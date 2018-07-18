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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:4469

Почему в Украине официально нет билетов на востребованные поезда

В разгар сезона отпусков для туристов практически невозможно выехать в популярных направлениях – на юг или запад Украины. Билетов на поезда нет ни в кассах, ни в интернете – даже в первый день продаж. Свободные места исчезают из продажи, не успев появиться, жалуются пассажиры

Пассажиры жалуются, что этот ажиотаж искусственный - работает вокзальная мафия. Оксана попыталась забронировать билеты онлайн за 45 дней до начала отпуска. Охоту начала за пять минут до старта продаж, но билетов не оказалось. О похожих случаях в комментариях на официальной странице "Укрзализныци" сообщают сотни пассажиров.

Журналисты решили выяснить, куда исчезают билеты. По легенде, корреспонденту нужны билеты во Львов – сразу четыре, для компании. За покупкой отправились на вокзал. В кассе ожидаемо сообщили, что билетов до Львова нет – ни на дату, о которой просили, ни на следующий день. но, как только корреспондент отошел от кассы, к нему обратилась женщина с заманчивым предложением – оформить билеты дороже, чем они продаются в кассе. При чем сразу с фамилией покупателя. Выяснить у перекупщицы, как именно работает эта схема, не удалось – "предприимчивую" даму спугнули.

Эксперт общественной организации "Европатруль" Вячеслав Коновалов уверяет, что в результате пассажиры переплачивают за билет от 30 до 100%. Как работает система онлайн-бронирования, и действительно создается искусственный дефицит, "Укрзализныця" не отвечает уже неделю. 

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснял, зачем в Украине повышают цены на ж/д билеты. Глава профильного министерства настаивает, что обслуживание в украинских поездах должно стать более качественным.

Источник: segodnya.ua

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