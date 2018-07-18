Андрей Полтава из "Вата-шоу" о психологии, взглядах россиян и многом другом

В столице полтавчанин Андрей оказался – транзитом через Днепр – по своим волонтерским делам. Отпивая глоток чая из пиалы, поясняет:

- Из Днепра я забирал "Лелеки", там базируется их производитель. Один беспилотник отдал в аэроразведку Донецкой области. А второй - привез в Киев для спецподразделения СБУ "Альфа".

- Я правильно понимаю, что деньги на приобретение этих беспилотников собрал ты на своем "Вата-шоу"?

- Нет, это собирают зрители "Вата-шоу". Мое дело – принять, отвезти, купить и передать кому нужно.

- Это понятно. Но для того, чтобы собрать и передать беспилотники туда, где они больше всего нужны, необходима годная площадка…





- Ну, это да. Не монетизировать такое количество подписчиков и не направить это в русло помощи Украине – это, я считаю, было бы преступлением.

- Тем более, что не мне тебе рассказывать про то, как со времен Минских договоренностей во много раз обвалились объемы поступлений от людей – волонтерам.

- Согласен. С одной стороны перемирие, конечно, бережет жизни украинских военных. С другой стороны, перемирие очень сильно разлагает саму армию и дух народа, который ей помогал. Когда были потери, столкновения, люди были "в тонусе" и жертвовали лучше.

- Да, во-первых, сопереживали, а во-вторых (давай называть вещи своими именами) – боялись расширения интервенции.

- Да, боялись, чтобы до них не докатилась эта война.

- Помню, как летом 2014-го многие мои знакомые ломали головы над тем, куда отослать детей: во Львов, на Волынь или еще дальше…

- Да, и у людей были готовы так называемые "тревожные чемоданчики": чтобы, если вдруг чего, валить на Западную Украину. А сейчас – относительно мирная жизнь, люди чувствуют себя по-иному.

"СРЕЗ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА У МЕНЯ В ОБЩЕНИИ – ОТ ДЕТЕЙ ДО ПЕНСИОНЕРОВ, ОТ БЕЗРАБОТНЫХ ДО ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ. НО РИТОРИКА У ВСЕХ ОДНА: ВАС, ХОХЛОВ, НАДО УНИЧТОЖАТЬ!"

- Люди тогда думали: а что, если это путинское говно доползет до моего дома? Скажи, а ты в то время у себя в Полтаве – что думал по этому поводу?

- Честно говоря, мыслей куда-то уезжать у меня не было вообще. Даже в голову не приходило, что у нас в Полтаве может быть такое. Кстати, тогда в Полтаве на волне попыток создания этих искусственных республик – тоже появилась в Интернете страничка "Полтавской народной республики". И они объявили, что в такое-то время в городе будет их сходка.

- Ничего себе! И чем все закончилось?

- Закончилось тем, что туда пришло полгорода тех, кто против. И организаторы даже не явились на свое "мероприятие".

А я вариант куда-то уезжать даже и не рассматривал. Вел стримы, разговоры с ватниками в игре "Танки". В то время это была единственная площадка, где можно было пообщаться с ними в голос. Другого непостановочного канала не было.

- А скайп?

- Скайп – это если ты конкретно с кем-то говоришь. Но он же тебе правду не скажет! А когда в общении вы не знаете, кто есть кто и откуда, - совсем другое дело. И подкупало то, что общались голосом. Это тебе не пальцем долбить в чатике: "Дурак" - "Сам дурак". Общение вживую! Единственное, что было плохо в этой игре: ты не видел, с кем общаешься. И ты не мог увидеть, как на самом деле они живут.

- А это важно?

- Конечно! Потому что в 2014-м они наперебой рассказывали, как здорово они живут, 60 тысяч рублей зарплаты (на то время – около 2 тысяч долларов)…А когда ты его видишь – все по-другому. И когда примерно год назад я стал выкладывать видеостримы, это была колоссальная разница (жаль, что раньше технически не мог, были проблемы с Интернетом)!

- А в чем заключается эта разница?

- Я увидел, как выглядят эти "великороссы", в какой нищете они живут. И у меня был шок.

- Я сейчас по привычке интервьюера буду тебе оппонировать. Андрей, ну можно подумать, что у нас нет людей, живущих в нищете…

- Да, есть, нет вопросов. Но я исхожу из того, что россияне считают себя второй страной в мире. А может быть, и первой.

- Ну, да, империя, сражающаяся за главенство в мировом порядке.

- Вот-вот. И я оцениваю с точки зрения тех богатств, которые у них были. Да за одни только проданные углеводороды они за последние годы получили 3 триллиона долларов! И что сделали? Население живет в нищете! Как и мы – но у нас нет столько нефти, газа, полезных ископаемых. Наша страна обворована, и, кстати, ставленники России этим, в первую очередь, и занимались…И вот я им говорю: да, без вопросов, мы живем бедно. Но вы живете так, как мы! И в чем же тогда фишка? В чем ваши величие, богатство? Я не вижу высокого уровня вашей жизни – начиная с совдеповских квартир. Я спрашиваю: "Что это за квартира?". "А это я снимаю". И оказывается, что у всех снято. Большинство – без зубов, круги под глазами, вечно пьяные, вечно голые…И вот за этот год я уже такого насмотрелся, что от русского мира нахожусь под впечатлением.

- Слушай, но, может, это просто такой запущенный контингент выходит с тобой на связь?

- Ты знаешь, мне уже ставили это в вину: мол, и в "Танчиках" со мной – одни дебилы, и в чат-рулетке – тоже…Но я потом неоднократно включал интервью Саши Сотника, которые он брал в Москве – и я слышу ту же риторику от тех же людей – только чуть поприличнее одетых. Но риторика одинакова - что у этих босяков, что у людей с бОльшим достатком.

При этом срез российского общества у меня в общении – всеохватный: от детей до пенсионеров, от безработных до директоров предприятий. Но риторика у всех одна: вас, хохлов, надо уничтожать!

- Понятно. А искать собеседников для высоколобых дискуссий на тему "Предвосхитил ли Бердяев войну на Донбассе?" нет смысла, поскольку твоя цель – показать типовую Россию?

- Ну, послушай, я в начале 2014-го еще был наивный и относился к россиянам как братушкам…

- Что, серьезно?

- Да! Пытался им объяснить как нормальным людям, таким же, как и мы, почему у нас был Майдан, чего мы хотим.

- То есть даже в начале 2014-го ты еще был вполне себе позитивно настроенный к России человек? А как же их агрессия в Грузию в 2008-м?

- Если говорить по поводу Грузии, то мы варились в российском информационном пространстве. Соответственно, на нас влияла российская подача информации. Мы же не читали грузинские источники. И вообще, на тот момент я не понимал, что произошло. В Грузии все было очень быстро. Плюс россияне, как всегда, раскрутили не кровавые итоги этой операции, а то, как Саакашвили ел галстук. Вот это все, что запомнилось из тех событий.

- Может быть. Но лично мне до сих пор стыдно перед грузинами. И за большинство украинцев, и за себя самого. Вяло мы реагировали, на уровне охов и ахов…

- Мне стыдно еще за Чечню. Правда, мне тогда было не так много лет, но я уже учился в институте…Скажу так: мы сейчас потому и огребаем, что в свое время не помогли нашим братьям – чеченцам, грузинам.

- Некоторые считают, что огребаем мы еще и потому, что в 1991-м независимость упала нам в руки слишком запросто: на, бери, уноси сколько хочешь…

- Это была не та свобода. Оценивая теперь события тех годов, я вижу это так: Украина получила независимость от России просто на время. Просто Россия в те годы не могла контролировать Украину: удерживать ее, кормить и т.п. И нас на какое-то время "выбросили". Но попытки вернуть Крым, Украину – не прекращались все эти годы. Те же "ДНР-ЛНР" – это же не в 2014-м году появилось! Были же события 2001 года, 2010 годов, где уже люди ходят с сепаратистскими флагами. Компартия разгоняла эти темы…Все это готовилось долго – и не надо считать нашего врага тупым. Нет, там работают аналитики, которые занимаются нашим вопросом давно и всерьез.

"ЕСЛИ ИМ МЕСЯЦ БУДУТ ВБИВАТЬ ПО ТВ, ЧТО УКРАИНЦЫ - НАШИ БРАТЬЯ, И ВСЕМ НУЖНО СТАТЬ НА КОЛЕНИ И ПЕРЕД НИМИ ИЗВИНИТЬСЯ - ОНИ ВСЕ ВСТАНУТ НА КОЛЕНИ"

- Я пересмотрел много выпусков "Вата-шоу" - и вот на что обратил внимание. В самом начале каждого сеанса связи твои "ватные" собеседники начинают говорить, а ты в это время впитываешь в себя их манеру общения, окружающую их обстановку. И как-то сходу подбираешь верную интонацию.

Вот как это тебе удается?

- (Улыбается. – Е.К.) Знаешь, мне ватники часто пишут, что у меня постановочные видео. Якобы я нанимаю людей, они учат текст и т.п. Мне это, конечно, смешно слушать.

В чем фишка? На самом деле все очень просто: за эти 4 года я практически закончил университет Ватологии. Считай, уже получил бакалавра. Потому что общаюсь с ватой каждый день по нескольку часов. (Сейчас уже меньше, но раньше так и было). Причем долгое время общался сугубо на слух. И поэтому на слух я прекрасно опознаю ложь, агрессию, уловки. Я этого всего столько слышал и видел! Может, это прозвучит хвастливо, но я их всех вижу насквозь. У меня есть несколько показательных видео, из числа самых лучших. В них я "развел" на информацию нескольких российских военных, которые участвовали в войне против Украины, а потом уехали в Сирию. Они мне все, как психологу, рассказали. И после эфира мне зрители скидывают информацию: да, действительно, вот он ВКонтакте, вот его фотографии, с автоматами, в разных горячих точках! И этого россиянина прямо из стрима заносят в "Миротворец".

То есть, глядя на человека, я быстро вникаю в его ход мыслей, понимаю его доход и т.п. Пару ответов – и все становится ясно. Люди ведь похожи друг на друга, и если человек вписывается в какую-то нишу социума, ты уже наперед знаешь, что он будет отвечать на тот или иной вопрос. Мне иногда надоедает играть в эти игры, и я говорю: "Давай сейчас выкинем из нашего разговора 30 минут, я тебя сразу пошлю лесом – и мы не будем терять время".

- Ты ведь был капитаном в одной из полтавских команд КВН. Этот опыт помог тебе в части быстроты мышления и точности реакции? Ведь то, чем ты занимаешься, здорово походит на дуэль.

- КВН вообще по жизни помогает. И мне как капитану КВН помогает в организации – канала (в YouTube. – Е.К.), влиянии на людей. Не буду врать – я умею манипулировать людьми в полезном русле. И это хорошо, что я – за Украину и манипулирую людьми в нужном для Украины направлении (иронично улыбается. – Е.К.)…Ну, и вообще, КВН развивает соображалку – когда, к примеру, ты пытаешься писать какие-то шутки. И ты приобретаешь навыки экспромта – а это вообще самое сложное из того, что может быть. Это не то, что какой-то автор тебе написал, а ты озвучил.

- Общаясь с ватниками, ты досконально изучил все их идиотские мифы об Украине, годами передававшиеся от отца сыну и тиражируемые телеящиком. Расскажи, пожалуйста, о трех самых распространенных. Я вот смотрел, как в половине твоих эфиров ватник начинает общение со слов: "Та ты чо, значит, Бандера, да?"…

- Перечисляю: Украины нет; украинский язык – выдуман, это не что иное, как ополяченный русский. Причем у них как-то органично уживаются тезисы о том, что мы, во-первых, братья, но, во-вторых, – недолюди. И про Бандеру говорят, ты прав. То есть они просто повторяют пропаганду. И, знаешь, я уверен: если им месяц будут вбивать по ТВ, что украинцы – наши братья, и всем нужно стать на колени и перед ними извиняться – они все встанут на колени.

- Да ну, не выдумывай.

- Я тебе говорю! Я им всегда говорю: "Из вас вывели породу людей отрицательной селекции – когда на протяжении 300 лет в людях подавляется право голоса. Они же все такие, я спрашиваю: "Ты на выборы ходишь?" - "Нет, не хожу. А что я могу там решить? Я же один". И таких 140 миллионов!

- Ну, Андрей, справедливости ради скажу, что у нас таких тоже хватает.

- А мы разве не оттуда вышли? Да, у нас то же самое.

- …Ну, не то же. Этого тотального подчинения – куда меньше.

- Это потому что у нас, слава Богу, сильно влияние украинского языка и украинской культуры. Почему "3 украинца – 3 гетмана"? Не оттого, что это плохо; просто у нас каждый по сути – руководитель.

- Индивидуалист.

- Да, но не в том, что ты – никто в серой массе, а в том, что каждый пытается что-то сделать. Кого ни возьми – у каждого участок, огородик, желание что-то построить, куда-то поехать…

- Да, но есть и пословица про "Моя хата з краю"…

- Секунду! Все неправильно понимают эту пословицу. А ведь там есть продолжение: "Моя хата з краю – я першим ворога зустрічаю". Это означает, что герой пословицы – всегда на стреме, защищает остальных. Вот в чем суть! А пословицу эту в советское время обрезали. И вообще, нам все время пытались насаждать: мол, мы – такое стадо, волы в загоне. Миску накидали – и жри себе спокойно.

Но я очень надеюсь, что мы, украинцы, со временем сможем в себе побороть эти пережитки советской и российской империй. Они же – потомки крепостных, понимаешь? А теперь вспомним, что в Украине крепостной строй очень тяжело насаждался и в целом не прижился. Да и был он у нас буквально каких-то 10-15 лет. Ну, может 20. А в России он спокойно просуществовал сотню лет.

- Да, отсюда и эта привычка к подчинению.

- Абсолютно верно. Потому что в СССР…

- …государство все за тебя решало.

- Да! Тебе не надо было ни о чем думать; ты знал, что жизнь твоя распланирована. Ты должен был просто выполнять определенные квесты. И ты знал: закончишь институт – будешь молодым специалистом. Тебя никто не уволит даже если ты будешь полным дебилом… И так по кругу, аж до самой смерти. А государство тебе давало форму в армии, ведомственную квартиру (которая твоей даже не являлась).

И был включен постоянный микс с переселением. Если ты родился в Украине, ты ехал в Казахстан. Если в Казахстане – ехал на Чукотку. Это делалось для того, чтобы максимально ассимилировать население. Вот почему уничтожали украинцев? Почему 3 голодомора были именно в Украине? Потому что такая большая этническая группа с такими креативными навыками – выделялась. Украинцы – хозяйственники, понимаешь? Я, например, считаю, что мы – потомки не козаков. Меня вообще коробит этот навязанный совдепией образ – дескать, украинцы якобы происходят от козацтва. Нет! Мы – земледельцы. И происходим начиная от скифов, черняховской культуры, кимерийцев…Возьми окрестности Полтавы – там огромные скифские поселения!

А россияне – они, в основном, кочевники, потомки племен-собирателей. Может, не столько в антропологическом смысле, сколько в этническом, интеллектуальном. Почему у украинцев хатка побелена, заборчик, все обустроено? Потому что украинцы вели оседлый образ жизни, обрабатывали землю. А россияне – это кочевые племена. И Россия большая: тут нагадил, перешел на другое место. Юрта, шкуру сложил, собрал – и ушел. Им не нужен был оседлый образ жизни, потому хаты и выглядят такими развалинами.

- А как же "Золотое кольцо", Кижи и т.п.? Мне кажется, ты в своей сравнительной конструкции несколько упрощаешь порядок вещей…

- Ну, давай объективно. Так вообще можно взять всю Россию – и начать: а посмотри на Сибирь, как там крепко сибиряки строили! И тому подобное.

Но давай разберемся: а откуда взялись в России все эти мифические сибиряки? А не каторжные ли это, которых высылали с Украины осваивать эту Сибирь? Ну, кто туда по своей воле поедет, скажи мне!

- Сейчас тебе возразят, что ты как наши отдельные восторженные квази-патриоты – перегибаешь палку, утверждая, что все хорошее в этом мире изобретено украинцами. И Иисус Христос был украинцем…

- (Смеется) Нет, ну Черное море по-любому мы выкопали! А когда землю откидывали, получились Кавказские горы!

Ну, хорошо, тогда объясни мне, откуда на Дальнем Востоке есть Зеленый Клин? Это же история: есть данные, что 68% на Дальнем Востоке было украинцев. И пытались организовать там украинскую республику Зеленый Клин. Из-за чего? Откуда там взялись украинцы?

Вот так и по всей Сибири. Освоением нефтяных месторождений кто занимался? Украинцы. Что, казахи там скважины бурили? Нет, украинцы – потому что имели опыт. И был газопровод Дашава-Москва, о котором мало кто помнит. Украина кормила Россию газом – до тех пор, пока не исчерпали это месторождение. А сейчас в Украине продают газ в 3 раза дороже.

"ЕСЛИ БЫ МНЕ ПОЗВОЛИЛИ ЕСЛИ НЕ УПРАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРОЙ, ТО ХОТЯ БЫ КООРДИНИРОВАТЬ И ДАВАТЬ СОВЕТЫ, - ДУМАЮ, ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА У НАС БЫ ТУТ ЛЮДИ ПРОСТО КОЛОНАМИ ХОДИЛИ БЫ С УКРАИНСКИМИ ФЛАГАМИ. ПРИЧЕМ ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ"

- Интересно, каким по счету я задам тебе такой вопрос: ну, почему не ты возглавляешь Министерство информации?

- (С иронией) А что, можно было так? Звали меня туда?

- Ну, это риторический вопрос. Но да, хотелось бы видеть тебя в этой структуре.

- (Вздыхает). Я говорил об этом на Фестивале блогеров, где мы с тобой выступали. И повторю сейчас: честно говоря, я думал, что у руководства сработает мозг и соберут таких как ты, как я, Вольнов, Литовченко, Гудименко…Соберут ребят, которые и так уже много делают для информационной безопасности страны. Соберут – и скажут: ребята, делайте все, как вы и делали – только мы поможем вам с распространением вашей информации. И не будем никак лезть, не будем пытаться влиять.

Ты в курсе, как в Англии появился Скотланд-Ярд? Кого туда набрали первыми?

- Наверное, как в парижской полиции – бывших топ-преступников вроде Видока.

- Да! Набрали тех, кто разбирается в той системе, с которой предстояло бороться. И кто сейчас должен быть в информационной политике, как не люди, которые в ней разбираются?

- А у нас как?

- А у нас подход – как в государстве в целом. Вот с чем у нас в стране самые большие проблемы? С экономикой. У нас нету денег, нифига не работает. Так кого туда нужно взять? Того, кто понимает в экономике и достиг каких-то успехов? Или какого-нибудь Васю с улицы.

Или другой пример: лежит больной на хирургическом столе. И ему говорят: "Выбирайте, кто будет вас оперировать. У нас есть хирург, который учился 10 лет. И есть сторож дядя Коля. Кого вы предпочтете?".

- И ведь то, что ты говоришь, - это простейшая логика. Почему же нельзя допустить ее в практику?

- Мы часто повторяем фразу о том, что каждый должен заниматься своим делом и быть на своем месте. Так вот, я считаю, что мы должны были бы заниматься своим делом – и быть именно в Минсоцполитике. И если бы сейчас мне дали бы возможность если не управлять этой сферой, то хотя бы координировать и давать советы, - думаю, через полгода у нас бы тут люди просто колонами ходили бы с украинскими флагами. Причем по своей инициативе.

Я без копейки денег создал за счет своего "вата-шоу" определенное направление, которое сейчас распространилось и набирает обороты и я не потратил ни копейки! Да еще и умудрился собрать на волонтерстве деньги для армии, не создавая никаких бюрократических структур.

"СЕЙЧАС ОНИ ПОНИМАЮТ, ЧТО ИХ ШАНС ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НАШИХ ВЫБОРАХ. НУЖНО ПРИВЕСТИ ПРОРОССИЙСКУЮ ВЛАСТЬ. ВСЕ РАВНО КОГО – ТОЛЬКО ПРОРОССИЙСКУЮ"

- Мне вот интересно: а ты сталкивался в своих вата-батлах с людьми, которые были бы тебе интеллектуальной ровней?

- Я тебе отвечу. Мне об этом постоянно пишут: "Что ж ты не выкладываешь те видео, где тебя порвали?"

- Ну-ну, и что ты отвечаешь?

- А мой козырь в том, что я играю на стороне Добра и на стороне Правды. За мной просто правда. Что бы ни сказал мой оппонент – он всегда будет в невыгодном положении. Потому что он в основном врет; он опирается на ложь, на убийства, на оправдании своих злодейств. Вот, оккупировали они Крым – и твердят: нет, там был референдум, и т.п…Я говорю: да не нужно моего мнения; достаточно того, что весь мир объявил вас изгоями и наложил на вас санкции.

- А что они отвечают?

- А у них сейчас любимая тема: да эти санкции были всегда; нас просто не любят, потому что мы великие…

Я к чему веду? По воскресеньям у меня прямой эфир: 4 часа безо всяких купюр, без вырезаний. Я вообще никогда ничего не вырезаю: беру разговоры – и выкладываю.

- А выходят на тебя люди, которые знают, кто ты?

- В последнее время – просто повально. Вот, был недавно в выходные стрим. И ко мне пришли четыре плакальщицы, как я их называю. Абсолютно подготовленные люди, которые специально меня искали. И риторика такая: в Кемерово дети сгорели из-за Вольнова (украинский пранкер, сделавший несколько провокационных звонков по следам кемеровской истории. – Е.К.), а из-за меня – война, чтоб ты знал.

- Так ты, оказывается, разжигатель войны?

- Да, и, по их словам, если бы не было таких, как я (которые разжигают ненависть к оккупантам), то украинцы уже простили бы россиян.

Скажи, класс? Я им отвечаю: подождите, так война в 2014 из-за того и началась, что я вам в 2018 говорю, что вы оккупанты? Они говорят: ну, да, как-то так выходит…

И у них это нормально все в голове складывается, понимаешь? И этот стрим был очень показательным: они сейчас ходят, чтобы меня дискредитировать. Были такие вбросы: мол, Андрей, спасибо за тот тепловизор, который ты поставил в войска. Мы его уже выкупили – и он теперь служит "ДНР". Можем и серийный номер сказать!

- Ого! А ты им что?

- А я им говорю: а какой серийный номер? Он называет. Я говорю: серийные номера все заканчиваются на одну цифру. Так что, ребята, хороший говно-вопрос, но – нет. И они такие: ах, черт, не получилось…

- Еще какие вбросы по тебе делают?

- Один господин настойчиво мне доказывал, что я не имею права высказываться за всех. Мол, такого мнения, что все украинцы ненавидят россиян за то, что они сделали, - нет. Это я просто навязываю свое мнение.

Я ему прямо в эфире говорю: подождите, так я признан лучшим блогером 2017 года. И как минимум мои подписчики делегировали меня, чтобы сказать, что вы – оккупанты.

Он говорит: ну, подписчики – это неважно…И тут идет реакция моих зрителей. Сейчас там уже более 1,5 тысяч комментариев. Люди прямо пишут: я, такой-то такой-то, со всей своей семьей, делегирую Андрею Полтаве право говорить за меня россиянам о том, что они – оккупанты. Ну, там и матюками есть, и все остальное…

- Еще как-то дискредитировать тебя пытались?

- Ну, как – у них же примитивное мышление. И они там: ты жирный, ты толстый, ты потный, твоя жена…Ну, то есть такие нападки, которые я вообще не воспринимаю (смеется. – Е.К.). Вспомнил! Шарий вообще сказал: смотрите, как у него сильно носки натянуты…

- О да, это пример тончайшего психологического проникновения. Самое интересное вот что: вот если бы ты был пророссийским блогером, то в твоей внешности немедленно нашли бы массу симпатичных черт. Ну, например, не жирный, а мощный и сильный – настоящий сибиряк. Не провокатор, а брат-славянин. И все в том же духе.

- Да-да: красавчик, крупный парень! Да, однозначно, так и было бы.

- То есть наезды довольно бесхитростные. Скажи, а прямые угрозы тебе поступают?

- Да, конечно, еще с 2014 года, когда они нашли обо мне полностью все данные – вплоть до идентификационного кода. Даже сейчас продолжают постить мой адрес, фамилию, данные моих родственников (даже тех, кто умер). Сейчас особо много угроз следующего характера: недолго вам, укропам, осталось; Украина вернется к России, мы все равно будем дружить. А вас будут вешать на столбах свои же.

- Живущий сейчас в Эстонии Артемий Троицкий рассказывал мне в интервью похожие вещи про то, как в 2014 местные таксисты-россияне с мечтательным выражением предрекали: "Ничего, скоро Путин придет – и завоюет всю вашу Прибалтику!". Потом, правда, стали грустнеть, и пророчества прекратились…

- Да-да-да, до россиян уже дошло, что никаким военным путем они Украину уже не смогут одолеть. И тот момент в 2014 году, когда у них реально был шанс вторгнуться и захватить Украину, они потеряли.

- Ну, не все так думают. Помню, один из твоих "ватных" собеседников говорил тебе: "Чувак, та неужели ты думаешь, что если бы Россия реально бы хотела, вы бы устояли?".

- Это у них любимая тема. А с другой стороны, они реально видят, что их доходы сильно упали, пенсионный возраст повышается; фонды они попроедали; в холодильнике пустеет – и пр. И они понимают, что все это из-за нас. Вот еще из-за чего у них теперь ненависть к нам. То есть совершенно неправильная причинно-следственная связь: они не себя винят в своих проблемах, а нас винят в том, что мы им не подчинились.

И сейчас они понимают, что их шанс заключается в наших выборах. Нужно привести пророссийскую власть. Все равно кого – только пророссийскую. Или того, кем можно будет манипулировать. И я хочу, чтобы украинцы это понимали: в первый же день, когда придет какая-нибудь мифическая Юля или кто-нибудь еще пророссийский – в тот же день все бойцы АТО будут объявлены преступниками, которые убивали свой народ. Я, понятно, буду на березе висеть. И не будет никакого безвиза вообще.

- Тут ты передергиваешь: ну, прямо уж так на березе…Юлия Владимировна в нашем политическом цирке уже давно и точно понимает, чего не надо делать.

- Ну, я просто сжал временные рамки для максимального эффекта. Вспомни Майдан 2004 года: чем он закончился? Пришла Юля и сказала: всем спасибо и до свидания. И они сели на те же потоки, и ничего не изменилось.

- Ну, это как сказать. Юлия Владимировна на том Майдане была одной из ключевых фигур.

- Притершихся было много, понимаешь? Она же сейчас тоже говорит, что только благодаря ее талантам…Приписывает себе результаты.

"НА САМОМ ДЕЛЕ Я ПОКАЗЫВАЮ АДЕКВАТНЫХ РОССИЯН. РАНЬШЕ ЗАКРЫВАЛ ИМ ЛИЦО И МЕНЯЛ ГОЛОС – ЧТОБЫ НЕ ПОДСТАВЛЯТЬ. А СЕЙЧАС НЕКОТОРЫЕ ЗАХОДЯТ, УЖЕ ЗНАЯ, КТО Я ТАКОЙ. И ГОВОРЯТ: "АНДРЕЙ, МЕНЯ НЕ ПОКАЗЫВАЙ, ТЫ ДЕЛАЕШЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО, УДАЧИ!"

- На Форуме блогеров ты сказал такую фразу: "Многие считают, что я делаю "Вата-шоу", чтобы переубедить россиян, но это не так. Переубеждать их не имеет смысла". Помню, как многие в зале удивились, услышав такое.

Скажи мне тогда: а для чего ты это делаешь?

- (Улыбается. – Е.К.) Я же говорю: в 2014 году я действительно пытался их переубедить. Но где-то уже к 2015 понял, что россияне и так все прекрасно понимают. И сейчас в моих видео я просто пытаюсь показать украинцам, что как раз потуги кого-то переучить – это сизифов труд. Я не смог переучить ни одного ватника, они бесполезны! И вообще, по статистике, среди зрителей моего канала лишь 7% россиян. Остальные в основном Украина (порядка 80%) и другие страны.

Моя задача – показать, как русские выглядят на самом деле. Многие украинцы в Крыму, на Донбассе повелись на Россию, которая в телевизоре. Помнишь, этот мем: "хотели в Россию, которая в телевизоре – а попали в Россию из реальности".

Чем интересны эти эфиры, люди не понимают, что их записывают, и не знают, что происходит. В последний раз у меня была семья из какого-то небольшого российского городка. Их там четверо, и вот они рассказывают, как ездят в Крым работать; какая у них маленькая зарплата, пенсия. Что у них город сейчас переименовывают в поселок – деградация идет.

И вот все это хорошо видно: как бедно они живут, как рассказывают о себе. Вот это все нужно показывать.

- Но есть же люди, которые соглашаются с тобой; говорят: "Черт, а я этого и не знал". Ты не боишься подставить этих людей?

- Мне говорят: а почему ты не показываешь адекватных? На самом деле я показываю адекватных. Раньше я закрывал им лицо и менял голос – ну, чтобы не подставлять. А сейчас некоторые заходят, уже зная, кто я такой, и говорят: "Андрей, меня не показывай, ты делаешь все правильно, удачи!".

- Это те самые пресловутые 10% оппозиции Путину?

- Думаю, что и меньше. Но они появляются в прямых трансляциях, откуда ничего вырезать невозможно.

- Напоследок от имени многих читателей попрошу тебя дать практический совет. Многие украинцы этим летом едут отдыхать за рубеж. Там они часто пересекаются с российскими туристами во всем их буйном великолепии. Как посоветуешь себя вести?

- Кто-то мне рассказывал, что на одном курорте россиян отселили на отдельный пляж, в отдельную резервацию. Чтобы их украинцы не щемили (смеется. – Е.К.)

Как себя вести? Все зависит от того, кого на этот момент будет больше. Если на двух украинцев придется 10 россиян, то, конечно, не нужно рисковать своей жизнью. Потому что мы имеем дело с агрессивными животными – плохо образованными, с отсутствующими этикой и моралью. Поэтому не надо рисковать и пытаться что-то доказать. Это нам не нужно.

Вообще, прямой конфронтацией ничего не докажешь. Достаточно просто снять потом на видео как они пьяные будут лежать и рыгать в бассейн. И выложить это в Интернет, показать: вот это русский мир на выезде. Вот это будет намного эффективней.

- Но еще лучше, когда русских туристов на зарубежных курортах нет вообще.

- Конечно. Я в последнее время люблю напоминать россиянам, что сейчас уже есть постоянные туры для иностранцев в "No Russia".

- Серьезно? Это что такое?

- Это когда выбираются отели, в которых нет русских. И люди туда едут просто, чтобы "русского мира" там не было.

Евгений Кузьменко, "Цензор.НЕТ"