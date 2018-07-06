Когда в Украину вернется солнечная погода

"Этот вредный циклон уже вроде и заполняется и начинает поджимать антициклон Хельмут, то есть, это все должно уже затухать. Но. Воздух настолько перенасыщен влагой, что циклон, хоть и старый, но все же еще над нами, потому ливни с грозами никуда не исчезают", – разъяснила эксперт.
В Украине сегодня, 27 июля, объявлено штормовое предупреждение из-за значительного ухудшения погодных условий. Во всех областях страны пройдут мощные грозы, которые будут сопровождаться градом и шквалами ветра. Днем 27 июля в Украине грозы, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, местами град и шквалы 15-20 метров за секунду, – говорится в сообщении. В то же время, сильнее всего непогода будет бушевать во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Кроме того, синоптики предупреждают, что завтра, 28 июля, во всех областях также ожидается дождливая погода.
"28 июля в Украине грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с", – добавили в Укргидрометцентре.
Отметим, ранее сообщалось, что 27 июля в Киеве в течение целого дня будет идти дождь. Также ожидается гроза и возможны подтопления.
Напомним, 25 июля мощные ливни с градом парализовали Киев. Всего за полчаса дождь в городе затопил подземные переходы, товары поплыли в уличных реках, люди по колено в воде были вынуждены переходить улицу.
По прогнозам, 29 июля, в воскресенье, небо будет более ясным. 30-го июля – днем без осадков, но вечером снова может полить. 31 июля – местами локальные дожди днем, а утром и вечером – более или менее спокойно. 1, 2 и 3 августа – солнечно и жарко, – написала синоптик.
Августовский прогноз от народного синоптика
Погода в августе принесет украинцам немало температурных сюрпризов. Так, к концу июля похолодание и осадки начнут проходить, поэтому последний месяц лета будет теплым, однако не жарким.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань.
Такая погода, которая наблюдается сейчас и будет до конца недели – была в моих расчетах, поэтому ничего неожиданного не происходит. Но вот август просчитывается очень прохладный, в сравнении с августами предыдущих лет, когда последний месяц лета был жарче, чем июнь и июль. Среднесуточные температуры августа будут около +24+26 градусов тепла,
– рассказал синоптик.
По его словам, несмотря на то, что затяжной жары последний месяц лета не принесет, в августе все будет несколько жарких дней.
"Правда, будет два периода в месяце, когда температура будет доходить до 31 градуса тепла, но они будут очень короткие: по 3-4 дня. Кстати, засухи в августе тоже не просчитывается", – добавил Горбань.
Источник: 24tv.ua