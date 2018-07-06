Сколько будут отдыхать украинцы, которые не идут в августе в отпуск

Сколько выходных в августе 2018 года по производственному календарю для работающих 5 дней в неделю:

общее количество дней - 31

количество рабочих дней - 22

количество выходных (субботы, воскресенья и праздники) - 9

сокращенные на 1 час (предпраздничные) - 23 августа.

23 августа празднуется еще один важный государственный праздник - День украинского флага. Однако выходной в этот день трудовым законодательством не предусмотрен.

В августе свои профессиональные праздники отметят служащие воздушных сил ВСУ (5 августа), служащие войск связи (8 августа), ветеринары (12 августа), строители (12 августа), археологи (15 августа), пасечники (19 августа), шахтеры (26 августа).

Православные верующие в последнем месяце лета отпразднуют важные даты: Преображение Господне (19 августа), а также Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

Мусульмане в августе отмечают Курбан-Байрам. Мусульманский праздник продлится с 21-го по 25 августа.

В августе отмечается Спас

Самые вкусные праздники лета приходятся именно на август. Медовый Спас (Маковей) наступает 14 августа. 19 августа празднуется Яблочный Спас, а 29 августа - Ореховый (Хлебный). По примете, до этих праздников нельзя есть мед, яблоки, орехи нового урожая.

Источник: rbc.ua