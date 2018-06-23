Анекдоты недели - 155

Женщина пришла в милицию:
- У меня пропал муж, его нет уже неделю...
- Пишите заявление.
Написала, подает, прочли.
- Что ему передать, если найдем?
- Передайте, что мама не приедет...
***
Моя девушка сказала, что я испортил ей весь отпуск. Но как я мог это сделать, если мы даже никуда не ездили, потому что я проиграл все деньги в карты?
***
В Одессе:
- Фима, ты знаешь, Яша Рабинович оглох полгода тому назад.
- Какое несчастье! Представляю, как переживает его жена.
- Я тебя умоляю! Сарочка ничего не заметила.
***
Психиатр утешает пациента:
- Ну не скорбите вы так... Депрессивная фаза обязательно сменится маниакальной...
***
***
Поздний вечер. С кухни слышатся шорохи в холодильнике, торопливое чавканье и вздохи раскаяния... Стыдно? Не переживай!
Так худеют миллионы.
***
- Куда поедем отдыхать?
- Ну, судя по деньгам... мы ни фига не устали!
***
- От меня ушла жена, оставив меня без копейки!
- У меня еще хуже! Моя тоже оставила меня без копейки, но не ушла...
***
Секретарша своему шефу:
- Что делать, если пуговица на груди расстегивается постоянно?
- Гордиться!
***
- Саня, а скажи честно, что ты почувствовал, когда я одела тебе на палец обручальное кольцо...
- Света, честно?
- Честно.
- Почувствовал, как сдавило горло...
***
- Ну, как до дома нормально дошёл?
- Нормально. Всё равно телефон я поменять собирался, да и этими двумя зубами я почти не пользовался.
***
- Фима, я толстая?
- Шо ты, Люся! Нет, конечно! Ты просто сильно заметная!
***
Заканчивается репетиция оркестра. Один музыкант говорит другому:
- Ну, теперь на грамзапись.
Идут в буфет, и он говорит:
- Валюша, налей по 100 грамм и запиши на меня.
Если вы пару раз дадите человеку взаймы, то он уже постоянно будет учитывать вас при планировании своих доходов....
- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение...
- Они, наверное, еще водку не пробовали....
Классная вещь домофон! Пока муж по лестнице поднимается, жена успевает выключить компьютер и телевизор, повязать передник, положить мобильник... И стоит...
Когда бабушка говорит: "Я тебе борщ налила, сметану сам положишь", это ловушка.
Там нет места для сметаны....
- Сема: не надувайте резиновую женщину слишком быстро. А не то получится - дама готова к сексу, а у вас...