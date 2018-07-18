Летний рынок труда: трендовые профессии Летом работы стало больше, но ищут ее довольно вяло. К тренде "курортные" вакансии (варщики и продавцы кукурузы, мангальщики, официанты, шаурмисты и т. д.) и запросы на домработниц.

Июнь порадовал приростом вакансий. При этом, как и в мае, наибольшую активность проявляли работодатели в сфере "Рабочий персонал", сообщают специалисты экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина. Значительное увеличение количества предложений работы отметили также в сферах "Строительство, недвижимость" и "Домашний персонал". "Но в июне наблюдалось уменьшение числа вакантных предложений в сфере "Продажи", — говорит Екатерина Криворученко, руководитель Международного кадрового портала hh.ua. — Наиболее активными в июне были соискатели сферы "ІТ, телеком", "Начало карьеры, студенты" и "Продажи". В мае было зафиксировано почти 35 тыс. новых вакансий, в то время как в июне их подали 39 тыс., сообщает и аналитическая служба OLX. "Несмотря на общую тенденцию роста количества объявлений на ресурсе в категории "Работа" (8% за период май — июнь 2018 г.), рекомендуем на будущее искать работу на лето всегда заранее. Статистика показывает, что работодатели начинают активный поиск кадров в конце весны", — напоминает руководитель направления OLX "Работа" Мария Абдуллина.

В зоне доступа

В целом активность среди ищущих работу традиционно низковата — время отпусков. В то время как работающие украинцы и на отдыхе не прекращают трудиться, как показывает свежий опрос портала hh.ua. 40% украинцев остаются доступны руководству и коллегам для решения рабочих вопросов во время отпуска. 15% остаются доступны для коммуникации, только если отпуск проходит в Украине, 12% — на связи лишь для начальства, 7% не прерывают общение с клиентами во время отдыха. И лишь 12% отмечают, что на период отпуска выпадают из рабочей сферы абсолютно и безоговорочно.

Лето в разгаре

Сезон вносит коррективы в ленту вакансий. Больше всего специалистов требуется в сфере торговли, транспорта и логистики, а также в ресторанном бизнесе, подсчитали в аналитической службе OLX. Традиционно много свежих предложений в курортной зоне (Херсон, Затока, Кирилловка, Одесса, Лазурное, Железный порт и т. д). В рубрике "Работа" OLX наблюдают шквал вакансий для официантов, поваров, мангальщиков и продавцов.

"А еще в июне встречались необычные запросы, которые вряд ли удастся вписать в трудовую книжку в том варианте, в каком их предлагают на ресурсе. Например, инструктор для обучения и сдачи на прокат гидроскутеров, повар-пиццайоло, шаурмист", — отмечает Мария Абдуллина.

Для тех, кто выбирает временную работу на морях, работодатели готовы предлагать жилье и даже питание. Но если для работы требуется специальное снаряжение, стоит заранее уточнить, предоставят ли его работодатели (скорее всего, попросят ехать со своим). И вообще вчитаться в требования к соискателям — попадаются необычные. Одно дело, когда шаурмистов и грузчиков просят "не иметь проблем с алкоголем", говорят аналитики доски интернет-объявлений. И другое, когда реализаторам пива ставят условие "быть адекватным, но не слишком" и "не носить сандалии с носками".

Будет реформа

Ее проведет Международная организация труда (МОТ) при поддержке правительства Дании и Министерства социальной политики Украины. Уже взялись за реализацию 5-летнего проекта, в результате которого управление рынком труда у нас должно оптимизироваться. В МОТ отметили проблему: в Украине профессиональные навыки среднего соискателя не соответствуют современным требованиям рынка труда. Срочно необходимы помощь предпринимателям и нормальный социальный диалог. Так, грядет реформирование службы занятости, обещают поддержку организаций работодателей и профсоюзов.

В рамках проекта МОТ наведет порядки в 4 областях Украины при помощи концепции местных партнерств занятости, модернизирует 3 учебных плана профессионально-технического образования. Планируется создать 5 новых услуг для 4 региональных офисов Государственной службы занятости, подготовить 7 основных и 75 тренеров по программе МОТ. А еще намерены взять на курсы предпринимательской деятельности не менее 4500 слушателей, 240 человек обучить техникам коллективных переговоров и создать 5 платформ для ведения и заключения коллективных переговоров.

Источник: segodnya.ua