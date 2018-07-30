Выбираем кресло: на что обратить внимание, чтобы не прогадать Огромный ассортимент мебели в Украине позволяет выбрать кресла под каждый стиль и на любой кошелек. Но вот какие параметры должны стать критериями выбора, чтобы покупка не разочаровала?

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Качественно и недорого: советы профессионалов

Для каждого клиента в интернет-магазине есть соответствующие его запросам и нуждам предложения, мебель, созданная на все случаи жизни. Итак, чтобы купить кресла по доступной стоимости и с достойным качеством, нужно знать несколько моментов.

Выбираем материал. Перед покупкой, чтобы сузить спектр поиска, решите из какого материала вам требуется кресло. Каркас может быть из классического красивого дерева, долговечного стильного металла или прочного современного пластика. Мягкая часть изготавливается из натуральной или искусственной кожи, текстиля или ротанга.

Согласовываем цену и качество. Всем известно, что на стоимость влияют такие параметры, как ценность материалов, известность бренда и сложность дизайна. Если вы ищите мебель для долгосрочного использования, экономить не стоит. Для тех, кто любит обновлять интерьер каждые 3 – 5 лет, дорогие модели ни к чему. Лучше обратить внимание на модные тренды.

Выбираем форму и модель. Современные кресла представлены разными формами. Есть модели для отдыха, они имеют глубокие сидения и удобные для анатомии человека подлокотники, позволяющие максимально откинуться и расслабиться. Офисные модели и для тех, кто работает в кресле имеют регулируемую ортопедическую жесткую спинку. Есть мебель на четырех ножках и на одной, с соединительными перекладинами для устойчивости и без них. Кресла предлагаются с низкими ножками и длинными, ровными и наклонными, а также модели мешок, без ножек. Некоторые кресла вращаются на 360 градусов и имеют регулируемую высоту сидения, другие статичны.

Ориентируемся на стиль. В интернет-магазине можно подобрать мебель украинских дизайнеров и импортные варианты (Китай, Малайзия, Турция). Для каждого стиля есть широкий ряд предложений.

• Для классических залов, оформленных в стилях готика, барокко, рококо и ампир подходят кресла с высокими оригинальных форм спинками, богато украшенными резьбой, позолотой или кнопками, придающими поверхности форму, напоминающую стеганое одеяло. Такие модели имеют закругленные изящные подлокотники и ножки.

• Современные стили хай-тек, лофт, минимализм или модерн приемлют мебель с простым дизайном. Кресла для них могут напоминать шезлонг или барные стул с одной тонкой ножкой. Такая мебель обычно яркая, эффектная и очень легкая.

Сопоставляем габариты кресел и помещения. Габаритным комнатам больше подходят крупные предметы мебели, например, массивные и несимметричные кресла. С их помощью можно разграничивать пространство и заполнять его точными акцентами. А вот в небольших гостиных нужна миниатюрная, а самое главное – функциональная мебель. Например, кресло-транформер, на ночь превращающееся в кровать.

Если при выборе вы учтете все важные параметры, кресло украсит ваш интерьер и многие годы будет радовать вас.

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