7 августа в истории 7 августа празднуют День Ангела, Александр, Анна, Ираида, Макар, Николай.

Знаменательные события

1782 - на Сенатской площади в Санкт-Петербурге открыт памятник Петру I "Медный всадник"

1803 - началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева»

1840 - в Британии детям запретили осваивать профессию трубочистов

1858 - город Оттава выбран английской королевой Викторией в качестве столицы Канады

1870 - Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас…»

1876 - Мата Хари танцовщица и куртизанка голландского происхождения, известная шпионка

1899 - французский капитан Альфред Дрейфус повторно приговорен к пожизненному заключению

1911 - Виктор Дмитриевич Елизаров, украинский архитектор

1918 - Украинской Державой и Областью Войска Донского был подписан договор о границах

1932 - в СССР принят печально известный "закон о трёх колосках": по этому закону введена смертная казнь за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах

1941 - летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран

1960 - революционный лидер Кубы Фидель Кастро объявил о национализации всех американских предприятий

1960 - африканское государство Кот-д’Ивуар провозгласил независимость от Франции

1968 - толпа демонстрантов в Лондоне забросала камнями посольство СССР (участники пикета выражали протест против притеснений украинских поэтов и писателей)

1985 - медийная корпорация Би-би-си отказалась показать документальный фильм о событиях в Северной Ирландии, в ответ на это британские журналисты провели однодневную забастовку

1987 - американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию

1988 - австралийский медийный магнат Руперт Мердок увеличивает свою империю и покупает самый массовый американский журнал "TV Guide"

1990 - ООН ввела экономические санкции против Ирака, это был ответ на агрессию Ирака против Кувейта

1993 - в Лондоне часть королевского Букингемского дворца открылась для туристов

1998 - совершены теракты против посольств США в Кении и Танзании (погибло около 250 и ранено более 4000 человек), ответственность взяла на себя "Исламская армия освобождения святых мест"

2000 – японцы изобрели водородный автомобиль

2008 – начало войны в Южной Осетии

7 августа родились

1560 - венгерская графиня Елизавета Батори (внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самый массовый убийца: умертвила более 600 девушек с целью получения их крови, которую использовала во время купания, чтобы омолодиться)

1819 - Пантелеймон Александрович Кулиш, знаменитый украинский писатель, этнограф и историк

1859 - российский архитектор Фёдор Шехтель (принадлежит к числу крупнейших зодчих рубежа XIX—XX столетий)

1867 - немецкий художник-экспрессионист Эмиль Нольде

1920 - Степан Филиппович Бевзенко, украинский языковед, педагог, ученый

1942 - актёр и продюсер Тобин Белл (сыграл роль Джона Крамера в культовой серии фильмов "Пила")

1947 - народная артистка СССР и певица София Ротару

1954 - известный российский футболист и футбольный тренер Валерий Газзаев

1960 - американский актёр Дэвид Духовны (исполнил роль агента Малдера в культовом сериале "Секретные материалы").

1962 - квебекский певец и актер Брюно Пельтье

1966 - основатель Википедии Джимми Уэйлс

1975 - знаменитая голливудская актриса, Шарлиз Терон (в ее честь заложена Звезда на Голливудском Бульваре)

1982 – Яна Клочкова, многократная олимпийская чемпионка по плаванью, Герой Украины

Умерли 7 августа

1106 - Генрих IV, император Священной Римской Империи

1680 – Иван Сирко, кошевой атаман

1729 - Томас Ньюкомен английский изобретатель

1834 - Жозеф Мари Жаккар французский ткач и изобретатель

1893 - Альфредо Каталани итальянский композитор

1921 - Александр Блок русский поэт Серебряного века

1938 - Константин Станиславский русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, Народный артист СССР

1941 - Рабиндранат Тагор индийский писатель и общественный деятель, Нобелевский лауреат

1987 - Анатолий Папанов советский актер театра и кино, Народный артист СССР

2005 - Михаил Евдокимов советский артист эстрады, актер, Заслуженный артист РФ, государственный деятель.