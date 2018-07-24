Основной продукт в Украине подорожает на 30%

Стоимость хлеба в разных регионах отличается. В целом это связано как с конкуренцией местных производителей, так и с географическими особенностями конкретной области. В 2018 году из-за дождливой погоды фактически во всех регионах Украины аграрии столкнулись с неурожаем. Руководители крупных компаний заранее предупредили - уже осенью 2018 года цены на хлеб побьют новые рекорды.

Как пояснил директор компании “Агро-Центр” Дмитрий Соломчук, это одна из основных причин подорожания хлеба в Украине. “Он поднимется в цене в ближайшие две недели. Минимальное подорожание будет на 25-30%. Проблема плохого урожая - общемировая. Погодные условия в Украине были сложные, экспортные цены выросли. Если взять восточную Украину, то урожай был маленьким, западная часть страны же пострадала от обильного дождя”, - объясняет Соломчук.

При этом аграрий сетует и на новые виды хлебобулочных изделий, которые постепенно вытесняют привычный батон. Как показывает статистика, украинцы стали меньше есть обычного хлеба.

“Нужно смотреть конкретно на регионы. Очень большая конкуренция в отдельных областях, а сам спрос на хлеб очень упал. Новые тенденции в отношении хлебопродукта влияют на рынок. Сейчас модно есть гречаный хлеб, чиабатту, крафтовый хлеб, дорогую выпечку”, - уверяет Соломчук.