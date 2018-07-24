10 августа в истории

Знаменательные события
258 - архидиакон римской христианской общины Святой Лаврентий во время гонений, устроенных императором Валерианом, был сожжён в Риме на медленном огне
1498 - итальянский исследователь на английской службе Джон Кабот получил награду в 10 фунтов за открытие Канады от своего сюзерена
1500 - португальский мореплаватель Диогу Диаш открывает остров Мадагаскар
1539 - французский король Франциск I заменил латинский язык на французский в качестве государственного
1675 - заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории
1792 - начало Великой Французской революции - революционеры берут штурмом дворец Тюильри, проводят арест короля Людовика
1793 - впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей
1809 - Эквадор объявил о независимости и откололся от Испании, хотя полный суверенитет страна закрепила только в 1822 году
1911 - палата лордов Великобритании лишилась права абсолютного вето
1913 - закончилась Вторая балканская война между Болгарией, Румынией, Сербией, Черногорией и Грецией
1966 - Центральный банк США прекратил выпуск банкнот номиналом 2 доллара
1985 - авария ядерной энергетической установки на атомной подводной лодке Тихоокеанского флота СССР (пострадало более 300 человек, ввиду полной засекреченности точные масштабы трагедии сложно оценить)
2016 – Путин обвинил Украину в подготовке терактов в оккупированном Крыму
10 августа родились
1397 - Альберт II, император Священной Римской империи , первый из династии Габсбургов, объединивший под своей властью Австрию, Чехию, Венгрию и Германию
1737 - Анто́н Па́влович Лосе́нко, русский живописец. Представитель классицизма, основоположник русской исторической живописи
1814 - Генри Нестле швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании «Nestle»
1839 - Александр Григорьевич Столетов, российский физик, открыл первый закон фотоэффекта
1845 - Абай Кунанбаев казахский поэт, мыслитель и переводчик
1865 - Александр Глазунов русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель
1874 - Герберт Гувер, 31-й президент (1929-1933) США (ранее занимался спекуляциями на рынке нефти, выступал за невмешательство во Вторую мировую войну, реабилитировался в глазах общественности только к концу своей жизни)
1889 - Чарльз Дэрроу американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия»
1894 - М. М. Зощенко, писатель, новеллист, сатирик (преследовался за свои взгляды советской властью)
1929 - Олег Стриженов советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
1937 - Анатолий Собчак, первый мэр Санкт-Петербурга (один из трёх непосредственных основных авторов текста действующей Конституции РФ)
1941 - Роман Марьянович Лубкивский, государственный и общественный деятель, дипломат
1950 - Алексей Брунов, российский бард, журналист и радиоведущий
1957 - Андрей Краско, советский и российский актёр театра и кино
1959 - Розанна Аркетт, американская киноактриса (сыграла одну из ролей в культовом фильме "Криминальное чтиво" режиссера Квентина Тарнтино)
Умерли 10 августа
1907 – Марко Вовчок, украинская писательница, поэтесса
1915 - Генри Мозли английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии
1946 - Леон Гомон французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа
1993 – Владимир Веклич, украинский ученый, изобретатель троллейбусного поезда
2001 - Станислав Ростоцкий советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР