Основной продукт в Украине подорожает на 30%

Кроме того, подорожание хлеба будет вызвано дорогой мукой.
“Мука за 2 недели подорожала, была 6,20 грн, а сейчас 7,50 грн. В ближайшее время может еще подорожать, некоторые производители называют цифру 9,90 грн за килограмм”, - сказал аграрий и добавил, что сейчас крупные предприятия в аграрном секторе чувствуют проблемы из-за массового оттока рабочей силы в Европу.
Ранее Национальный Банк уже предупреждал, что в результате колоссальных масштабов трудовой миграции в Украине могут сильно подняться цены и замедлится экономический рост.
Более сдержано ситуацию оценил совладелец компании “Нибулон”, народный депутат от Блока Петра Порошенко Андрей Вадатурский. Он уверен, что масштабного подорожания не будет.
“В мае цена на пшеницу в порту была 205 долларов за тонну. В июне-июле цена упала до 190 долларов. Сегодня приблизительно 218-220. То есть цена плавает в районе 10%, что является нормальным, сезонным для рынка, где главные факторы - погода и политика”, - пояснил в комментарии Вадатурский.
Сколько будет стоит хлеб
Опрошенные аграрии сошлись во мнении, что осенью цена на хлеб для украинцев возрастет. Ожидается, что средняя стоимость привычного украинского батона составит около 15 грн за буханку.
“Самый дешевый социальный хлеб будет стоить 9,50 - 10 грн. На 3-4 грн в среднем поднимется стоимость обычного хлеба… Аграриям будет тяжело в этой сумасшедшей конкуренции, многие не выдержат. Или перейдут на модные производства хлеба, где покупателям не важна цена, или будет конкуренция с маленькой прибылью”, - считает Дмитрий Соломчук.
А вот народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Мушак уверен, подорожание будет существенно ниже, чем заявленные 30%.
“Себестоимость зерна - 30% стоимости хлеба… В общем, подорожание будет, но отнюдь не 30-35%, а меньше. В случае с дорогим хлебом, то подорожания тут не чувствуется”, - прокомментировал ситуацию нардеп.
Глава Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич подчеркнул, что повышение стоимости хлеба будет, но постепенное.
“Повышение будет на 30-35% до середины следующего года, не одномоментно. А так подорожание уже происходит. Будет продолжаться на протяжении года, ежемесячно в среднем на 4-5%. Единственное, что до конца года может быть рост в границах 10%, а после Нового года будет более плавно”, - считает Томич.
Стоит отметить, что с осени также ожидается рост цен на фрукты и овощи. По подсчетам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, уже с сентября продукты могут подорожать на 10-15%.
Источник: obozrevatel.com