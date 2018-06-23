Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12265

Анекдоты недели - 155

Группа ухрюпинских туристов отдыхала дикарями и вернулась дикарями. В таком возрасте людей не перевоспитаешь.

Женщина пришла в милицию:

- У меня пропал муж, его нет уже неделю...

- Пишите заявление.

Написала, подает, прочли.

- Что ему передать, если найдем?

- Передайте, что мама не приедет...

***

Моя девушка сказала, что я испортил ей весь отпуск. Но как я мог это сделать, если мы даже никуда не ездили, потому что я проиграл все деньги в карты?

***

В Одессе:

- Фима, ты знаешь, Яша Рабинович оглох полгода тому назад.

- Какое несчастье! Представляю, как переживает его жена.

- Я тебя умоляю! Сарочка ничего не заметила.

***

Психиатр утешает пациента:

- Ну не скорбите вы так... Депрессивная фаза обязательно сменится маниакальной...

***

***

Поздний вечер. С кухни слышатся шорохи в холодильнике, торопливое чавканье и вздохи раскаяния... Стыдно? Не переживай!

Так худеют миллионы.

***

- Куда поедем отдыхать?  

- Ну, судя по деньгам... мы ни фига не устали!

***

- От меня ушла жена, оставив меня без копейки!

- У меня еще хуже! Моя тоже оставила меня без копейки, но не ушла...

***

Секретарша своему шефу:

- Что делать, если пуговица на груди расстегивается постоянно?

- Гордиться!

***

- Саня, а скажи честно, что ты почувствовал, когда я одела тебе на палец обручальное кольцо...

- Света, честно?

- Честно.

 - Почувствовал, как сдавило горло...

***

- Ну, как до дома нормально дошёл?

- Нормально. Всё равно телефон я поменять собирался, да и этими двумя зубами я почти не пользовался.

***

- Фима, я толстая?

- Шо ты, Люся! Нет, конечно! Ты просто сильно заметная!

***

Заканчивается репетиция оркестра. Один музыкант говорит другому:

- Ну, теперь на грамзапись.

Идут в буфет, и он говорит:

- Валюша, налей по 100 грамм и запиши на меня. 

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