Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1286

Анекдоты недели - 156

- Британские ученые установили, что шоколад поднимает настроение... - Они, наверное, еще водку не пробовали.

- Как ты не устаёшь лежать круглыми сутками?

- Я переворачиваюсь.

***

Мать наставляет дочку:

- Никогда не занимайся сексом с мужчиной, пока не выйдешь за него замуж!

- Хорошо, мама, больше не буду...

***

Психолог - пациентке:

- Ну, кто вам сказал, что у вас совсем нет фигуры, и вы совершенно плоская? Смотрите, какие у вас выпуклые глаза!

***

- Представляешь, он чтобы мне шубу купить, готов был даже машину продать!

- Ого! Он у тебя такой хороший!

- Что «ого»? Машина-то моя!

***

У врача:

- Вам надо полоскать горло.

- Ну, если надо... Ласкайте!

***

- Я затрудняюсь поставить вам диагноз... Наверное, это алкоголизм.

- Хорошо, доктор. Я приду, когда Вы будете трезвым.

***

В больничной палате:

- Яша, ты таки просто несносен! Может, я в последний раз вижу тебя живым, а ты даже не обратил внимания на мою новую шляпку!

***

В ресторане.

- Месье, что будете кушать?

- Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина у окна!

- Это невозможно, он не отдаст...

***

- Я забыл дома утюг выключить!

- И что, у тебя теперь все сгорит?

- Нет, блин, все погладится!

***

Заходит медсестpа в палату.

- Больной, пpоснитесь, ..., ну пpоснитесь же...

Больной пpосыпается.

- Что такое случилось?

- Я вам снотвоpное пpинесла...

***

- Почему такой вопль из операционной?

- Да, наркоз еще не подействовал, а хирург молодой...

- Что, резать начал?!

- Да, нет, произнес фразу нехорошую, которую в присутствии пациента говорить вообще нельзя.

- ???

- Окей, гугл, с какой стороны находится аппендикс?

***

Муж радостно сообщает жене:

- А Мне тёща на День Рождения обещала «Порш Кайен»!

- Любимый! Ты просто не расслышал... Борщ и Xpен!

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