Украинский краудшиппинг: хотите заработать при поездке за рубеж? Краудшиппинг в Украине вышел на новый уровень. Если раньше нужно было самим искать человека, который не откажется поработать курьером, то с развитием интернет-технологий стали создаваться специальные площадки, где можно оставлять просьбы и предложения о таких доставках.

Украинцы проявляют все больший интерес к так называемой "экономике совместного потребления". Краудшиппинг – от английских "croud" (множество людей) и "shipping" (доставка) – так называют доставку грузов попутчиками, без обращения в почтовые службы. В глобальном смысле краудшиппинг – одно из проявлений "sharing economy" – экономики совместного потребления, которая возникла как способ экономить. Совместные покупки, которые получаются дешевле, потому что делаются по оптовым ценам. Попутные поездки, которые помогают организовывать сервисы вроде BlaBlaCar. Аренда жилья с помощью Airbnb или Booking. Все эти сервисы и услуги – примеры шеринг-экономики. Доставка грузов без почтовых служб украинцам также известна давно. Передать документы в другой город с водителем автобуса или мешок картошки сыну-студенту с проводником "попутного" поезда, попросить знакомого привезти лекарство из-за границы – это, по сути, тоже краудшиппинг. Только если раньше людям приходилось самим искать человека, который не откажется поработать курьером, то с развитием интернет-технологий стали создаваться специальные площадки, где можно оставлять просьбы и предложения о таких доставках.

Международные интернет-площадки

В интернете существует немало краудшиппинговых сайтов. Первые начали появляться еще в 2000-х годах. Правда, не в нашей стране, хотя все они – международные. Сейчас уже есть и украинские, например Go-bring. Но украинцы все равно обращаются к подобным сервисам, в основном чтобы передать посылку за границу или попросить о доставке из-за рубежа.

Например, на одном из крупных краудшиппинговых сайтов – PiggyBee, который работает с 2012 года, сейчас зарегистрировано порядка 150 украинцев, которые запланировали поездке в одну из стран и не против помочь соотечественникам с доставкой грузов. Сколько людей обращаются за такими услугами, по сайту определить невозможно. Но, например, мы обнаружили, что за доставку самолетом двух рюкзаков с вещами весом около 9 кг из одной страны в другую "курьеру" предлагают вознаграждение в размере 100 евро, за провоз небольшой мягкой игрушки в подарок родственникам – 20 евро, за передачу документов или лекарств – от 10 до 15 евро.

Очень активно подобные сервисы начали развиваться в 2014-2015 годах. Сейчас, по оценкам экспертов, их насчитывается более 100, и среди них даже наметилась специализация. Так, американский сервис Grabr предлагает доставку товаров из зарубежных магазинов. На сайте Joyrun (тоже США) заказывают и обеспечивают доставку еды из кафе и ресторанов. Но большинство таких сайтов организовывают доставку посылок и документов.

Facebook нам в помощь

С развитием социальных сетей краудшиппинг прочно обосновался и там. Причем, по сравнению с сайтами, которые рекламируют себя как средство подзаработать и предлагают участникам четко обозначивать сумму вознаграждения, в соцсетях о деньгах говорить как-то не принято. По крайней мере вслух. Например, в описании Fb-группы "Привези" сказано: "Все условия сделки на ваше усмотрение: за шоколадку, бутылочку просеко или за + в карму".

Сейчас в группе около 3,5 тыс. подписчиков. Каждый день добавляется по несколько объявлений. Предложений больше, чем просьб. В большинстве сообщений условия не указаны. В некоторых четко написано: "Оплата в евро" (долларах, гривнях).

Множество групп "специализируются" на какой-то одной стране. Например, есть группы "Передача/доставка посылок из/в Германию", "Народная почта: Греция", "Нам по пути: EU" и другие.

Украинское мобильное приложение

Несколько месяцев назад в Украине появилось специальное мобильное приложение – TravelPost. Как рассказывает сооснователь проекта Ярослав Львович, украинский стартап специально решил сосредоточиться именно на мобильном приложении, поскольку таких предложений у конкурентов очень мало.

На сегодняшний день его установили на свои смартфоны и планшеты более 15 тысяч пользователей. По данным разработчиков, каждый четвертый пользователь – украинский эмигрант (в Польше, странах СНГ и др.).

Цены на услуги, которые указывают пользователи, немного ниже, чем на международных площадках. Так, отправители документов пишут, что готовы заплатить за это от 50 до 100 грн, цены на небольшие посылки в среднем – 150-300 грн.

Есть и более выгодные для "курьеров" предложения. Например, прихватить с собой в одну из соседних стран 2 сумки с личными вещами для работающего там человека за 500 грн. Перевезти планшет за 32 доллара. За необычные грузы пользователи готовы платить дороже. Например, за транспортировку велосипеда за границу один из пользователей готов заплатить 400 грн. Другой за доставку аквариумных рыбок в Варшаву предлагает 600 грн.

Выполнив пару таких заказов, путешественник может частично или даже полностью "отбить" затраты на дорогу, а то и заработать. "Просящим" это тоже выгодно: по почте ведь подобные грузы не отправишь, либо доставка обойдется в разы дороже.

При этом разработчики обращают внимание: цены в объявлениях указаны ориентировочные и могут быть занижены. Об окончательном расчете пользователи договариваются уже при личном контакте, и эти данные системе не известны.

"На сегодняшний день у нас уже 32 успешных кейса. Хотя строгой системы контроля – состоялась сделка или нет – у нас не предусмотрено. Поэтому реальных доставок может быть и больше. А вот случаев мошенничества, к счастью, не было", – рассказывает Ярослав Львович.

Приложение TravelPost украинцы также используют в основном для отправки/передачи посылок за границу, а не по Украине. По его словам, наиболее популярные направления – Польша и Россия.

Почему не почта?

Почему же люди предпочитают искать курьеров-"любителей", а не в почтовые компании? Например, по ценам "Укрпочты" отослать заказное письмо с документами намного дешевле, чем передавать с курьером. В зависимости от веса и способа доставки, это обойдется в 4-7, но никак не в 10-15 евро. Тем более, серьезным минусом "неорганизованной" доставки можно считать отсутствие контроля за исполнением. Понятно, что и у почтовых служб происходят сбои. Но там можно хотя бы застраховать отправление и, в случае неудачи, вернуть страховую сумму. В краудшиппинге же, как и вообще в шеринг-экономике, отношения построены в основном на доверии.

Тем не менее у краудшиппинга есть ряд преимуществ перед почтовыми службами.

Первое – срочность. Например, в одном из объявлений указано, что документы нужно передать "срочно". Письмо будет идти недели две, а отправка с человеком, который летит самолетом – сутки.

Во-вторых, почтовые службы берут далеко не каждый товар. Например, лекарство в посылке может заинтересовать таможенников, и дальнейшее движение посылки будет заблокировано. Да и не все лекарства можно передавать посылками.

Особые грузы. Чего только не передают с помощью краудшиппинга! Котят и щенков, попугаев и аквариумных рыбок, ведра малины и банки варенья. Переправить подобные грузы почтой – просто нереально. Например, среди объявлений в Facebook, пожалуй, чаще всего встречаются просьбы переправить лекарства и животных.

Часто краудшиппинговая доставка предполагает, что путешественник купит товар в стране пребывания и затем уж привезет заказчику. Часто просят таким образом доставить национальные блюда и спиртные напитки, конфеты, цветы, косметику, семена растений и другую "экзотику".

Бывает, с мольбами о помощи обращаются рассеянные туристы: забыл в отеле или аэропорту сумку, фотоаппарат, любимую футболку, кольцо…

В одном из объявлений – восторг: между подачей объявления о забытом в гостинице кольце и передачей его курьеру прошло всего 44 минуты! Ну какая почтовая служба на такое способна?!

Эксперты говорят, что краудшиппинг еще находится в зародышевом состоянии не только в Украине, но и во всем мире. Этим объясняется, в частности, тот факт, что ни одна из платформ еще не стала лидером на рынке.

Источник: "Сегодня"