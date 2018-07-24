13 августа в истории

Знаменательные события
1521 - знаменитый испанский конкистадор Эрнан Кортес захватил столицу ацтеков Теночтитлан (сейчас город Мехико)
1624 - кардинал Ришелье становится первым министром короля Франции Людовика XIII (выражение "серый кардинал" возникникло благодаря Ришелье).
1822 - император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож»
1899 - американский изобретатель Уильям Грей получил патент на телефон-автомат
1917 - в Каталонии (Испания) началось восстание сепаратистов
1928 - в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача
1937 - НКВД был арестован председатель государственного отдела искусств Украины Андрей Ананьевич Хвыля-Олинтер
1942 - в Нью-Йорке выходит мультфильм Уолта Диснея "Бэмби"
1952 - известная кредитная организация - Международный валютный фонд принял в свои ряды Германию и Японию
1960 - Центральноафриканская Республика (ЦАР) объявила независимость от Франции
1961 - ГДР (Германская Демократическая республика) перекрыла границу с Западным Берлином (сделано это было, чтобы препятствовать бегству населения из стран социалистического блока на Запад)
1966 - в Тунисе господствуют жесткие мусульманские законы: под запрет попали мини-юбки
2002 - гениальный российский кардиохирург Ренат Акчурин представил в Москве уникальный прибор, с помощью которого можно проводить сложнейшие операции на сердце без его остановки
2004 - открылись XXVIII летние Олимпийские игры в Афинах (Греция)
13 августа родились
1655 - Иоганн Христоф Деннер, немецкий музыкальный мастер изобрел кларнет
1773 - Юрий Лисянский, русский мореплаватель и путешественник
1803 - Владимир Одоевский русский писатель-прозаик
1814 - Андерс Йонас Ангстрем, шведский астрофизик, один из основателей спектрального анализа
1829 - Иван Михайлович Сеченов, выдающийся русский физиолог и мыслитель-материалист, создатель физиологической школы.
1836 - православный миссионер Николай Касаткин (основатель Православной церкви в Японии).
1844 - Иоганн Фридрих Мишер, швейцарский биолог, открыл ДНК и РНК
1864 - Владимир Андреевич Косинский, украинский и российский экономист, профессор, академик УАН, министр труда Украинской державы
1866 - Джованни Аньелли, итальянский промышленник, один из влиятельнейших людей первой половины XX века, основатель автомобильного концерна "Fiat"
1871 - Карл Либкнехт немецкий революционер, деятель германского и международного рабочего движения 1889 - Жорж Андре французский легкоатлет, призер летних олимпийских игр
1899 - Альфред Хичкок, англо-американский режиссёр (классик в жанрах "триллер" и "саcпенс")
1902 - Феликс Ванкель немецкий конструктор двигателей
1907 - Тамара Макарова советская актриса, педагог, Народная артистка СССР
1907 - Крупп Альфред Крупп, немецкий промышленник династии
1912 - Сальвадор Лурия американский микробиолог итальянского происхождения, Нобелевский лауреат 1918 - Фредерик Сенгер, гениальный английский биохимик, лауреат двух Нобелевских премий
1926 - Фидель Кастро, знаменитый революционер XX века, команданте, бессменный руководитель Кубы
1929 - А́нна Валентыно́вич, польский профсоюзный деятель, активист и основатель профсоюза «Солидарность», жертва авиакатастрофы в Смоленске 2010 года
1979 – Екатерина Бужинская, украинская певица, Заслуженная артистка Украины
Умерли 13 августа
1799 - Василий Баженов русский художник-архитектор, теоретик архитектуры и педагог
1882 - Уильям Стэнли Джевонс английский экономист, статистик и философ-логик
1900 - Владимир Соловьев русский философ, поэт, публицист
1910 - Флоренс Найтингейл английский общественный деятель, сестра милосердия
1917 - Эдуард Бухнер немецкий ученый-химик, Нобелевский лауреат
1946 - Герберт Уэллс английский писатель и публицист
1967 - Джейн Дарвелл американская актриса
1984 - Тигран Петросян советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам
1992 – в Сараево убит снайпером продюсер компании «Эй-Би-Си» Девид Каплан.