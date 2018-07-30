Готовим детей в школу: что нужно и сколько стоит в 2018 году

Для кого-то он будет первым, другие придут на праздничную линейку 1 сентября в последний раз, а для большинства детей учебный год 2018/2019 станет просто очередным. В любом случае, родители готовятся к школе уже сейчас.

Итак, что нужно в школу детям, какие вещи необходимы, а что является второстепенным, какую сумму необходимо потратить на приобретение необходимого, а также напомнит о новых правилах приема детей в первый класс.

Базовые вещи, необходимые школьнику

Стоит отметить что списки базовых вещей для старшеклассников и первоклашек несколько отличаются. Но существуют основные, которые будут необходимы детям от 6 до 17 лет.

Форма в школу

Отношение школ к форме учеников в каждом учебном заведении специфическое. Руководство заведений самостоятельно решает, какой должна быть форма. Это касается цвета: синий, черный, зеленый, бордовый, а также фасонов.

В некоторых школах определенного шаблона нет, а детям разрешают посещать занятия одетыми в официально-деловом стиле: светлый “верх” и темный “низ”.

В любом случае, мальчикам будут нужны несколько пар тонких брюк и минимум две - утепленных на холодное время года. Также надо запастись рубашками, лучше, если их будет не менее пяти, на каждый день недели. Расцветка - пастельная, однотонная. Мальчику необходим один пиджак, один-два жилета, один-два кардигана или пуловера.

Школьный гардероб девочек более разнообразен. Необходимо несколько блуз, можно приобрести также гольфы. В набор к двум-трем юбкам стоит купить еще и сарафан. В некоторых школах зимой девочкам разрешают носить брюки, поэтому надо иметь в запасе хотя бы одну пару. Также девочкам нужен пиджачок, кофточка, можно также жилетку.

Обувь

Для детей школа - это место работы, именно там они проводят половину, а иногда и целый день. Поэтому важно приобрести удобную и качественную обувь.Во многих школах практикуют “сменку”, а это значит, что именно подобный вид обуви должен быть самым лучшим. После покупки, в новой обуви надо немного походить дома, чтобы впоследствии избежать натоптышей.

Приобретают кожаную, лучший вариант - ортопедическая обувь. Мальчикам необходимы: туфли или мокасины, ботинки демисезонные и зимние. Для девочек набор идентичен.

Спортивная форма и обувь

Не обязательно покупать спортивный костюм, хотя он считается идеальным вариантом для уроков физкультуры в школе. Пока тепло, дети занимаются на улице, поэтому в длинных штанах и мастерке нет необходимости. Можно надевать футболку с шортами. Такой комплект нередко используют и зимой, когда занятия проводятся в хорошо отапливаемых спортзалах. При похолодании пригодится спортивный костюм.

В качестве спортивной обуви выбирают кроссовки или кеды.

Колготки и носки

Школьницам младших классов нужны колготы, а именно несколько пар цветных для ежедневной носки и хотя бы одна белого цвета для праздничных мероприятий. Девочкам постарше можно приобрести колготки нейтральных оттенков: телесные и черные. Мальчикам нужны с десяток пар носков, не помешают они и девочкам, которые будут надевать вместе со спортивной обувью.

Портфель или сумка

Для учащихся в младшей школе важен портфель с ортопедической или анатомической спинкой, функция которой в равномерном распределении нагрузки на позвоночник ребенка.

Также качественный рюкзак:

имеет мягкие регулируемые лямки, повторяющие изгиб плеча;

весит не более килограмма;

прямоугольной формы достаточной высоты (низ изделия должен проходить по линии талии) и ширины (не больше ширины плеч ребенка);

изготовлен из прочного полиэстера с водоотталкивающей пропиткой;

снабжен хорошей фурнитурой, а именно закрываться на молнию, иметь светоотражатели;

с дополнительными карманами, один из которых с резинкой для фиксации тетрадей;

дизайна, который обязательно нравится ребенку, ведь если изделие ему не понравится, вряд ли он с охотой будет посещать школу;

с дополнительными аксессуарами, выполненными в одном стиле: пенал, папка для тетрадей, сумка для спортивной формы.

Школьникам постарше подойдут стильные сумки, которые будут отличаться вместительностью и функциональностью.

Канцтовары

Всем школьникам необходимы: пеналы, ручки, простые карандаши, ластики, линейки, точилки. Первокласснику будут нужны дополнительно: цветные карандаши, краски, пластилин, альбомы для рисования, цветная бумага и картон. Учащимся старших классов надо купить специальный набор для геометрии либо дополнительно циркуль и транспортир.

Отдельным пунктом выделим тетради. Известно, что до четвертого класса дети пишут в тетрадях в косую линию и клеточку, достаточно по 10 штук каждого вида. Начиная с 5-го класса нужны тетради в линейку.

Их надо купить с разным количеством страниц, ведь если для одного предмета достаточно тетради на 18 листов, то для другого необходим объем в 96 страниц. Сегодня много споров по поводу обложек школьных тетрадей.

В одних учебных заведениях требуют покупать тетради без рисунка, мотивируя это тем, что он отвлекает детей от учебы. Другим школам совершенно все равно, в третьих - просят закрывать обложку двойным листочком из тетради, на котором потом пишут имя обладателя и название предмета.

О дневниках также немало информации. В специализированных школах, гимназиях и лицеях пользуются одинаковыми дневниками с эмблемой учебного заведения. Такие дневники ежегодно специально заказываются в типографии на определенное количество учеников. В средне образовательных школах особых пожеланий к дневнику обычно не предъявляют.

Сколько стоит собрать первоклашку в школу в 2018 году

В 2018 году “школьный набор” обойдется родителям не менее, чем в 3000 гривен, подсчитали аналитики. “Дешево” собрать ребенка в школу в этом году не получится, по сравнению с прошлым годом цены выросли на 15-20%.

Вернемся к списку базовых вещей, необходимых школьнику, который описан выше и сориентируемся по стоимости.

Школьная форма. Из всего списка этот пункт самый дорогостоящий. Комплект для мальчика обойдется в не менее чем 1000 грн, для девочек - в 1500.

Обувь. Необходимо 2 пары туфель: обычные и сменные. Ориентировочная стоимость набора - 1000 грн.

Спортивная форма и обувь. Цена спортивного костюма около 500 грн, еще 350-500 грн надо будет потратить на кроссовки.

Колготки и носки. Самые дешевые носки - 15 грн, колготки - 50 грн.

Рюкзак. Цены на рюкзаки: от 350 до 1200 грн.

Канцтовары. Минимальный набор для первоклассника - 500 грн. Качественную и дешевую продукцию предлагают отечественные производители.

Новые правила приема в первый класс

В мае этого года вступили в действия новые правила приема детей в первый класс. Прежде всего каждому ребенку гарантировали место в учебном заведении по месту прописки. Во вторую очередь в желаемую школу зачислили детей, у которых здесь уже учатся братья или сестры.

Также право получать знания в желаемой школе предоставили детям работников школы и выпускникам дошкольных учреждений, прикрепленных к данному учебному заведению.

Если же не хватает мест в школе по месту регистрации первоклассника, то родителям предлагают учебное заведение, где есть свободные места. Для поступления в любую школу, первоклассник не проходил никаких проверок уровня знаний.

Источник: "Корреспондент"