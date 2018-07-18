По его словам, в России падает рейтинг Путина и, скорее всего, Кремль будет вынужден предпринять новый агрессивный демарш на международной арене, чтобы ослабить недовольство граждан своей внутренней политикой. Эксперт считает, что наиболее безопасная и выгодная цель – Беларусь.

"Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс этой страны. Недаром о такой угрозе недавно проговорился и сам Лукашенко. Сделать это Путину будет совсем нетрудно. За Лукашенко не вступится никто: ни население, ни собственные, инфильтрованные российскими агентами силовые структуры, ни Запад (для которого он — "последний диктатор Европы"). Более того, как говорят хорошо информированные люди, у российских властей есть компромат на Лукашенко, содержащий в т.ч. доказательства его персональной ответственности за похищения и убийства белорусских оппозиционеров", – объяснил Эйдман и добавил, что в Беларуси Путин популярней Лукашенко.

Он считает, что Путин использует опыт Гитлера, который поставил руководству Чехии ультиматум перед захватом. Так и в случае с Лукашенко – сначала будет серьезный разговор в Москве, а в это время наготове уже будут печально известные в Украине "зеленые человечки".

"Он вызовет Лукашенко на переговоры и, потрясая компроматом, поставит ему ультиматум с требованием подписать договор об аншлюсе с Россией. Если "Батька" заартачится, его просто интернируют в Москве, а путинская агентура в белорусских силовых и госструктурах за это время с помощью российских "зеленых человечков" совершит переворот. Затем стандартный срежиссированный "референдум" и договор о "вступлении Белоруссии в Российскую Федерацию на правах субъекта с особым статусом" (Конституцию РФ изменить недолго). А дальше — новая урапатриотическая вакханалия. Все претензии к власти забыты. Путин – опять герой, победитель, "объединивший два братских народа и возродивший Россию в исторических границах", – написал Эйдман.

Ранее белорусский политолог Алесь Лагвинец рассказывал, Путин недоволен Лукашенко и независимостью Беларуси. По его словам, прагматическая дружба Лукашенко с Украиной раздражает Москву и Москва после завершения чемпионата мира по футболу решило устроить себе очередную внешнюю победу.

Как рассказывал в интервью белорусский оппозиционер Виталий Рымашевский, Лукашенко понимает угрозу, исходящую от Путина. Белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия считает, что Минск сейчас пытается отмежеваться от РФ, но это очень нелегко.

Источник: "Сегодня"