Хорошие новости для больных гепатитом С от Минздрава Украины

Ккаждый двадцатый украинец болен гепатитом С, об этом на брифинге заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"По последним оценкам, около 5% украинцев инфицированно вирусом гепатита С. Фактически - это 2 млн украинцев. Многие из них даже не знают о своем статусе", - сообщила Супрун.

Супрун сообщила, что уже с этого года семейные врачи получат бесплатные тест-наборы для выявления гепатита С и ВИЧ, и смогут предоставлять их пациентам.

"Будем делать тестирования доступным и простым через семейных врачей. Уже в этом году у семейных врачей будут бесплатные тест-наборы для гепатита С и ВИЧ и они будут предоставлять их пациентам - тем, которые имеют высокий уровень риска", - заявила она.

Кроме того, Супрун анонсировала переход на инновационный курс лечения гепатита С.

"Благодаря международным организациям, Минздраву Украины удалось закупить инновационный курс лечения от гепатита С - лекарства, которые признаны странами мира как качественные и безопасные. Их эффективность в лечении гепатита С достигает более 90%!", - сообщила она.

Супрун отмечает, что стоимость курса лечения - 89 долларов. Пациенты его будут получать безвозмездно. Продлится он для пациентов 12 недель.

Источник: korrespondent.net