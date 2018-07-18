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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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8 августа в истории

Именинники 8 августа – Игнатий, Моисей, Прасковья, Сергей, Федор.

Международный день альпинизма (День альпиниста)
Всемирный день кошек
День войск связи
Международный день офтальмологии

Знаменательные события

1570 - Сен-Жерменским договором прекращена третья религиозная война между католиками и гугенотами во Франции
1588 - в ходе Англо-испанской войны английский флот нанес сокрушительный удар испанской «Непобедимой армаде»
1815 - Наполеон Бонапарт был отправлен в ссылку на остров Святой Елены
1832 - сын баварского короля принц Отто провозглашён королём Греции
1899 - американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник
1900 - учрежден Кубок Дэвиса

1917 - большевики собрались на VI съезде партии и взяли курс на вооружённое восстание
1924 - в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия
1935 - политический, государственный и военный деятель нацистской Германии Герман Геринг получил в свое ведение новую индустрию Германии - телевидение
1955 - СССР и Румыния начали экпортировать в Египет нефть в обмен на хлопок
1962 - из Англии был выслан в США лидер нацистов Джордж Рокуэлл
1966 - началась культурная революция в Китае
1974 - президент США Ричард Никсон подал в отставку в связи с Уотергейтским скандалом
1985 - начался вывод советских войск из Афганистана

2000 - в Москве совершен террористический акт в подземном переходе под Пушкинской площадью, пострадали около 100  человек, погибли 18
2000 - прорыв в генетике: учёные Великобритании, США и Италии объявили о начале опытов по клонированию человека
2008 – под предлогом  защиты русского населения в Южной Осетии, началась агрессия России против суверенной Грузии
2008 - открылись XXIX летние Олимпийские игры в Пекине (Китай)

8 августа родились

1602 - Жиль Роберваль, французский математик, астроном и физик  
1819 - Пантелеймон Кулиш,  создатель одной из ранних версий украинского алфавита, украинский писатель, был членом Кирилло-Мефодиевского братства, написал известные романы "Чёрная Рада", "Украина"
1849 - Вера Засулич, русская революционерка и писательница

1877 - Александр Ханжонков,  русский предприниматель, один из пионеров российской кинопромышленности
1901 - американский физик, лауреат Нобелевской премии Эрнест Орландо Лоуренс
1905 - Андре Жоливе, французский композитор

1921 - Герасимов Иван Александрович, украинский политик, генерал армии
1927 - Святослав Федоров советский и российский офтальмолог, глазной микрохирург

1931 - Роджер Пенроуз,  английский физик, автор теории твисторов.
1937 - Дастин Хоффман, гениальный американский киноактёр, обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" (известные фильмы: "Человек дождя", "Тутси")
1943 - Юлий Гусман, советский и российский кинорежиссер, теле и радиоведущий, основатель премии «Ника»
1945 - правительство Союза Советских Социалистических Республик объявило войну Японии, разорвало Японско-Советский пакт о нейтралитете и начало введение войск в Манчжурию

1948 - Светлана Савицкая,  советский космонавт, вторая женщина-космонавт в мире, общественный деятель 1951 - Станислав Садальский,  российский актер театра и кино, телеведущий, Заслуженный артист РСФСР 1953 - Виктор Авилов советский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России
1981 - Роджер Федерер,  швейцарский теннисист, первая ракетка мира по рейтингу ATP, абсолютный рекордсмен по сумме призовых за карьеру.
1986 - Бондаренко Екатерина, украинская теннисистка, заслуженный мастер спорта Владимировна (тренируется под руководством матери)

Умерли 8 августа

 1588 - Алонсо Санчес испанский художник-портретист

1828 - Карл Петер Тунберг шведский ученый-натуралист

1900 – Эмиль Шкода, чешский технолог, основатель машиностроительного завода в  Пльзени 

 1914 - Александр Дмитриевич Гай, украинский актер театра и кино, мастер художественного слова, педагог

1940 - Джонни Доддс американский кларнетист, джазовый музыкант

 1945 - Яков Протазанов советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа 1947 - Антон Деникин русский военачальник, «белый» генерал

 1949 - Иван Поддубный русский борец, атлет, заслуженный артист РСФСР и Заслуженный мастер спорта 1991 - Иван Кожедуб советский военный летчик и военный деятель, Маршал авиации

1994 - Леонид Леонов русский писатель, классик советской литературы

 2000 - Анатолий Ромашин советский актер и режиссер, Народный артист РСФСР. 

Общество День кошек
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