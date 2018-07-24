13 августа в истории Именинники 13 августа: Иван, Анна, Владимир, Сергей, Николай, Юрий, Василий, Максим, Антон, Диана, Константин, Степан.

Международный день левшей

Знаменательные события

1521 - знаменитый испанский конкистадор Эрнан Кортес захватил столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас город Мехико)

1624 - кардинал Ришелье становится первым министром короля Франции Людовика XIII (выражение "серый кардинал" возникникло благодаря Ришелье).

1822 - император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож»

1899 - американский изобретатель Уильям Грей получил патент на телефон-автомат

1917 - в Каталонии (Испания) началось восстание сепаратистов

1928 - в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача

1937 - НКВД был арестован председатель государственного отдела искусств Украины Андрей Ананьевич Хвыля-Олинтер

1942 - в Нью-Йорке выходит мультфильм Уолта Диснея "Бэмби"

1952 - известная кредитная организация - Международный валютный фонд принял в свои ряды Германию и Японию

1960 - Центральноафриканская Республика (ЦАР) объявила независимость от Франции

1961 - ГДР (Германская Демократическая республика) перекрыла границу с Западным Берлином (сделано это было, чтобы препятствовать бегству населения из стран социалистического блока на Запад)

1966 - в Тунисе господствуют жесткие мусульманские законы: под запрет попали мини-юбки

2002 - гениальный российский кардиохирург Ренат Акчурин представил в Москве уникальный прибор, с помощью которого можно проводить сложнейшие операции на сердце без его остановки

2004 - открылись XXVIII летние Олимпийские игры в Афинах (Греция)

13 августа родились

1655 - Иоганн Христоф Деннер, немецкий музыкальный мастер изобрел кларнет

1773 - Юрий Лисянский, русский мореплаватель и путешественник

1803 - Владимир Одоевский русский писатель-прозаик

1814 - Андерс Йонас Ангстрем, шведский астрофизик, один из основателей спектрального анализа

1829 - Иван Михайлович Сеченов, выдающийся русский физиолог и мыслитель-материалист, создатель физиологической школы.

1836 - православный миссионер Николай Касаткин (основатель Православной церкви в Японии).

1844 - Иоганн Фридрих Мишер, швейцарский биолог, открыл ДНК и РНК

1864 - Владимир Андреевич Косинский, украинский и российский экономист, профессор, академик УАН, министр труда Украинской державы

1866 - Джованни Аньелли, итальянский промышленник, один из влиятельнейших людей первой половины XX века, основатель автомобильного концерна "Fiat"

1871 - Карл Либкнехт немецкий революционер, деятель германского и международного рабочего движения 1889 - Жорж Андре французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр

1899 - Альфред Хичкок, англо-американский режиссёр (классик в жанрах "триллер" и "саcпенс")

1902 - Феликс Ванкель немецкий конструктор двигателей

1907 - Тамара Макарова советская актриса, педагог, Народная артистка СССР

1907 - Крупп Альфред Крупп, немецкий промышленник династии

1912 - Сальвадор Лурия американский микробиолог итальянского происхождения, Нобелевский лауреат 1918 - Фредерик Сенгер, гениальный английский биохимик, лауреат двух Нобелевских премий

1926 - Фидель Кастро, знаменитый революционер XX века, команданте, бессменный руководитель Кубы

1929 - А́нна Валентыно́вич, польский профсоюзный деятель, активист и основатель профсоюза «Солидарность», жертва авиакатастрофы в Смоленске 2010 года

1979 – Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины

Умерли 13 августа

1799 - Василий Баженов русский художник-архитектор, теоретик архитектуры и педагог

1882 - Уильям Стэнли Джевонс английский экономист, статистик и философ-логик

1900 - Владимир Соловьев русский философ, поэт, публицист

1910 - Флоренс Найтингейл английский общественный деятель, сестра милосердия

1917 - Эдуард Бухнер немецкий ученый-химик, Нобелевский лауреат

1946 - Герберт Уэллс английский писатель и публицист

1967 - Джейн Дарвелл американская актриса

1984 - Тигран Петросян советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам

1992 – в Сараево убит снайпером продюсер компании «Эй-Би-Си» Девид Каплан.