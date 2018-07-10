Советы, как выгодно приобрести строительные материалы и крепежи Когда затевается ремонт, сложно сразу определиться, какие требуются стройматериалы и сколько. Интернет-ресурсы позволяют просмотреть каталог, сориентироваться и выбрать необходимые товары и бренды по приемлемой цене.

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В одном магазине может быть акция на цемент, в другом – на плитку, на складе дешевле кирпич, а на рынке, например, краска. Но подумайте, сколько вы потратите ресурсов, пока будете ездить и сравнивать цены, а затем покупать в разных местах товары.

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