940 - во время сталинских репрессий был арестован советский учёный-генетик, ботаник, селекционер и географ Николай Вавилов

1945 - на японский город Хиросима сброшена атомная бомба

1961 - советский космонавт Герман Титов совершил второй в истории полет в космос

1963 - донецкий «Шахтер» в третий раз подряд вышел в финал Кубка СССР

1991 - появился первый интернет-сервер

1996 - Чеченские сепаратисты, боевики начинают штурм города Грозный

1997 - "Apple Computer Inc" получила 150 миллионов долларов инвестиций от "Microsoft"

2002 - была взломана компьютерная сеть министерства обороны Японии

6 августа родились

1651 - Реншильд Карл Густав, шведский фельдмаршал, талантливый военачальник

1795 - Генрих Розе,основатель новой аналитической химии

1798 - Павел Демидов русский предприниматель, меценат и благотворитель

1809 - Альфред Теннисон, английский поэт (вел свой род от королевской династии Плантагенетов)

1856 - Аполлинарий Васнецов, живописец и график

1881 - Александер Флеминг,шотландский бактериолог, изобретатель пенициллина

1890 - Пятаков Юрий Леонидович, украинский государственный деятель, первый руководитель компартии

1904 - Тихон Работнов советский и российский эколог и геоботаник, Заслуженный профессор МГУ

1928 - Энди Уорхол, культовая персона в истории поп-арт-движения и современного искусства

1937 - Чарли Хейден, американский джазовый контрабасист и композитор

1963 - Кевин Митник, наиболее разыскиваемый компьютерный преступник в США, в настоящее время специалист по безопасности информации

1970 - Найт Шьямалан американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения

1972 - Джери Холлиуэлл, певица и бывшая участница группы "Spice Girls»

Умерли 6 августа

1657 – Богдан Зиновий Хмельницкий, гетман Войска Запорожского

1585 - Ермак Аленин казачий атаман, «покоритель Сибири»

1660 - Диего Веласкес испанский художник

1796 - Дэвид Алан шотландский живописец

1837 - Павел Шиллинг русский ученый, востоковед и изобретатель

1925 - Григорий Котовский советский военный и политический деятель, командир Красной Армии

2012 - Валентин Черных советский и российский сценарист, драматург, продюсер, педагог.