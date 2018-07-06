Критерии выбора пылесосов Samsung Если вы по старинке убираете веником, потому что не можете найти хороший пылесос, находкой для вас станет техника компании «Самсунг». Рассмотрим виды пылесосов Samsung и функциональные возможности, основываясь на которых можно сделать свой выбор.

Корейский пылесос Самсунг - это современная техника для уборки абсолютно любых поверхностей (за счет многочисленных насадок), сочетающая в себе инновационные технологии и эффектный дизайн.

Он функционирует от электропитания, на аккумуляторе, а в авто от прикуривателя. У пылесоса может быть контейнер для мусора либо одно-/многоразовый мешок, а также циклонный фильтр. Но самый оптимальный вариант – моющий пылесос с гигиеничным аквафильтром.

Виды пылесосов Samsung

Перед тем как выбирать пылесос стоит ознакомиться с ассортиментом моделей. Конструктивно они разделяются на:

• стационарные в виде большого корпуса со шлангом, переходящим в трубку с насадкой. Они предназначены для сбора пыли и мусора и у некоторых есть функция мойки;

• портативные – небольшая маломощная автономная техника для ручного использования в уборке салонов авто и мини помещений;

• роботы – автоматы, работающие без присутствия человека, заранее запрограммированные и включающиеся пультом или по таймеру. Во время уборки они двигаются по заданной траектории, а благодаря сенсорам не задевают мебель и стены. Малые размеры позволяют таким пылесосам убирать под диванами, креслами и кроватями.

На что обращать внимание при выборе пылесоса «Самсунг»

При выборе нужной модели смотрите на ее технические параметры, от которых зависит стоимость пылесоса.

Среди них:

количество потребления электроэнергии от 60 до 2400 Вт; мощность от 20 до 460 Вт (именно от этого параметра зависит, будет пылесос собирать даже крупный сор или от него окажется совсем мало толку); размеры мусоросборника от 0,2 до 9 л; шумность от 62 до 86 дБ; дисплей, показывающий наполненность мусоросборника и загрязненность фильтров; метраж шнура, если он есть, от 3,5 до 7 м; вес от 0,7 до 10,8 кг.

Функциональные возможности

В зависимости от насадок пылесосы Samsung имеют свой функционал. Универсальная насадка позволяет им убирать гладкие и ворсовые напольные покрытия. Пылевая насадка дает возможность убрать всю пыль, а турбощетка со специальным валиком – шерсть животных и волосы.

В некоторых моделях аппаратов «Самсунг» есть HEPA-фильтры, улавливающие мельчайшие частицы, которые обычные пылесосы пропускают. При этом любая модель пылесосов Samsung – выгодная покупка для практичного человека!

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