Як впровадити в Україні аргентинський досвід розвитку дитячого футболу Кардинальна відмінність освітніх систем дитячого футболу Аргентини з Україною в масштабності і масовій залученісті (в аргентинському FAFI 600 дитячих клубів). Як же досягти аналогічних результатів у нас.

За чисельністю населення Аргентина (44 млн. людей) мало відрізняється від нашої країни. Однак щороку тисячі латиноамериканських футболістів займають основні позиції в відомих європейських клубах, а наших професійних спортсменів недостатньо навіть для своїх 12-ти команд Прем'єр-ліги.

Шанс для кожного

Важлива відмінність аргентинської спортивної доктрини – шанс для кожної дитини стати футболістом. Там немає початкового відбору. На кожен курс, починаючи з п'яти років, набираються всі бажаючі. Навіть явно неспортивні діти займаються в оздоровчих групах, і між ними проводяться змагання.

Всі футболісти змагаються з 7 років (дитячі групи поділяються на 8 зон з 7 до 13 років) і судять їх професійні досвідчені арбітри. І все це тому, що футбол в Аргентині – не спорт, а сенс життя, практично релігія.

Адже для багатьох аргентинців професійний футбол – можливість стати на злочинцем, а успішною, незалежною і фінансово забезпеченою людиною. Ось чому 90% хлопчиків проходять футбольну систему навчання.

Це стає можливим завдяки безкоштовній роботі шкільних тренерів, символічній плати за навчання, покликаній не прибуток забезпечити, а покрити витрати на оренду залу, компослуги та участь в змаганнях.

Професійний спорт з 12 років

До 7 років хлопчиків навчають поводженню з м’ячем, комбінаціям, кожному ставлять техніку, готуючи протягом двох років психологічно і фізично до змагань. Уже в 12 років футболістів пильно вивчають тренери місцевих і світових клубів, вибираючи найбільш перспективних.

Тобто в 7 років аргентинець вже живе мрією стати відомим європейським футболістом та всю юність рухається до цієї мети. У той час, як наші хлопці таке рішення приймають тільки після середньої школи.

Переймаючи футбольний досвід

Найголовніше, чого можна навчитися в аргентинців, масової залученості. Для українських дітей всюди, а не тільки у великих містах, необхідно будувати стадіони зі штучним покриттям, відкривати спортивні школи, закуповувати в інтернет-магазині спортивного одягу футбольну форму, взуття та м'ячі.

Коли у кожної української дитини буде шанс стати професійним футболістом, тоді і у нас виросте безліч спортсменів європейського рівня.

®