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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 19:4364

Основной продукт в Украине подорожает на 30%

Осенью в Украине подорожает хлеб - стоимость обычного батона может вырасти на 3-5 грн. Причин тому сразу несколько, в частности, аграрии сетуют на сложные погодные условия. Сколько будет стоит хлеб осенью 2018 года и чего ждать украинцам - в материале

Стоимость хлеба в разных регионах отличается. В целом это связано как с конкуренцией местных производителей, так и с географическими особенностями конкретной области. В 2018 году из-за дождливой погоды фактически во всех регионах Украины аграрии столкнулись с неурожаем. Руководители крупных компаний заранее предупредили - уже осенью 2018 года цены на хлеб побьют новые рекорды. 

Как пояснил директор компании “Агро-Центр” Дмитрий Соломчук, это одна из основных причин подорожания хлеба в Украине. “Он поднимется в цене в ближайшие две недели. Минимальное подорожание будет на 25-30%. Проблема плохого урожая - общемировая. Погодные условия в Украине были сложные, экспортные цены выросли. Если взять восточную Украину, то урожай был маленьким, западная часть страны же пострадала от обильного дождя”, - объясняет Соломчук.

При этом аграрий сетует и на новые виды хлебобулочных изделий, которые постепенно вытесняют привычный батон. Как показывает статистика, украинцы стали меньше есть обычного хлеба. 

“Нужно смотреть конкретно на регионы. Очень большая конкуренция в отдельных областях, а сам спрос на хлеб очень упал. Новые тенденции в отношении хлебопродукта влияют на рынок. Сейчас модно есть гречаный хлеб, чиабатту, крафтовый хлеб, дорогую выпечку”, - уверяет Соломчук.

Сколько будет стоит хлеб

Опрошенные аграрии сошлись во мнении, что осенью цена на хлеб для украинцев возрастет. Ожидается, что средняя стоимость привычного украинского батона составит около 15 грн за буханку.


Экономика
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