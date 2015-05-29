11 августа в истории

Знаменательные события
843 - принимается соглашение о разделе империи Карла Великого между его тремя сыновьями - данное событие входит в историю как Верденский договор
1337 - преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой
1921 - большевики дали старт проведению новой экономической политики (НЭПу)
1929 - Иран и Ирак подписали договор о дружбе
1959 - в Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево»
1960 - образовалась Республика Чад, одно из самых бедных государств на африканском континенте)
1973 - на советские экраны выходит сериал "Семнадцать мгновений весны"
1979 - привели в исполнение смертный приговор "Тоньке-пулемётчице" (в годы Второй мировой войны расстреляла более 1500 человек, использовала для казни пулемет "Максим")
1979 - в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла футбольная команда «Пахтакор»
1989 - Пленум Верховного суда УССР реабилитировал осужденных по делу Союза освобождения
1993 - папа римский Иоанн Павел II посетил Мехико (столица Мексики)
1994 - кубинский бессменный руководитель Фидель Кастро отменил ограничения на выезд из страны: в результате буквально за месяц уехало 20 тысяч человек
2002 - румынский прорицатель иеромонах Арсений на этот день предсказал Конец света
2003 - для выполнения миротворческой миссии президент Украины Л. Кучма отправил контингент войск в Ирак
2008 – «миротворческие» силы России в ходе войны против Грузии захватила города Сенаки, Зугдиди и Поти
11 августа родились
1808 - Анна Андро русская дворянка, современница Пушкина, одна из его муз
1826 - Эндрю Джексон Дэвис, основатель американского спиритизма, известный оккультист
1889 - Александр Яковлевич Шульгин, украинский политический деятель, историк и социолог
1900 - русский композитор Александр Мосолов (написал 4 оперы, концерты для фортепиано, 7 симфоний).
1920 - Яков Слободкин, советский виолончелист, лауреат многочисленных премий
1939 - Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт
1943 - Первез Мушарраф, военный, политический и государственный деятель, бывший президент Пакистана
1950 - Стивен Возняк американский программист, разработчик компьютеров, соучредитель фирмы «Apple»
1950 - Геннадий Николаевич Никонов, создатель автомата АН-94 "Абакан" (автомат отличается высокой точностью и кучностью стрельбы), гениальный оружейник
1953 - Халк Хоган, американский рестлер и комедийный киноактёр
1955 - Сергей Мавроди, основатель пирамиды "МММ"
1974 - Оскар Кучера, популярный российский актёр и ведущий
Умерли 11 августа
1253 - Клара Ассизская итальянская святая, основательница ордена клариссинок
1818 - Иван Кулибин выдающийся русский механик-изобретатель
1919 - Эндрю Карнеги американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп
1932 - Максимилиан Волошин русский поэт, критик, художник, общественный деятель
1995 - Алонзо Черч американский математик и логик, внесший вклад в основы информатики
1996 - Ванга болгарская ясновидящая.
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