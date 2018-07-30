Педиатр: почему и летом есть дети с ослабленным иммунитетом

Гораздо чаще болеют те дети, которые любят проводить время на кресле с книгой или перед телевизором, чем те, которые любят гулять на улице. Врач отмечает, что причиной малоподвижного образа жизни малыша являются сами родители. Они могут оберегать детей с раннего возраста, запрещая им веселиться на качелях, во время активных игр, набивать синяки. Или же родители могут подавать неправильный пример.

Первый случай – это навязывание собственных страхов детям, второй – угнетение активности ребенка. В обоих случаях родители способствуют ослаблению организма, в результате ребенок становится легкой мишенью для заболеваний и вирусов.

Валентина Антонова советует не мешать ребенку познавать мир и жить активно, дайте ему волю бегать по площадке, играть в футбол, кататься на качелях и дурачиться на турниках.

Нужно объяснить малышу, что некоторые вещи могут быть опасными, но трагедию из разбитого колена не стоит делать.

Источник: 24tv.ua