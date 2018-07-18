Записаться к врачу или на диагностику теперь можно онлайн В каждом городе Украины есть профессиональные специалисты в разных сферах медицины. Как попасть к ним на прием? Как находясь в Сумах, записаться к врачу в Киеве или Харькове? Решение есть! Нужно воспользоваться онлайн-сервисом.

Абсолютно бесплатно в Сумах, Киеве, Харькове, Полтаве, Одессе, Львове – в 22 городах нашей страны вы можете воспользоваться онлайн-сервисом, чтобы записаться к медикам – профильным специалистам или на диагностику организма.

Интернет-возможности

На сайте likarni вы найдете высококвалифицированных врачей, их фото, описание болезней, которые они лечат, краткое портфолио, номера телефонов и адрес медцентра, а также узнаете стоимость консультационного приема в частной клинике. Например, в Сумах можно записаться к 117 медикам.

Диагностику организма можно пройти как в медицинском центре, так и на дому (некоторые виды). Цены указываются для обоих случаев. Кроме того, вам сразу будет предложен весь список лечебных учреждений, которые предоставляют эти услуги с часами работы, прайсом и рейтингом, создающимся по отзывам пациентов.

Отдельно можно увидеть, какие клиники есть в городе, и весь список их услуг. Особым преимуществом онлайн-сервиса является возможность узнать обо всех акциях и скидках, не покидая своего дома или офиса.

Пациент и болезнь

Интернет-сайт очень удобен тем, что зная свою болезнь, вы сразу же можете получить консультацию. Подробная, написанная простым языком статья на страничке сайта, расскажет вам все о заболевании: симптомы, фото, причины, лечение, профилактические меры, какие заболевания могут ее сопровождать.

А самое главное, сайт сразу же укажет медицинские учреждения, в которых есть нужные врачи и диагностика. Не нужно искать по всему интернету, вся информация в одном месте по 464 болезням.

Дополнительно на сайте есть блок статей на такие медицинские темы, как детские, мужские и женские заболевания, дерматология и аллергология, кардиология и косметология, неврология и многие другие.

Из профессиональных статей вы узнаете, какие проводятся исследования, что врачи думают о нетрадиционной медицине, что нужно знать пациентам, как оказывать первую медицинскую помощь.

А еще можно через электронную почту задать вопрос акушеру и гинекологу, эндокринологу и вертебрологу, психологу и офтальмологу, онкологу и отоларингологу, терапевту, гастроэнтерологу и семейному врачу.

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