9 августа в истории 9 августа День ангела празднуют Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон.

Международный день коренных народов мира

День памяти великомученика и целителя Пантелеимона

Знаменательные события

1173 - на Кафедральной площади Пизы заложили первый камень колокольни собора Санта Мария Маджоре, которая вошла в историю под названием «Пизанской башни»

1705 - астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб под влиянием слухов о грядущем указе царя Петра I о запрете на 7 лет выдавать астраханских девушек за местных парней и повелении заключать браки только с немцами, которых для этого будто бы пришлют из Казани

1803 - изобретатель Роберт Фултон демонстрирует пароход

1814 - продолжение колонизации Америки: коренное население индейцы вынуждены уступить половину Алабамы и часть Джорджии белым колонистам

1842 - англичане и американцы заключили договор о демаркации границы между Канадой и США, данное событие вошло в историю как Договор Вебстера — Ашбертона

1848 - на Буковине было отменено крепостное право

1905 - между Российской империей и Японией в Портсмуте при посредничестве президента США Теодора Рузвельта начались мирные переговоры, которые завершились подписанием Портсмутского мирного договора (итоги: Россия признавала Корею сферой японского влияния, уступала Японии юг Сахалина)

1919 - руководство РКП(б) отдало приказ Троцкому удерживать Одессу и Киев до последней капли крови

1944 - завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии

1945 - после Хиросимы американцы сбросили атомную бомбу ("Толстяк") на Нагасаки (Япония), в результате погибло 74 тысячи человек

1945 - началась Маньчжурская операция – стратегическая наступательная операция советских войск

1965 - Сингапур (расположен на островах в Юго-Восточной Азии) отделился от Малайзии и получил независимость

1969 - американская актриса Шерон Тейт на восьмом с половиной месяце беременности была зверски убита членами религиозный секты Чарльза Мэнсона

1991 - Российская Федерация признана правопреемницей СССР (то есть Россия взяла на себя все долги и обязательства СССР, но также приобрела всю заграничную собственность).

1999 - премьер-министр РФ Сергей Степашин был отправлен в отставку, на его должность назначен молодой никому пока неизвестный политик, КГБшник "со стажем" Владимир Путин

9 августа родились

1669- Евдокия Лопухина, русская царица (1689-1698), первая жена Петра I

1776 - Амедео Авогадро, известный всем школьникам итальянский физик и химик (открыл химическую формулу воды)

1819 - Уильям Мортон, американский дантист-хирург (первым успешно применил эфир в качестве анестезирующего средства, чем существенно повысил "популярность" стоматологических услуг среди населения)

1831 - Василий Курочкин русский поэт-сатирик, журналист, переводчик

1886 - Богдан Романович Заклинский, украинский публицист, фольклорист, педагог и писатель

1890 - Михаил Евдокимович Ивченко,украинский писатель, переводчик, педагог, жертва сталинского террора

1893 - Вера Холодная, самая известная актриса немого кино

1896 - Жан Пиаже швейцарский психолог, автор работ о детской психологии

1914 - Туве Янссон финская писательница, художница и иллюстратор, создатель образа Муми-троллей

1930 - Александр Бовин советский журналист, публицист, политолог, дипломат

1930 - Юрий Гуляев советский оперный и эстрадный певец, композитор, Народный артист СССР

1931 - Марио Загалло, легендарный бразильский футболист, единственный человек, четыре раза становившийся чемпионом мира по футболу: дважды как игрок, как тренер и как помощник главного тренера

1938 - Леонид Кучма, президент Украины (два срока подряд), один из самых одиозных политиков Украины

1938 - Род Лейвер, легендарный австралийский теннисист (единственный обладатель двух "Больших шлемов", Член Международного зала теннисной славы)

1939 - Романо Проди, итальянский экономист и политик левоцентристского толка (занимал должности как премьер-министра Италии так и президента Европейской комиссии Евросоюза)

1963 - Уитни Хьюстон, американская певица (согласно Книге рекордов Гиннесса, Хьюстон является артисткой с самым большим количеством наград)

1968 - Джиллиан Андерсон, американская киноактриса (исполнила роль агента ФБР Скалли в сериале "Секретные материалы)

Умерли 9 августа

1516 - Иеронимус Босх нидерландский художник, один из крупнейших мастеров Северного Возрождения 1848 - Фредерик Марриет английский писатель, автор приключенческих романов

1919 - Эрнст Геккель немецкий биолог-эволюционист, автор термина «экология»

1962 - Герман Гессе немецкий писатель

1975 - Дмитрий Шостакович советский композитор, пианист, педагог, Народный артист СССР

1999 - Юрий Волынцев советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

2012 - Петр Фоменко советский и российский театральный и кинорежиссер, педагог, Народный артист России 2016 - Эрнст Неизвестный советский и американский скульптор.