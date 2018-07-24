Зкс-замглавы Генштаба ВСУ: новый план Путина по захвату Украины

— В экспертной среде говорят, что с осени Россия начнет реализацию плана по дестабилизации ситуации в Украине. Действительно ли все начнется уже с сентября месяца, или сценарий будет запущен ближе к выборам?

— Я считаю, что реализация такого плана уже началась. В Кремле видят, что военным способом пытаться завоевать Украину очень дорого. Это не только сложно с экономической точки зрения, Москва несет много имиджевых потерь. Россия выбирает план политического влияния на Украину. Конечная цель Владимира Путина — появление на Банковой пророссийского президента и заход в Верховную Раду лояльно настроенных к РФ депутатов. Мы уже видим признаки активизации некой 5-й колонны: выдвигают свои кандидатуры откровенно пророссийские политики, появляются целые объединения.

— Какими методами Кремль будет добиваться своих целей в Украине?

— Война на Донбассе обходится сейчас России в 1 млрд евро в год. Спонсорство пророссийских сил в Украине объективно будет стоить дешевле.

— Будет ли использован военный рычаг давления на Киев?

— По моему мнению, Россия не пойдет сейчас на масштабное обострение. Ей выгоднее проплатить своего кандидата в президенты, а не снова устраивать массовую бойню. Но угроза моментального обострения остается всегда. Там десятки тысяч боевиков и фактически открытая граница.

— Тем временем силовики Путина берут под контроль Азовское море…

— Россия использует юридические нюансы, чтобы наносить урон украинской экономике. Азовское море, согласно заключенному еще при СССР договору, является внутренним. Россия не хочет менять его статус, устраивая различные провокации с задержаниями и досмотрами судов в этой акватории. Сперва был построен Керченский мост, из-за которого в украинские порты не могут зайти крупные суда. Весной РФ начала задерживать украинские и иностранные суда, нанося серьезные убытки. Уже задержали более 160 судов. Простой судна стоит немалых денег, помимо того срываются сроки доставки грузов.

— При этом Россия усилила свою военную группировку вблизи Крыма…

— Сейчас в Азовском море находится около 60 военных кораблей РФ, по большей части катеров. Они оснащены артиллерийским, ракетно-артиллерийским оружием, в том числе крылатыми ракетами типа «Калибр», которыми Россия наносила удары из Каспийского моря по Сирии. Туда же переброшены десантные корабли. Украина за это время спустила на воду шесть кораблей типа «Гюрза», этого мало.

— Как Украине в сложившейся ситуации отвечать на действия России в Азовском море?

— Украина должна собирать доказательную базу и идти в международные суды. Там показать конкретно, какие убытки мы понесли из-за строительства моста из РФ в Крым, сколько теряем денег сейчас из-за постоянных задержек. В нашем случае только так. Судиться и добиваться выплаты компенсаций.

Украина готова к изменению статуса Азовского моря. Но Россия не согласится на такой шаг, поскольку, помимо прочего, в случае разделения моря туда смогут заходить корабли НАТО.

— Некоторые эксперты предупреждают об угрозе наступления России из Крыма на Херсонскую область. Насколько вероятен такой сценарий?

— Ситуация в Крыму постоянно ухудшается. Отсутствие воды накаляет обстановку на полуострове. В Москве постоянно разрабатывают планы по захвату Украины или отдельных ее частей, как это было в Крыму в 2014 году. Уверен, у России уже есть готовый план захвата Херсонской области, однако Украина о таких угрозах знает и готовится дать адекватный ответ.

В случае любой военной провокации России Украина должна быть готова эффективно ответить. Войска НАТО за нас воевать не будут, это надо понимать. Они максимум могут поугрожать, но отражать очередной акт агрессии будем мы сами.

Источник: fakty.ua