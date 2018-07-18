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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:1066

Минздрав утвердил новый перечень бесплатных и дешевых медпрепаратов

Чтобы попасть в список бесплатных для украинцев препаратов иностранные компании существенно снизили цены, утверждают в Минздраве. В 2018 году на программу Доступные лекарства выделили миллиард гривен.

Министерство здравоохранения утвердило новый перечень препаратов программы Доступные лекарства. В обновленный реестр вошло 261 лекарств, сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 7 августа.

Отмечается, что теперь 59 препаратов пациенты смогут получать бесплатно. Ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 из них были бесплатны.

"В прошлом полугодии пациенты могли получить около 10 млн упаковок, а в течение следующих шести месяцев их количество составит более 14 млн", – говорится в сообщении.

Со списком лекарств можно ознакомиться здесь. В числе бесплатных препаратов включены не только лекарства украинских производителей, но и иностранных компаний.

Так, чтобы попасть в список бесплатных для украинцев препаратов словенская компания КРКА снизила цену почти на 72%. Цены снизили также компании Orion (Финляндия) и AstraZeneca (Швеция). В среднем цены на препараты программы снизились почти на 7%.

Напомним, программа Доступные лекарства начала действовать в Украине в апреле 2017 года. В прошлом году из бюджета на ее реализацию выделили 700 млн гривен, а в 2018 – предусмотрен 1 млрд гривен.

Чтобы получить препараты по этой программе, нужно получить у врача рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить лекарства бесплатно или со существенной скидкой. В программе участвует около восьми тысяч аптек.

Ранее АМКУ оштрафовал четыре фармкомпании за завышенные цены на лекарства. Сумма штрафа превысила 18 млн гривен. 

Источник: "Корреспондент"

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