11 августа в истории Именинники 11 августа – Николай, Александр, Алексей, Михаил, Анатолий, Константин.

День Ялты

День Вышгорода

Знаменательные события

843 - принимается соглашение о разделе империи Карла Великого между его тремя сыновьями - данное событие входит в историю как Верденский договор

1337 - преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой лаврой

1921 - большевики дали старт проведению новой экономической политики (НЭПу)

1929 - Иран и Ирак подписали договор о дружбе

1959 - в Москве открыт международный аэропорт «Шереметьево»

1960 - образовалась Республика Чад, одно из самых бедных государств на африканском континенте)

1973 - на советские экраны выходит сериал "Семнадцать мгновений весны"

1979 - привели в исполнение смертный приговор "Тоньке-пулемётчице" (в годы Второй мировой войны расстреляла более 1500 человек, использовала для казни пулемет "Максим")

1979 - в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибла футбольная команда «Пахтакор»

1989 - Пленум Верховного суда УССР реабилитировал осужденных по делу Союза освобождения

1993 - папа римский Иоанн Павел II посетил Мехико (столица Мексики)

1994 - кубинский бессменный руководитель Фидель Кастро отменил ограничения на выезд из страны: в результате буквально за месяц уехало 20 тысяч человек

2002 - румынский прорицатель иеромонах Арсений на этот день предсказал Конец света

2003 - для выполнения миротворческой миссии президент Украины Л. Кучма отправил контингент войск в Ирак

2008 – «миротворческие» силы России в ходе войны против Грузии захватила города Сенаки, Зугдиди и Поти

11 августа родились

1808 - Анна Андро русская дворянка, современница Пушкина, одна из его муз

1826 - Эндрю Джексон Дэвис, основатель американского спиритизма, известный оккультист

1889 - Александр Яковлевич Шульгин, украинский политический деятель, историк и социолог

1900 - русский композитор Александр Мосолов (написал 4 оперы, концерты для фортепиано, 7 симфоний).

1920 - Яков Слободкин, советский виолончелист, лауреат многочисленных премий

1939 - Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт

1943 - Первез Мушарраф, военный, политический и государственный деятель, бывший президент Пакистана

1950 - Стивен Возняк американский программист, разработчик компьютеров, соучредитель фирмы «Apple»

1950 - Геннадий Николаевич Никонов, создатель автомата АН-94 "Абакан" (автомат отличается высокой точностью и кучностью стрельбы), гениальный оружейник

1953 - Халк Хоган, американский рестлер и комедийный киноактёр

1955 - Сергей Мавроди, основатель пирамиды "МММ"

1974 - Оскар Кучера, популярный российский актёр и ведущий

Умерли 11 августа

1253 - Клара Ассизская итальянская святая, основательница ордена клариссинок

1818 - Иван Кулибин выдающийся русский механик-изобретатель

1919 - Эндрю Карнеги американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп

1932 - Максимилиан Волошин русский поэт, критик, художник, общественный деятель

1995 - Алонзо Черч американский математик и логик, внесший вклад в основы информатики

1996 - Ванга болгарская ясновидящая.