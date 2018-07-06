Горящие туры в Египет: открываем для себя Хургаду Найти человека, ни разу не побывавшего в Египте, в наше время достаточно сложно. Это уже привычная для соотечественников локация для отпуска в любое время года.

Хургада же — наиболее популярный курорт Египта, предлагающий высокое качество сервиса по приемлемой цене.

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Хургада: открой для себя новое

Бездумно валяться на пляже между приемами пищи хорошо лишь в первые пару дней отдыха, после чего наступает пресыщение и хочется новых впечатлений. В Хургаде вы их найдете без труда:

• экскурсия в Луксор;

• морская прогулка на Райский остров;

• посещение Эль-Гуны — египетской Венеции.

Луксор не нуждается в лишнем представлении. Этот древний город считается всемирным центром археологии, ведь концентрация сохранившихся до нашего времени памятников архитектуры здесь одна из наибольших в мире. Тут найдут много интересного и любители шопинга: как комфортабельного современного, так и традиционного восточного.

Луксорский храм поражает воображение — построенный Рамзесом II, он тянется на четверть километра вдоль Нила. Это поистине впечатляющее сооружение охраняют три колосса, изображающие самого Рамзеса и его жену Нефертари. А гранитный обелиск, ранее стоявший тут, Наполеон увез в Париж, где он сейчас и установлен.

Райский остров — это прекрасная возможность ощутить всю прелесть неповторимого Красного моря. По дороге сюда часто устраиваются морская рыбалка и купание с дельфинами. Это совсем не то же самое, что купание с несчастными животными в дельфинарии! Коралловый риф порадует гармонией всех цветов радуги и позволит вживую увидеть тех морских обитателей, о которых вы лишь читали.

Райский остров — это маленький кусочек суши, покрытый нежнейшим белым песком, который считается чудодейственным. Лишь пройтись по нему босиком стоит того, чтобы приехать сюда. А купание в прибрежных водах принесет незабываемые впечатления на всю жизнь. Ласковое море и белоснежный песок — именно таким должен быть рай!

Эль-Гуна — это чудесное творение рук человеческих, выросшее среди пустыни. Курортный городок напоминает Венецию: все его отели и дома выстроены вдоль каналов. Тут прекрасные отмели, которые подойдут для отдыха с малышами. Любители кайтсерфинга также оценят это место по достоинству.

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