Анекдоты недели - 156

- Как ты не устаёшь лежать круглыми сутками?
- Я переворачиваюсь.
***
Мать наставляет дочку:
- Никогда не занимайся сексом с мужчиной, пока не выйдешь за него замуж!
- Хорошо, мама, больше не буду...
***
Психолог - пациентке:
- Ну, кто вам сказал, что у вас совсем нет фигуры, и вы совершенно плоская? Смотрите, какие у вас выпуклые глаза!
***
- Представляешь, он чтобы мне шубу купить, готов был даже машину продать!
- Ого! Он у тебя такой хороший!
- Что «ого»? Машина-то моя!
***
У врача:
- Вам надо полоскать горло.
- Ну, если надо... Ласкайте!
***
- Я затрудняюсь поставить вам диагноз... Наверное, это алкоголизм.
- Хорошо, доктор. Я приду, когда Вы будете трезвым.
***
В больничной палате:
- Яша, ты таки просто несносен! Может, я в последний раз вижу тебя живым, а ты даже не обратил внимания на мою новую шляпку!
***
В ресторане.
- Месье, что будете кушать?
- Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина у окна!
- Это невозможно, он не отдаст...
***
- Я забыл дома утюг выключить!
- И что, у тебя теперь все сгорит?
- Нет, блин, все погладится!
***
Заходит медсестpа в палату.
- Больной, пpоснитесь, ..., ну пpоснитесь же...
Больной пpосыпается.
- Что такое случилось?
- Я вам снотвоpное пpинесла...
***
- Почему такой вопль из операционной?
- Да, наркоз еще не подействовал, а хирург молодой...
- Что, резать начал?!
- Да, нет, произнес фразу нехорошую, которую в присутствии пациента говорить вообще нельзя.
- ???
- Окей, гугл, с какой стороны находится аппендикс?
***
Муж радостно сообщает жене:
- А Мне тёща на День Рождения обещала «Порш Кайен»!
- Любимый! Ты просто не расслышал... Борщ и Xpен!
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