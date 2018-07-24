Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:0762

10 августа в истории

10 августа празднуют именины Елена, Сергей, Николай, Ирина, Василий, Павел, Арина.

Международный день биодизеля

Знаменательные события

258 - архидиакон римской христианской общины Святой Лаврентий во время гонений, устроенных императором Валерианом, был сожжён в Риме на медленном огне
1498 - итальянский исследователь на английской службе Джон Кабот получил награду в 10 фунтов за открытие Канады от своего сюзерена
1500 - португальский мореплаватель Диогу Диаш открывает остров Мадагаскар
1539 - французский король Франциск I заменил латинский язык на французский в качестве государственного
1675 - заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории
1792 - начало Великой Французской революции -  революционеры берут штурмом дворец Тюильри, проводят арест короля Людовика
1793 - впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей
1809 - Эквадор объявил о независимости и откололся от Испании, хотя полный суверенитет страна закрепила только в 1822 году
1911 - палата лордов Великобритании лишилась права абсолютного вето
1913 - закончилась Вторая балканская война между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией
1966 - Центральный банк США прекратил выпуск банкнот номиналом 2 доллара
1985 - авария ядерной энергетической установки на атомной подводной лодке Тихоокеанского флота СССР (пострадало более 300 человек, ввиду полной засекреченности точные масштабы трагедии сложно оценить)
2016 – Путин обвинил Украину в подготовке терактов в оккупированном Крыму

10 августа родились

1397 - Альберт II, император Священной Римской империи , первый из династии Габсбургов, объединивший под своей властью Австрию, Чехию, Венгрию и Германию
1737 - Анто́н Па́влович Лосе́нко, русский живописец. Представитель классицизма, основоположник русской исторической живописи

1814 - Генри Нестле швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании «Nestle»

1839 - Александр Григорьевич Столетов,  российский физик, открыл первый закон фотоэффекта

 1845 - Абай Кунанбаев казахский поэт, мыслитель и переводчик

 1865 - Александр Глазунов русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель
1874 - Герберт Гувер,  31-й президент (1929-1933) США (ранее занимался спекуляциями на рынке нефти, выступал за невмешательство во Вторую мировую войну, реабилитировался в глазах общественности только к концу своей жизни)
1889 - Чарльз Дэрроу американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия»
1894 - М. М. Зощенко,  писатель, новеллист, сатирик  (преследовался за свои взгляды советской властью)
1929 - Олег Стриженов советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
1937 - Анатолий Собчак,  первый мэр Санкт-Петербурга (один из трёх непосредственных основных авторов текста действующей Конституции РФ)
1941 - Роман Марьянович Лубкивский, государственный и общественный деятель, дипломат
1950 - Алексей Брунов, российский бард, журналист и радиоведущий
1957 - Андрей Краско,  советский и российский актёр театра и кино
1959 - Розанна Аркетт,  американская киноактриса  (сыграла одну из ролей в культовом фильме "Криминальное чтиво" режиссера Квентина Тарнтино)

Умерли 10 августа

1907 – Марко Вовчок, украинская писательница, поэтесса

 1915 - Генри Мозли английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии

1946 - Леон Гомон французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа

1993 – Владимир Веклич, украинский ученый, изобретатель троллейбусного поезда

2001 - Станислав Ростоцкий советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР

Общество Анатолий Собчак Андрей Красько
view counter

Новости

Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука (обновлено)
08.08.2018 16:26
Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
07.08.2018 13:44
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
02.08.2018 20:43
Жителя Сумщины судят за убийство на Черниговщине
Сегодня 09:56
Хозсуд вернул сельской громаде водозаборную скважину
Сегодня 09:20
В Сумах будут соревноваться «амазонки»
Сегодня 08:40
Для переселенцев изменились правила получения справки о постановке на учет и назначении пособия
Сегодня 08:11
Идентифицировали последнего из сумских артиллеристов, убитых обстрелами из РФ
Вчера 21:42
Сумские копы по горячим следам задержали воров
Вчера 17:51
Полиция задержала разбойника, напавшего на магазин
Вчера 17:30
Полиция разыскивает вдову Анатолия Жука, его дочь и водителя (фото)
Вчера 17:23
В Сумах полиция задержала трех женщин по подозрению в краже
Вчера 17:15
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.